wild.tomcat написав:о, захисники ображених москалів повилазили ви б спочатику матчастину проштудіювали, а потім з розумним виглядом щось писали. 1й про те, що в кожному облцентрі західної україни є церкви упм мп, навіть у бандерівському львові , а 2й нехай би поцікавився і побачив що собор хоч і пцу, але проводять богослужіння в ньому і пцу і упц мп. і на відео черга саме в упц мп, і піп саме від них. так що ловіть камінець який ви хотіли так закинути в чужий город собі назад.
Ви б спершу мiзки пiдлiкували. "Ображенi москалi" у Рiвному? Звiдки вони там взялися? Чи Ви вже у москалi записуєте i українцiв тiльки за те, що вони ходять до УПЦ МП? Це вже якийсь психiчний розлад... Звернiться хоча б до холяви. А поки що чимчикуйте до полiтгiлки. У тому гадюшнику Вам саме мiсце.
ви собі мізки для початку підлікуйте і свою вражену совком психіку вправте, потім іншим поради будете роздавати, психіатр ви наш доморощений. це 1е. по 2е, звідки ви знаєте, кого саме ethereum москалями назвав - прихожан (хоча і вони того варті) чи упц мп в цілому. і по 3е, факт злісного порушення карантину упц мп - є по цьому щось сказати чи так скромно промовчите, бо то свої ж, рідні? і по 4е, де мені писати я і без вашого благословіння вирішу, так що не говоріть що мені роботи і я не скаже куди вам слід йти.
ще й на придачу, зза таких оленів як на відео і їх захисників, наступні вихідні з достатньою високою долею імовірності з суботи до вівторка всі будуть сидіти вдома, без можливості виходу, на жорсткому карантині, так як це намагалися спробувати тестово реалізувати минулих вихідних. на наступні точно реалізують.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Пон 13 кві, 2020 11:49, всього редагувалось 1 раз.
13.04.2020, Berlin (PAP) - 126 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Niemczech z powodu Covid-19 - poinformował w poniedziałek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To dzienny spadek o trzy przypadki śmiertelne. Dobowa liczba zgonów maleje trzeci dzień z rzędu. Jeszcze w piątek 10 kwietnia wynosiła 266 przypadków. W sumie w Niemczech na Covid-19 zmarło do tej pory 2 799 osób.
Nowych przypadków infekcji stwierdzono 2 537, to o 284 mniej niż dzień wcześniej. Również ta liczba zmniejsza się na terenie RFN trzeci dzień z rzędu. Ogólnie w Niemczech odnotowano dotychczas 123 016 zakażeń Covid-19.
4 000 osób zainfekowanych koronawirusem wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby - poinformował RKI. Łącznie wyzdrowiało 64 300 zainfekowanych, 52 proc. wszystkich chorych zidentyfikowanych w Niemczech.
Największa liczba zidentyfikowanych zakażeń odnotowano w Bawarii - 33 015, Nadrenii Północnej-Westfalii - 24 883 i Badenii-Wirtembergii - 24 570 przypadków. (PAP)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Итак смотрим, что произошло у нас в мире за прошлый день, воскресенье, 12 апреля.
Так, картина благостная, вроде в основном у всех улучшается, но мы опять вспоминаем про эффект сиесты, и радостные краски тускнеют.
Опять же сравниваем с прошлым воскресеньем, 5 апреля. количество вновь заболевших 5 апреля - 71502, 12 апреля - 72253 Количество умерших 5 апреля - 4739, 12 апреля - 5417
То есть выглядит, что коронавирус едет себе с одинаковой скоростью, несмотря на все усилия мировой общественности, хоть не ускоряется, и на том спасибо.
В основном все страны выдали положительную статистику по сравнению с пятницей-субботой. Лишь Россия зафиксировала свой очередной максимум + 2186 заболевших.
Некоторые страны просто удивили своей статистикой по заболевшим: Тайвань +3, Гонконг + 4, Эстония + 5, Австралия + 10, Исландия + 12, Болгария и Словакия + 14
США преодолели рубеж в 500 000 живущих на моменте с коронавирусом, Италия перешагнула рубеж в 100 000 текущих больных. В штате Нью-Йорк заболевших больше, чем в любой стране мира.
Группа стран, где количество выздоравливающих превышает количество заболевших - Австралия, Австрия, Швейцария, Германия, Иран, Исландия, Тайвань, Южная Корея. Странным образом в эту группу вчера попали - Мексика, Пакистан, Египет, с ними непонятно, может опять какой-то казус выходного дня. Хотя объективно говоря, Египет показывает в целом достаточно неплохую статистику
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
wild.tomcat написав:о, захисники ображених москалів повилазили ви б спочатику матчастину проштудіювали, а потім з розумним виглядом щось писали. 1й про те, що в кожному облцентрі західної україни є церкви упм мп, навіть у бандерівському львові , а 2й нехай би поцікавився і побачив що собор хоч і пцу, але проводять богослужіння в ньому і пцу і упц мп. і на відео черга саме в упц мп, і піп саме від них. так що ловіть камінець який ви хотіли так закинути в чужий город собі назад.
Ви б спершу мiзки пiдлiкували. "Ображенi москалi" у Рiвному? Звiдки вони там взялися? Чи Ви вже у москалi записуєте i українцiв тiльки за те, що вони ходять до УПЦ МП? Це вже якийсь психiчний розлад... Звернiться хоча б до холяви. А поки що чимчикуйте до полiтгiлки. У тому гадюшнику Вам саме мiсце.
ви собі мізки для початку підлікуйте і свою вражену совком психіку вправте, потім іншим поради будете роздавати, психіатр ви наш доморощений. це 1е. по 2е, звідки ви знаєте, кого саме ethereum москалями назвав - прихожан (хоча і вони того варті) чи упц мп в цілому. і по 3е, факт злісного порушення карантину упц мп - є по цьому щось сказати чи так скромно промовчите, бо то свої ж, рідні? і по 4е, де мені писати я і без вашого благословіння вирішу, так що не говоріть що мені роботи і я не скаже куди вам слід йти.
ще й на придачу, зза таких оленів як на відео і їх захисників, наступні вихідні з достатньою високою долею імовірності з суботи до вівторка всі будуть сидіти вдома.
МП свідомо заражає населення. І ніяких штрафів не дають. І церкву в Криму не відновлюють. Надіюся нова влада заборонить цих московьких шакалів гундяєвих назовсім.
freeze написав:Интересная статистика по количеству тестирований на коронавирус в разных странах, в количестве тестов в пересчете на условный миллион населения.
Топ-10 прочно забили небольшие и даже маленькие небедные страны и территории.
1. Фарерские острова 112744 ... Швеция 5416 ... Молдова 1555 ... Украина 693
Выглядит печально по Украине ((( ...
Мало, но можно и такие страны указать: Япония-612 Бразилия-296 Мексика-284 Гондурас-162
Согласен. Просто я дошел до цифры 693, расстроился, и дольше уже не смотрел.
У японцев до недавнего был своеобразный подход к тестированию, в отличие от других их азиатских собратьев, никаких лишних тестов, плюс активно у них начало двигаться заболеваемость в последнее время. Думаю, они быстро поправят, деньги у них есть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.