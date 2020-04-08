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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 кві, 2020 21:33
Сибарит написав: vinni77 написав:
я на грани
Если Вы боитесь зайти в аптеку в обычной маске, выпейте перед выходом из дома 50 граммов коньяка. Коньяк прекрасно притупляет чувство страха.
Будьте здоровы!
+ поставил, совет отличный!
Во только при такой степени паники доза, по-моему, маловата. Стоит удвоить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:41
ЛАД написав: Сибарит написав: vinni77 написав:
я на грани
Если Вы боитесь зайти в аптеку в обычной маске, выпейте перед выходом из дома 50 граммов коньяка. Коньяк прекрасно притупляет чувство страха.
Будьте здоровы!
+ поставил, совет отличный!
Во только при такой степени паники доза, по-моему, маловата. Стоит удвоить.
непременно опосля,для профилактики и под лимончики. можно и с яблочком))
Закончится карантин вообще домой не прийду!
Витька,извинись,я всё прощу)
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:46
ЛАД написав: yama написав:
.....
По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. Взять смрфон без сим карт. У меня два смартфона без им карт только с вай фай , ну или с сим картой тол ко для интернета , а вот основные номера (сим карты) живут в кнопочном телефоне и да я таская кнопочный и Смарт
иногда просто кнопочный или Смарт с сим картой выходного дня
вот так я усложняю себе жизнь. Ну и стоит ли говорить что все привязки всех онлайн сервисов типа банк почта вайбер телеграмму и т.п. к номеру сим карты которая условно
в банковской ячейке
У Вас мания преследования?
Донецкий у бандер в плену))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:23
yama написав:
...По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. ...
Приблизна мета маніпуляцій?
Запишуть, отримають журнал, локалізують і на нокії 3310 кому треба при необхідності. Не кажучи про інші речі. Зв'язковий одного бородатого лідера, убитого в Пакістані, теж з нокії дзвонив.
Чи це від пильної дружини? Чи від коронавірусу?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:57
varlo написав:
А какие еще вирусы не дают иммунитета, если переболеть? Вроде, про корь слышал.
Корь как раз даёт очень стойкий иммунитет. Повторное заболевание корью крайне маловероятно.
В отличие от переболевших, у привитых иммунитет со временем ослабляется. Вплоть до того, что существуют рекомендации повторять прививки раз в 10 лет. Кстати, препараты для специфического лечения кори до сих пор не разработаны, лечение симптоматическое.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 23:22
unicdima написав:
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Додано: Нед 12 кві, 2020 23:40
ЛАД написав: yama написав:
.....
По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. Взять смрфон без сим карт. У меня два смартфона без им карт только с вай фай , ну или с сим картой тол ко для интернета , а вот основные номера (сим карты) живут в кнопочном телефоне и да я таская кнопочный и Смарт
иногда просто кнопочный или Смарт с сим картой выходного дня
вот так я усложняю себе жизнь. Ну и стоит ли говорить что все привязки всех онлайн сервисов типа банк почта вайбер телеграмму и т.п. к номеру сим карты которая условно
в банковской ячейке
У Вас мания преследования?
це не манія, а правило безпеки: фінансовий номер тримати окремо,
так само, як не писати PIN на банківській карті,
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 23:47
Это очевидно. Медики - группа риска. А значит группа риска и их пациенты. Особенно лоры, глазные врачи стоматологи.
и это не имеет никакого отношения к реформе и украине
нужно постараться не болеть в ближайший год тем, где нельзя обойтись без визита в поликлинику
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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