Интересная статистика по количеству тестирований на коронавирус в разных странах, в количестве тестов в пересчете на условный миллион населения.

Топ-10 прочно забили небольшие и даже маленькие небедные страны и территории.



Топ-10 прочно забили небольшие и даже маленькие небедные страны и территории.



1. Фарерские острова 112744

2. Исландия 103308

3. Эмираты 65538

4. Люксембург 46591

5. Гибралтар 46244

6. Фолклендские острова 39368

7. Мальта 38633

8. Бахрейн 37596

9. Сан-Марино 24933

10.Лихтенштейн 23605

... Норвегия 23332

... Швейцария 22393

... Италия 16708

... Испания 12833

... США 8559

... Россия 8223

... Беларусь 6773

... Швеция 5416

... Молдова 1555

... Украина 693



Выглядит печально по Украине (((

Ви б спершу мiзки пiдлiкували.

"Ображенi москалi" у Рiвному?

Звiдки вони там взялися?

Чи Ви вже у москалi записуєте i українцiв тiльки за те, що вони ходять до УПЦ МП?

Це вже якийсь психiчний розлад...

Звернiться хоча б до холяви.

А поки що чимчикуйте до полiтгiлки. У тому гадюшнику Вам саме мiсце. Ви б спершу мiзки пiдлiкували."Ображенi москалi" у Рiвному?Звiдки вони там взялися?Чи Ви вже у москалi записуєте i українцiв тiльки за те, що вони ходять до УПЦ МП?Це вже якийсь психiчний розлад...Звернiться хоча б до холяви.А поки що чимчикуйте до полiтгiлки. У тому гадюшнику Вам саме мiсце.



ви собі мізки для початку підлікуйте і свою вражену совком психіку вправте, потім іншим поради будете роздавати, психіатр ви наш доморощений. це 1е. по 2е, звідки ви знаєте, кого саме ethereum москалями назвав - прихожан (хоча і вони того варті) чи упц мп в цілому. і по 3е, факт злісного порушення карантину упц мп - є по цьому щось сказати чи так скромно промовчите, бо то свої ж, рідні? і по 4е, де мені писати я і без вашого благословіння вирішу, так що не говоріть що мені роботи і я не скаже куди вам слід йти.



ще й на придачу, зза таких оленів як на відео і їх захисників, наступні вихідні з достатньою високою долею імовірності з суботи до вівторка всі будуть сидіти вдома, без можливості виходу, на жорсткому карантині, так як це намагалися спробувати тестово реалізувати минулих вихідних. на наступні точно реалізують. ви собі мізки для початку підлікуйте і свою вражену совком психіку вправте, потім іншим поради будете роздавати, психіатр ви наш доморощений. це 1е. по 2е, звідки ви знаєте, кого саме ethereum москалями назвав - прихожан (хоча і вони того варті) чи упц мп в цілому. і по 3е,- є по цьому щось сказати чи так скромно промовчите, бо то свої ж, рідні? і по 4е, де мені писати я і без вашого благословіння вирішу, так що не говоріть що мені роботи і я не скаже куди вам слід йти.ще й на придачу, зза таких оленів як на відео і їх захисників, наступні вихідні з достатньою високою долею імовірності з суботи до вівторка всі будуть сидіти вдома,, так як це намагалися спробувати тестово реалізувати минулих вихідних. на наступні точно реалізують. Востаннє редагувалось wild.tomcat в Пон 13 кві, 2020 11:49, всього редагувалось 1 раз. wild.tomcat Повідомлень: 905 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 11:23 Niemcy: 126 nowych zgonów z powodu koronawirusa https://stooq.pl/n/?f=1347175



Niemcy: 126 nowych zgonów z powodu koronawirusa



13.04.2020, Berlin (PAP) - 126 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Niemczech z powodu Covid-19 - poinformował w poniedziałek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To dzienny spadek o trzy przypadki śmiertelne.

Dobowa liczba zgonów maleje trzeci dzień z rzędu. Jeszcze w piątek 10 kwietnia wynosiła 266 przypadków. W sumie w Niemczech na Covid-19 zmarło do tej pory 2 799 osób.



Nowych przypadków infekcji stwierdzono 2 537, to o 284 mniej niż dzień wcześniej. Również ta liczba zmniejsza się na terenie RFN trzeci dzień z rzędu. Ogólnie w Niemczech odnotowano dotychczas 123 016 zakażeń Covid-19.



4 000 osób zainfekowanych koronawirusem wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby - poinformował RKI. Łącznie wyzdrowiało 64 300 zainfekowanych, 52 proc. wszystkich chorych zidentyfikowanych w Niemczech.



Największa liczba zidentyfikowanych zakażeń odnotowano w Bawarii - 33 015, Nadrenii Północnej-Westfalii - 24 883 i Badenii-Wirtembergii - 24 570 przypadków. (PAP)

Повідомлень: 18488 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1045 раз. Подякували: 1219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 11:34 Итак смотрим, что произошло у нас в мире за прошлый день, воскресенье, 12 апреля.



Так, картина благостная, вроде в основном у всех улучшается, но мы опять вспоминаем про эффект сиесты, и радостные краски тускнеют.



Опять же сравниваем с прошлым воскресеньем, 5 апреля.

количество вновь заболевших 5 апреля - 71502, 12 апреля - 72253

Количество умерших 5 апреля - 4739, 12 апреля - 5417



То есть выглядит, что коронавирус едет себе с одинаковой скоростью, несмотря на все усилия мировой общественности, хоть не ускоряется, и на том спасибо.



В основном все страны выдали положительную статистику по сравнению с пятницей-субботой. Лишь Россия зафиксировала свой очередной максимум + 2186 заболевших.



Некоторые страны просто удивили своей статистикой по заболевшим: Тайвань +3, Гонконг + 4, Эстония + 5, Австралия + 10, Исландия + 12, Болгария и Словакия + 14



США преодолели рубеж в 500 000 живущих на моменте с коронавирусом, Италия перешагнула рубеж в 100 000 текущих больных.

В штате Нью-Йорк заболевших больше, чем в любой стране мира.



Мало, но можно и такие страны указать:

Япония-612

Бразилия-296

Мексика-284

Согласен. Просто я дошел до цифры 693, расстроился, и дольше уже не смотрел.



