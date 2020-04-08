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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 902903904905>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 174
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
26
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:06

  antey1969 написав:
  adeges написав:
  antey1969 написав:Держава дореформировалась до того, что с медиками лишний раз встречаться становится опасным для здоровья.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247579/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/7247572/


Это очевидно. Медики - группа риска. А значит группа риска и их пациенты. Особенно лоры, глазные врачи стоматологи.

и это не имеет никакого отношения к реформе и украине

нужно постараться не болеть в ближайший год тем, где нельзя обойтись без визита в поликлинику

Пока не заметил вспышки среди лоров и окулистов.
Лидируют среди заразившихся терапевты(семейники), врачи(фельдшера) скорой помощи и медсестры


главное - что заболевание медиков - это не специфика украины, а общий тренд. врачи болеют непропорционально к их количеству в населении страны.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:20

  adeges написав:..,....
главное - что заболевание медиков - это не специфика украины, а общий тренд. врачи болеют непропорционально к их количеству в населении страны.

Абсолютно естественно.
Во время войны получают ранения и гибнут, в первую очередь, бойцы на передовой. Чем дальше от неё, тем меньше раненых и убитых (в среднем).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:04

  ЛАД написав:
  adeges написав:..,....
главное - что заболевание медиков - это не специфика украины, а общий тренд. врачи болеют непропорционально к их количеству в населении страны.

Абсолютно естественно.
Во время войны получают ранения и гибнут, в первую очередь, бойцы на передовой. Чем дальше от неё, тем меньше раненых и убитых (в среднем).

під час війни більше всього гине цивільного населення
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:04

Польза от короны:
Дели стал одним из многих городов планеты, где качество воздуха существенно улучшилось благодаря карантинным ограничениям из-за коронавируса. Индекс качества воздуха (AQI) в индийской столице впервые за долгое время достиг «хорошего» уровня, сообщает The Guardian.
....

https://www.gismeteo.ua/news/klimat/32839-indeks-kachestva-vozduha-v-deli-vpervye-za-neskolko-desyatkov-let-dostig-pokazatelya-horoshiy/
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:34

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

В ноябре 2020 года в мире пройдет вторая волна коронавируса, которая при этом окажется значительно слабее. Ее сроки предсказал директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, передает CNN на платформе Sina.

«Мы ожидаем, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре», — сказал Чжан. Он добавил, что математические модели говорят о том, что человечество не победит вирус к лету, так как новые вспышки продолжают фиксироваться в новых странах. В целом, вторая волна эпидемии нанесет меньший урон, однако некоторым африканским и южноамериканским государствам будет очень сложно из-за слаборазвитой медицины.

https://lenta.ru/news/2020/04/13/mojempovtorit/
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:34

В январе 2020 в Пекине был приговорен к 12 годам тюрьмы ученый за коррупцию, включая 1 миллион долларов профита с продажи живых подопытных крыс и обезьян на местных рынках. По закону они должны быть кремированы после экспериментов.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 194 випадки;
Волинська область — 78 випадків;
Дніпропетровська область — 60 випадків;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 94 випадки;
Закарпатська область — 92 випадки;
Запорізька область — 85 випадків;
Івано-Франківська область — 300 випадків;
Кіровоградська область — 142 випадки;
м. Київ — 495 випадків;
Київська область — 216 випадків;
Львівська область — 124 випадки;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 25 випадків;
Рівненська область — 125 випадків;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 273 випадки;
Харківська область — 11 випадків;
Херсонська область — 31 випадок;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 462 випадки;
Черкаська область — 102 випадки;
Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:24

  ЛАД написав:
  Ethereum написав:Московське бидло
Десятки верующих, священники без масок, - в Сети показали, как в УПЦ МП в Ривном освящают вербу. ВИДЕО
https://m.censor.net.ua/video_news/3188 ... ayut_verbu

"Московське бидло" в Ровно? :shock:
Вам ещё не надоело?



  yanyura написав:
  Ethereum написав:Московське бидло
Десятки верующих, священники без масок, - в Сети показали, как в УПЦ МП в Ривном освящают вербу. ВИДЕО
https://m.censor.net.ua/video_news/3188 ... ayut_verbu


Свято-Воскресенський кафедральний собор (Рівне)
...
Свято-Воскресенський кафедральний собор належить до Православної церкви України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B5)


о, захисники ображених москалів повилазили :D ви б спочатику матчастину проштудіювали, а потім з розумним виглядом щось писали. 1й про те, що в кожному облцентрі західної україни є церкви упм мп, навіть у бандерівському львові :) , а 2й нехай би поцікавився і побачив що собор хоч і пцу, але проводять богослужіння в ньому і пцу і упц мп. і на відео черга саме в упц мп, і піп саме від них. так що ловіть камінець який ви хотіли так закинути в чужий город собі назад.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:37

Расследование журналистов позволило выяснить интересную информацию об ученой из Китая, которая раньше всех обнаружила и изучила коронавирус Covid-19. Однако она была вынуждена молчать из-за давления руководства.

Об этом сообщает MSN.

Вирусолог Ши Чженли из провинции Ухань оказалась первой, кто установил сходство между возбудителем инфекции и семейством коронавируса. Также ученый рассказала о ранних этапах исследования Covid-19 и действиях властей Китая.

По ее словам, ученые еще в декабре прошлого года получили образцы нового вируса от первых зараженных, после чего три дня секвенировали гены (секвенирование это определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности - Ред.). Данные были готовы уже ко 2 января, но директор Института вирусологии Уханя Яньи Ван приказал персоналу не раскрывать никакой информации об этой работе.

После этого Ши и ее сотрудники оказалась изолированы из-за условий жесткого карантина в Ухане.

А после того, как ученые начали распространять информацию о болезни, их задержала местная власть за публикацию "неуместной информации". Их обвинили в том, что они сеют панику. Попытки рассказать правду о коронавирусе в сети также закончились неудачей – полиция предупредила их о распространении "ложной информации".
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:58

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:
  Ethereum написав:Московське бидло
Десятки верующих, священники без масок, - в Сети показали, как в УПЦ МП в Ривном освящают вербу. ВИДЕО
https://m.censor.net.ua/video_news/3188 ... ayut_verbu

"Московське бидло" в Ровно? :shock:
Вам ещё не надоело?



  yanyura написав:
  Ethereum написав:Московське бидло
Десятки верующих, священники без масок, - в Сети показали, как в УПЦ МП в Ривном освящают вербу. ВИДЕО
https://m.censor.net.ua/video_news/3188 ... ayut_verbu


Свято-Воскресенський кафедральний собор (Рівне)
...
Свято-Воскресенський кафедральний собор належить до Православної церкви України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B5)


о, захисники ображених москалів повилазили :D ви б спочатику матчастину проштудіювали, а потім з розумним виглядом щось писали. 1й про те, що в кожному облцентрі західної україни є церкви упм мп, навіть у бандерівському львові :) , а 2й нехай би поцікавився і побачив що собор хоч і пцу, але проводять богослужіння в ньому і пцу і упц мп. і на відео черга саме в упц мп, і піп саме від них. так що ловіть камінець який ви хотіли так закинути в чужий город собі назад.

Ви б спершу мiзки пiдлiкували.
"Ображенi москалi" у Рiвному?
Звiдки вони там взялися? :shock:
Чи Ви вже у москалi записуєте i українцiв тiльки за те, що вони ходять до УПЦ МП?
Це вже якийсь психiчний розлад...
Звернiться хоча б до холяви.
А поки що чимчикуйте до полiтгiлки. У тому гадюшнику Вам саме мiсце.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 кві, 2020 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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