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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 21:33
Сибарит написав: vinni77 написав:
я на грани
Если Вы боитесь зайти в аптеку в обычной маске, выпейте перед выходом из дома 50 граммов коньяка. Коньяк прекрасно притупляет чувство страха.
Будьте здоровы!
+ поставил, совет отличный!
Во только при такой степени паники доза, по-моему, маловата. Стоит удвоить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:41
ЛАД написав: Сибарит написав: vinni77 написав:
я на грани
Если Вы боитесь зайти в аптеку в обычной маске, выпейте перед выходом из дома 50 граммов коньяка. Коньяк прекрасно притупляет чувство страха.
Будьте здоровы!
+ поставил, совет отличный!
Во только при такой степени паники доза, по-моему, маловата. Стоит удвоить.
непременно опосля,для профилактики и под лимончики. можно и с яблочком))
Закончится карантин вообще домой не прийду!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:46
ЛАД написав: yama написав:
.....
По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. Взять смрфон без сим карт. У меня два смартфона без им карт только с вай фай , ну или с сим картой тол ко для интернета , а вот основные номера (сим карты) живут в кнопочном телефоне и да я таская кнопочный и Смарт
иногда просто кнопочный или Смарт с сим картой выходного дня
вот так я усложняю себе жизнь. Ну и стоит ли говорить что все привязки всех онлайн сервисов типа банк почта вайбер телеграмму и т.п. к номеру сим карты которая условно
в банковской ячейке
У Вас мания преследования?
Донецкий у бандер в плену))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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- Повідомлень: 4122
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 561 раз.
- Подякували: 681 раз.
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