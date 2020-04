Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 173 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 36 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 8 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 26 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 5% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 33 Всього голосів : 173

Если Вы боитесь зайти в аптеку в обычной маске, выпейте перед выходом из дома 50 граммов коньяка. Коньяк прекрасно притупляет чувство страха.

Будьте здоровы! Если Вы боитесь зайти в аптеку в обычной маске, выпейте перед выходом из дома 50 граммов коньяка. Коньяк прекрасно притупляет чувство страха.Будьте здоровы!

+ поставил, совет отличный!

+ поставил, совет отличный!Во только при такой степени паники доза, по-моему, маловата. Стоит удвоить.

непременно опосля,для профилактики и под лимончики. можно и с яблочком))

Закончится карантин вообще домой не прийду!

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.

Повідомлень: 4122 З нами з: 03.12.14 Подякував: 561 раз. Подякували: 681 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 21:46 ЛАД написав: yama написав: .....

По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. Взять смрфон без сим карт. У меня два смартфона без им карт только с вай фай , ну или с сим картой тол ко для интернета , а вот основные номера (сим карты) живут в кнопочном телефоне и да я таская кнопочный и Смарт иногда просто кнопочный или Смарт с сим картой выходного дня вот так я усложняю себе жизнь. Ну и стоит ли говорить что все привязки всех онлайн сервисов типа банк почта вайбер телеграмму и т.п. к номеру сим карты которая условно в банковской ячейке .....По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. Взять смрфон без сим карт. У меня два смартфона без им карт только с вай фай , ну или с сим картой тол ко для интернета , а вот основные номера (сим карты) живут в кнопочном телефоне и да я таская кнопочный и Смартиногда просто кнопочный или Смарт с сим картой выходного днявот так я усложняю себе жизнь. Ну и стоит ли говорить что все привязки всех онлайн сервисов типа банк почта вайбер телеграмму и т.п. к номеру сим карты котораяв банковской ячейке

У Вас мания преследования? У Вас мания преследования?

Донецкий у бандер в плену))

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.

yama написав: ...По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. ...

Приблизна мета маніпуляцій?

Запишуть, отримають журнал, локалізують і на нокії 3310 кому треба при необхідності. Не кажучи про інші речі. Зв'язковий одного бородатого лідера, убитого в Пакістані, теж з нокії дзвонив.

Чи це від пильної дружини? Чи від коронавірусу?

Приблизна мета маніпуляцій?

Запишуть, отримають журнал, локалізують і на нокії 3310 кому треба при необхідності. Не кажучи про інші речі. Зв'язковий одного бородатого лідера, убитого в Пакістані, теж з нокії дзвонив.

"A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices"

― George Orwell

varlo написав: А какие еще вирусы не дают иммунитета, если переболеть? Вроде, про корь слышал.

Корь как раз даёт очень стойкий иммунитет. Повторное заболевание корью крайне маловероятно.

В отличие от переболевших, у привитых иммунитет со временем ослабляется. Вплоть до того, что существуют рекомендации повторять прививки раз в 10 лет. Кстати, препараты для специфического лечения кори до сих пор не разработаны, лечение симптоматическое.

Корь как раз даёт очень стойкий иммунитет. Повторное заболевание корью крайне маловероятно.

Корь как раз даёт очень стойкий иммунитет. Повторное заболевание корью крайне маловероятно.

В отличие от переболевших, у привитых иммунитет со временем ослабляется. Вплоть до того, что существуют рекомендации повторять прививки раз в 10 лет. Кстати, препараты для специфического лечения кори до сих пор не разработаны, лечение симптоматическое.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16056 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4412 раз. Подякували: 4091 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 23:22 unicdima написав:

обожаю такие видео

Главное - какой патриархат?



Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин

Форумчанин року Повідомлень: 11054 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6719 раз. Подякували: 2970 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 23:40 ЛАД написав: yama написав: .....

По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. Взять смрфон без сим карт. У меня два смартфона без им карт только с вай фай , ну или с сим картой тол ко для интернета , а вот основные номера (сим карты) живут в кнопочном телефоне и да я таская кнопочный и Смарт иногда просто кнопочный или Смарт с сим картой выходного дня вот так я усложняю себе жизнь. Ну и стоит ли говорить что все привязки всех онлайн сервисов типа банк почта вайбер телеграмму и т.п. к номеру сим карты которая условно в банковской ячейке .....По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. Взять смрфон без сим карт. У меня два смартфона без им карт только с вай фай , ну или с сим картой тол ко для интернета , а вот основные номера (сим карты) живут в кнопочном телефоне и да я таская кнопочный и Смартиногда просто кнопочный или Смарт с сим картой выходного днявот так я усложняю себе жизнь. Ну и стоит ли говорить что все привязки всех онлайн сервисов типа банк почта вайбер телеграмму и т.п. к номеру сим карты котораяв банковской ячейке

У Вас мания преследования? У Вас мания преследования?

це не манія, а правило безпеки: фінансовий номер тримати окремо,

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18488 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1045 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 23:42

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247579/

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247579/

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247572/ Держава дореформировалась до того, что с медиками лишний раз встречаться становится опасным для здоровья.

Повідомлень: 9567 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1101 раз. Подякували: 2524 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 кві, 2020 23:47 antey1969 написав: Держава дореформировалась до того, что с медиками лишний раз встречаться становится опасным для здоровья.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247579/

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247572/ Держава дореформировалась до того, что с медиками лишний раз встречаться становится опасным для здоровья.



Это очевидно. Медики - группа риска. А значит группа риска и их пациенты. Особенно лоры, глазные врачи стоматологи.



и это не имеет никакого отношения к реформе и украине



It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California

