yama написав:

.....По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. Взять смрфон без сим карт. У меня два смартфона без им карт только с вай фай , ну или с сим картой тол ко для интернета , а вот основные номера (сим карты) живут в кнопочном телефоне и да я таская кнопочный и Смартиногда просто кнопочный или Смарт с сим картой выходного днявот так я усложняю себе жизнь. Ну и стоит ли говорить что все привязки всех онлайн сервисов типа банк почта вайбер телеграмму и т.п. к номеру сим карты котораяв банковской ячейке