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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 900901902903>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 172
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
36
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:17

  Sinbad777 написав:vinni77
класса защиты ffp2 вполне будет достаточно, необязательно искать бренд 3M
наш росток или бук вполне достаточно, имею и использую разные , и 3м и росток, ничем не хуже и очень удобен в носке

https://prom.ua/Respirator-rostok.html
https://stylus.ua/respirator-rostok-2p- ... 14385.html
гуглите также olx в вашем городе, может попасться дешевле


гложут меня сомнения по поводу соответствия фактического класса защиты заявленному. по причине безумного спроса на нетканную фильтрующую основу, которая в украине не делается. хотя выглядит очень солидно

и ффп3 минимум в 2 раза безопаснее. хотя действительно сейчас везде фигурирует для медработников ффп2
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:28

  Igneus написав:
  stm написав:ну хоть в свободной стране где важно знать о существовании "междусобойчиков юристов, когда они договариваются между собой, чтобы поиметь клиентов" ))))) и я действительно считаю это знаковым

Ну Вы же не сознались сразу, что грамотным юристом является Ваша подруга, и поэтому я предупредил Вас о возможных договорняках в среде юристов.

Но поскольку я работаю лишь с эксклюзивными делами, которыми являются мои личные дела или дела моих друзей, договорняки там исключены.

Договорняки могут быть в тех делах, где стороны находят юристов, в частности, по объявлениям на столбах :)

Хорошая попытка )))
Пока личная свобода гражданина по статистике выходит обратно пропорциональной как заболеваемости, так со временем и смертности ;) интересный факт для математика и абсолютно бесполезный для юриста :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире


обожаю такие видео :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:56

  unicdima написав:обожаю такие видео :D

Святость из нее просто прет :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:59

  adeges написав:
  Sinbad777 написав:vinni77
класса защиты ffp2 вполне будет достаточно, необязательно искать бренд 3M
наш росток или бук вполне достаточно, имею и использую разные , и 3м и росток, ничем не хуже и очень удобен в носке

https://prom.ua/Respirator-rostok.html
https://stylus.ua/respirator-rostok-2p- ... 14385.html
гуглите также olx в вашем городе, может попасться дешевле


гложут меня сомнения по поводу соответствия фактического класса защиты заявленному. по причине безумного спроса на нетканную фильтрующую основу, которая в украине не делается. хотя выглядит очень солидно

и ффп3 минимум в 2 раза безопаснее. хотя действительно сейчас везде фигурирует для медработников ффп2

В FFP3, особенно без клапана выдоха, тяжело дышать.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:00

  unicdima написав:
обожаю такие видео :D

Порнославие во всей красе.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:00

  vinni77 написав:посоветуйте , пожалуйста, где купить или заказать маски высокого класса защиты n95. хотя бы одну штуку но не подделку, что б хоть в аптеку сходить , а то после того, как вчера мужчина без маски!!! подскочил ко мне в лицо и кричал есть ли парацетамол , я на грани

Никакая маска Вам не поможет, тем более, если Вы будете использовать ее многоразово, а если даже и одноразово, но без защитных очков на глаза, так как вирус проникает через их слизистую:
https://www.ecdc.europa.eu/sites/defaul ... pdated.pdf

На одноразовых масках Вы просто разоритесь, особенно если остались сейчас без работы. В этих условиях Вам лучше поможет лишь Ваш иммунитет.

Если иммунитета нет, а Вы "на грани", то есть отечественные аналоги защиты, а именно фильтрующие противогазы.

Для полного счастья можете использовать общевойсковой защитный комплект (ОЗК). И тогда уже в аптеке не Вы мужиков испугаетесь, а они Вас :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:09

  stm написав:Хорошая попытка )))
Пока личная свобода гражданина по статистике выходит обратно пропорциональной как заболеваемости, так со временем и смертности ;) интересный факт для математика и абсолютно бесполезный для юриста :)

Почему же этот факт бесполезный для юриста, если одна из дисциплин, которой его обучают, является правовая статистика :)
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:14

  Igneus написав:Если иммунитета нет, а Вы "на грани", то есть отечественные аналоги защиты, а именно фильтрующие противогазы.

Гравное, не использовать старые простроченые фильтры, а то можно кони кинуть не от короны, а от асбеста, который присутствует в фильтрующем материале.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:26

  yama написав:.....
По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. Взять смрфон без сим карт. У меня два смартфона без им карт только с вай фай , ну или с сим картой тол ко для интернета , а вот основные номера (сим карты) живут в кнопочном телефоне и да я таская кнопочный и Смарт :) иногда просто кнопочный или Смарт с сим картой выходного дня :mrgreen: вот так я усложняю себе жизнь. Ну и стоит ли говорить что все привязки всех онлайн сервисов типа банк почта вайбер телеграмму и т.п. к номеру сим карты которая условно в банковской ячейке

У Вас мания преследования? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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