Sinbad777 написав: vinni77

класса защиты ffp2 вполне будет достаточно, необязательно искать бренд 3M

наш росток или бук вполне достаточно, имею и использую разные , и 3м и росток, ничем не хуже и очень удобен в носке



https://prom.ua/Respirator-rostok.html

https://stylus.ua/respirator-rostok-2p- ... 14385.html

класса защиты ffp2 вполне будет достаточно, необязательно искать бренд 3M

наш росток или бук вполне достаточно, имею и использую разные , и 3м и росток, ничем не хуже и очень удобен в носке

гуглите также olx в вашем городе, может попасться дешевле



гложут меня сомнения по поводу соответствия фактического класса защиты заявленному. по причине безумного спроса на нетканную фильтрующую основу, которая в украине не делается. хотя выглядит очень солидно



гложут меня сомнения по поводу соответствия фактического класса защиты заявленному. по причине безумного спроса на нетканную фильтрующую основу, которая в украине не делается. хотя выглядит очень солидно

и ффп3 минимум в 2 раза безопаснее. хотя действительно сейчас везде фигурирует для медработников ффп2

