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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 901902903904

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 173
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
36
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
26
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:06

  antey1969 написав:
  adeges написав:
  antey1969 написав:Держава дореформировалась до того, что с медиками лишний раз встречаться становится опасным для здоровья.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247579/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247572/


Это очевидно. Медики - группа риска. А значит группа риска и их пациенты. Особенно лоры, глазные врачи стоматологи.

и это не имеет никакого отношения к реформе и украине

нужно постараться не болеть в ближайший год тем, где нельзя обойтись без визита в поликлинику

Пока не заметил вспышки среди лоров и окулистов.
Лидируют среди заразившихся терапевты(семейники), врачи(фельдшера) скорой помощи и медсестры


главное - что заболевание медиков - это не специфика украины, а общий тренд. врачи болеют непропорционально к их количеству в населении страны.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:20

  adeges написав:..,....
главное - что заболевание медиков - это не специфика украины, а общий тренд. врачи болеют непропорционально к их количеству в населении страны.

Абсолютно естественно.
Во время войны получают ранения и гибнут, в первую очередь, бойцы на передовой. Чем дальше от неё, тем меньше раненых и убитых (в среднем).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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