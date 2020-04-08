Sinbad777 написав:vinni77 класса защиты ffp2 вполне будет достаточно, необязательно искать бренд 3M наш росток или бук вполне достаточно, имею и использую разные , и 3м и росток, ничем не хуже и очень удобен в носке
гложут меня сомнения по поводу соответствия фактического класса защиты заявленному. по причине безумного спроса на нетканную фильтрующую основу, которая в украине не делается. хотя выглядит очень солидно
и ффп3 минимум в 2 раза безопаснее. хотя действительно сейчас везде фигурирует для медработников ффп2
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
stm написав:ну хоть в свободной стране где важно знать о существовании "междусобойчиков юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов" ))))) и я действительно считаю это знаковым
Ну Вы же не сознались сразу, что грамотным юристом является Ваша подруга, и поэтому я предупредил Вас о возможных договорняках в среде юристов.
Но поскольку я работаю лишь с эксклюзивными делами, которыми являются мои личные дела или дела моих друзей, договорняки там исключены.
Договорняки могут быть в тех делах, где стороны находят юристов, в частности, по объявлениям на столбах
Хорошая попытка ))) Пока личная свобода гражданина по статистике выходит обратно пропорциональной как заболеваемости, так со временем и смертности интересный факт для математика и абсолютно бесполезный для юриста
Sinbad777 написав:vinni77 класса защиты ffp2 вполне будет достаточно, необязательно искать бренд 3M наш росток или бук вполне достаточно, имею и использую разные , и 3м и росток, ничем не хуже и очень удобен в носке
гложут меня сомнения по поводу соответствия фактического класса защиты заявленному. по причине безумного спроса на нетканную фильтрующую основу, которая в украине не делается. хотя выглядит очень солидно
и ффп3 минимум в 2 раза безопаснее. хотя действительно сейчас везде фигурирует для медработников ффп2
В FFP3, особенно без клапана выдоха, тяжело дышать.
vinni77 написав:посоветуйте , пожалуйста, где купить или заказать маски высокого класса защиты n95. хотя бы одну штуку но не подделку, что б хоть в аптеку сходить , а то после того, как вчера мужчина без маски!!! подскочил ко мне в лицо и кричал есть ли парацетамол , я на грани
stm написав:Хорошая попытка ))) Пока личная свобода гражданина по статистике выходит обратно пропорциональной как заболеваемости, так со временем и смертности интересный факт для математика и абсолютно бесполезный для юриста
Почему же этот факт бесполезный для юриста, если одна из дисциплин, которой его обучают, является правовая статистика
yama написав:..... По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. Взять смрфон без сим карт. У меня два смартфона без им карт только с вай фай , ну или с сим картой тол ко для интернета , а вот основные номера (сим карты) живут в кнопочном телефоне и да я таская кнопочный и Смарт иногда просто кнопочный или Смарт с сим картой выходного дня вот так я усложняю себе жизнь. Ну и стоит ли говорить что все привязки всех онлайн сервисов типа банк почта вайбер телеграмму и т.п. к номеру сим карты которая условно в банковской ячейке
У Вас мания преследования?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.