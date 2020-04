Додано: Пон 13 кві, 2020 00:06

antey1969 написав: adeges написав: antey1969 написав: Держава дореформировалась до того, что с медиками лишний раз встречаться становится опасным для здоровья.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247579/

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247572/ Держава дореформировалась до того, что с медиками лишний раз встречаться становится опасным для здоровья.



Это очевидно. Медики - группа риска. А значит группа риска и их пациенты. Особенно лоры, глазные врачи стоматологи.



и это не имеет никакого отношения к реформе и украине



нужно постараться не болеть в ближайший год тем, где нельзя обойтись без визита в поликлинику

Пока не заметил вспышки среди лоров и окулистов.

Пока не заметил вспышки среди лоров и окулистов.

Лидируют среди заразившихся терапевты(семейники), врачи(фельдшера) скорой помощи и медсестры



главное - что заболевание медиков - это не специфика украины, а общий тренд. врачи болеют непропорционально к их количеству в населении страны. главное - что заболевание медиков - это не специфика украины, а общий тренд. врачи болеют непропорционально к их количеству в населении страны.

