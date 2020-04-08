Дели стал одним из многих городов планеты, где качество воздуха существенно улучшилось благодаря карантинным ограничениям из-за коронавируса. Индекс качества воздуха (AQI) в индийской столице впервые за долгое время достиг «хорошего» уровня, сообщает The Guardian. ....
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
В ноябре 2020 года в мире пройдет вторая волна коронавируса, которая при этом окажется значительно слабее. Ее сроки предсказал директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, передает CNN на платформе Sina.
«Мы ожидаем, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре», — сказал Чжан. Он добавил, что математические модели говорят о том, что человечество не победит вирус к лету, так как новые вспышки продолжают фиксироваться в новых странах. В целом, вторая волна эпидемии нанесет меньший урон, однако некоторым африканским и южноамериканским государствам будет очень сложно из-за слаборазвитой медицины.
В январе 2020 в Пекине был приговорен к 12 годам тюрьмы ученый за коррупцию, включая 1 миллион долларов профита с продажи живых подопытных крыс и обезьян на местных рынках. По закону они должны быть кремированы после экспериментов.
В Україні зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 194 випадки; Волинська область — 78 випадків; Дніпропетровська область — 60 випадків; Донецька область — 11 випадків; Житомирська область — 94 випадки; Закарпатська область — 92 випадки; Запорізька область — 85 випадків; Івано-Франківська область — 300 випадків; Кіровоградська область — 142 випадки; м. Київ — 495 випадків; Київська область — 216 випадків; Львівська область — 124 випадки; Луганська область — 3 випадки; Миколаївська область — 5 випадків; Одеська область — 69 випадків; Полтавська область — 25 випадків; Рівненська область — 125 випадків; Сумська область — 74 випадки; Тернопільська область — 273 випадки; Харківська область — 11 випадків; Херсонська область — 31 випадок; Хмельницька область — 22 випадки; Чернівецька область — 462 випадки; Черкаська область — 102 випадки; Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.
о, захисники ображених москалів повилазили ви б спочатику матчастину проштудіювали, а потім з розумним виглядом щось писали. 1й про те, що в кожному облцентрі західної україни є церкви упм мп, навіть у бандерівському львові , а 2й нехай би поцікавився і побачив що собор хоч і пцу, але проводять богослужіння в ньому і пцу і упц мп. і на відео черга саме в упц мп, і піп саме від них. так що ловіть камінець який ви хотіли так закинути в чужий город собі назад.