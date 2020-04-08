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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 00:06
antey1969 написав: adeges написав:
Это очевидно. Медики - группа риска. А значит группа риска и их пациенты. Особенно лоры, глазные врачи стоматологи.
и это не имеет никакого отношения к реформе и украине
нужно постараться не болеть в ближайший год тем, где нельзя обойтись без визита в поликлинику
Пока не заметил вспышки среди лоров и окулистов.
Лидируют среди заразившихся терапевты(семейники), врачи(фельдшера) скорой помощи и медсестры
главное - что заболевание медиков - это не специфика украины, а общий тренд. врачи болеют непропорционально к их количеству в населении страны.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Пон 13 кві, 2020 00:20
adeges написав:
..,....
главное - что заболевание медиков - это не специфика украины, а общий тренд. врачи болеют непропорционально к их количеству в населении страны.
Абсолютно естественно.
Во время войны получают ранения и гибнут, в первую очередь, бойцы на передовой. Чем дальше от неё, тем меньше раненых и убитых (в среднем).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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