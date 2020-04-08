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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 900901902903

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 173
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
36
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
26
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:33

  Сибарит написав:
  vinni77 написав:я на грани

Если Вы боитесь зайти в аптеку в обычной маске, выпейте перед выходом из дома 50 граммов коньяка. Коньяк прекрасно притупляет чувство страха.
Будьте здоровы!

+ поставил, совет отличный!
Во только при такой степени паники доза, по-моему, маловата. Стоит удвоить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:41

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  vinni77 написав:я на грани

Если Вы боитесь зайти в аптеку в обычной маске, выпейте перед выходом из дома 50 граммов коньяка. Коньяк прекрасно притупляет чувство страха.
Будьте здоровы!

+ поставил, совет отличный!
Во только при такой степени паники доза, по-моему, маловата. Стоит удвоить.
непременно опосля,для профилактики и под лимончики. можно и с яблочком))

Закончится карантин вообще домой не прийду!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:46

  ЛАД написав:
  yama написав:.....
По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. Взять смрфон без сим карт. У меня два смартфона без им карт только с вай фай , ну или с сим картой тол ко для интернета , а вот основные номера (сим карты) живут в кнопочном телефоне и да я таская кнопочный и Смарт :) иногда просто кнопочный или Смарт с сим картой выходного дня :mrgreen: вот так я усложняю себе жизнь. Ну и стоит ли говорить что все привязки всех онлайн сервисов типа банк почта вайбер телеграмму и т.п. к номеру сим карты которая условно в банковской ячейке

У Вас мания преследования? :)

Донецкий у бандер в плену))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:23

  yama написав:...По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. ...

Приблизна мета маніпуляцій?
Запишуть, отримають журнал, локалізують і на нокії 3310 кому треба при необхідності. Не кажучи про інші речі. Зв'язковий одного бородатого лідера, убитого в Пакістані, теж з нокії дзвонив.
Чи це від пильної дружини? Чи від коронавірусу? 8)
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:57

  varlo написав:А какие еще вирусы не дают иммунитета, если переболеть? Вроде, про корь слышал.

Корь как раз даёт очень стойкий иммунитет. Повторное заболевание корью крайне маловероятно.
В отличие от переболевших, у привитых иммунитет со временем ослабляется. Вплоть до того, что существуют рекомендации повторять прививки раз в 10 лет. Кстати, препараты для специфического лечения кори до сих пор не разработаны, лечение симптоматическое.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:22

  unicdima написав:
обожаю такие видео :D


Главное - какой патриархат? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:40

  ЛАД написав:
  yama написав:.....
По поводу ноки 3310 у меня есть кнопочный телефон я его использую. Суть разделить звонки и разные там приложения от гугл маркет и не только это тот минимум который можно сделать. Взять смрфон без сим карт. У меня два смартфона без им карт только с вай фай , ну или с сим картой тол ко для интернета , а вот основные номера (сим карты) живут в кнопочном телефоне и да я таская кнопочный и Смарт :) иногда просто кнопочный или Смарт с сим картой выходного дня :mrgreen: вот так я усложняю себе жизнь. Ну и стоит ли говорить что все привязки всех онлайн сервисов типа банк почта вайбер телеграмму и т.п. к номеру сим карты которая условно в банковской ячейке

У Вас мания преследования? :)

це не манія, а правило безпеки: фінансовий номер тримати окремо,
так само, як не писати PIN на банківській карті,
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:42

Держава дореформировалась до того, что с медиками лишний раз встречаться становится опасным для здоровья.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247579/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247572/
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:47

  antey1969 написав:Держава дореформировалась до того, что с медиками лишний раз встречаться становится опасным для здоровья.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247579/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247572/


Это очевидно. Медики - группа риска. А значит группа риска и их пациенты. Особенно лоры, глазные врачи стоматологи.

и это не имеет никакого отношения к реформе и украине

нужно постараться не болеть в ближайший год тем, где нельзя обойтись без визита в поликлинику
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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