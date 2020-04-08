wild.tomcat написав:о, захисники ображених москалів повилазили ви б спочатику матчастину проштудіювали, а потім з розумним виглядом щось писали. 1й про те, що в кожному облцентрі західної україни є церкви упм мп, навіть у бандерівському львові , а 2й нехай би поцікавився і побачив що собор хоч і пцу, але проводять богослужіння в ньому і пцу і упц мп. і на відео черга саме в упц мп, і піп саме від них. так що ловіть камінець який ви хотіли так закинути в чужий город собі назад.
Ви б спершу мiзки пiдлiкували. "Ображенi москалi" у Рiвному? Звiдки вони там взялися? Чи Ви вже у москалi записуєте i українцiв тiльки за те, що вони ходять до УПЦ МП? Це вже якийсь психiчний розлад... Звернiться хоча б до холяви. А поки що чимчикуйте до полiтгiлки. У тому гадюшнику Вам саме мiсце.
ви собі мізки для початку підлікуйте і свою вражену совком психіку вправте, потім іншим поради будете роздавати, психіатр ви наш доморощений. це 1е. по 2е, звідки ви знаєте, кого саме ethereum москалями назвав - прихожан (хоча і вони того варті) чи упц мп в цілому. і по 3е, факт злісного порушення карантину упц мп - є по цьому щось сказати чи так скромно промовчите, бо то свої ж, рідні? і по 4е, де мені писати я і без вашого благословіння вирішу, так що не говоріть що мені роботи і я не скаже куди вам слід йти.
ще й на придачу, зза таких оленів як на відео і їх захисників, наступні вихідні з достатньою високою долею імовірності з суботи до вівторка всі будуть сидіти вдома, без можливості виходу, на жорсткому карантині, так як це намагалися спробувати тестово реалізувати минулих вихідних. на наступні точно реалізують.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Пон 13 кві, 2020 11:49, всього редагувалось 1 раз.
13.04.2020, Berlin (PAP) - 126 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Niemczech z powodu Covid-19 - poinformował w poniedziałek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To dzienny spadek o trzy przypadki śmiertelne. Dobowa liczba zgonów maleje trzeci dzień z rzędu. Jeszcze w piątek 10 kwietnia wynosiła 266 przypadków. W sumie w Niemczech na Covid-19 zmarło do tej pory 2 799 osób.
Nowych przypadków infekcji stwierdzono 2 537, to o 284 mniej niż dzień wcześniej. Również ta liczba zmniejsza się na terenie RFN trzeci dzień z rzędu. Ogólnie w Niemczech odnotowano dotychczas 123 016 zakażeń Covid-19.
4 000 osób zainfekowanych koronawirusem wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby - poinformował RKI. Łącznie wyzdrowiało 64 300 zainfekowanych, 52 proc. wszystkich chorych zidentyfikowanych w Niemczech.
Największa liczba zidentyfikowanych zakażeń odnotowano w Bawarii - 33 015, Nadrenii Północnej-Westfalii - 24 883 i Badenii-Wirtembergii - 24 570 przypadków. (PAP)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Итак смотрим, что произошло у нас в мире за прошлый день, воскресенье, 12 апреля.
Так, картина благостная, вроде в основном у всех улучшается, но мы опять вспоминаем про эффект сиесты, и радостные краски тускнеют.
Опять же сравниваем с прошлым воскресеньем, 5 апреля. количество вновь заболевших 5 апреля - 71502, 12 апреля - 72253 Количество умерших 5 апреля - 4739, 12 апреля - 5417
То есть выглядит, что коронавирус едет себе с одинаковой скоростью, несмотря на все усилия мировой общественности, хоть не ускоряется, и на том спасибо.
В основном все страны выдали положительную статистику по сравнению с пятницей-субботой. Лишь Россия зафиксировала свой очередной максимум + 2186 заболевших.
Некоторые страны просто удивили своей статистикой по заболевшим: Тайвань +3, Гонконг + 4, Эстония + 5, Австралия + 10, Исландия + 12, Болгария и Словакия + 14
США преодолели рубеж в 500 000 живущих на моменте с коронавирусом, Италия перешагнула рубеж в 100 000 текущих больных. В штате Нью-Йорк заболевших больше, чем в любой стране мира.
Группа стран, где количество выздоравливающих превышает количество заболевших - Австралия, Австрия, Швейцария, Германия, Иран, Исландия, Тайвань, Южная Корея. Странным образом в эту группу вчера попали - Мексика, Пакистан, Египет, с ними непонятно, может опять какой-то казус выходного дня. Хотя объективно говоря, Египет показывает в целом достаточно неплохую статистику
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
wild.tomcat написав:о, захисники ображених москалів повилазили ви б спочатику матчастину проштудіювали, а потім з розумним виглядом щось писали. 1й про те, що в кожному облцентрі західної україни є церкви упм мп, навіть у бандерівському львові , а 2й нехай би поцікавився і побачив що собор хоч і пцу, але проводять богослужіння в ньому і пцу і упц мп. і на відео черга саме в упц мп, і піп саме від них. так що ловіть камінець який ви хотіли так закинути в чужий город собі назад.
Ви б спершу мiзки пiдлiкували. "Ображенi москалi" у Рiвному? Звiдки вони там взялися? Чи Ви вже у москалi записуєте i українцiв тiльки за те, що вони ходять до УПЦ МП? Це вже якийсь психiчний розлад... Звернiться хоча б до холяви. А поки що чимчикуйте до полiтгiлки. У тому гадюшнику Вам саме мiсце.
ви собі мізки для початку підлікуйте і свою вражену совком психіку вправте, потім іншим поради будете роздавати, психіатр ви наш доморощений. це 1е. по 2е, звідки ви знаєте, кого саме ethereum москалями назвав - прихожан (хоча і вони того варті) чи упц мп в цілому. і по 3е, факт злісного порушення карантину упц мп - є по цьому щось сказати чи так скромно промовчите, бо то свої ж, рідні? і по 4е, де мені писати я і без вашого благословіння вирішу, так що не говоріть що мені роботи і я не скаже куди вам слід йти.
ще й на придачу, зза таких оленів як на відео і їх захисників, наступні вихідні з достатньою високою долею імовірності з суботи до вівторка всі будуть сидіти вдома.
МП свідомо заражає населення. І ніяких штрафів не дають. І церкву в Криму не відновлюють. Надіюся нова влада заборонить цих московьких шакалів гундяєвих назовсім.
freeze написав:Интересная статистика по количеству тестирований на коронавирус в разных странах, в количестве тестов в пересчете на условный миллион населения.
Топ-10 прочно забили небольшие и даже маленькие небедные страны и территории.
1. Фарерские острова 112744 ... Швеция 5416 ... Молдова 1555 ... Украина 693
Выглядит печально по Украине ((( ...
Мало, но можно и такие страны указать: Япония-612 Бразилия-296 Мексика-284 Гондурас-162
Согласен. Просто я дошел до цифры 693, расстроился, и дольше уже не смотрел.
У японцев до недавнего был своеобразный подход к тестированию, в отличие от других их азиатских собратьев, никаких лишних тестов, плюс активно у них начало двигаться заболеваемость в последнее время. Думаю, они быстро поправят, деньги у них есть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
В Киеве складывается интересная ситуация с финансированием медперсонала. О том что больницам урезали финансирование и из ЗП обещают за апрель только минималку, это уже слышал. Но вот то, что распустили большую часть узких специалистов в поликлиниках "за свой счет"... это уже по сути называется внутренним дефолтом
antey1969 написав:В Киеве складывается интересная ситуация с финансированием медперсонала. О том что больницам урезали финансирование и из ЗП обещают за апрель только минималку, это уже слышал. Но вот то, что распустили большую часть узких специалистов в поликлиниках "за свой счет"... это уже по сути называется внутренним дефолтом
freeze На воскресную статистику, похоже, можно не смотреть. Могу ещё понять уменьшение числа новых случаев, но уменьшение числа смертей удивляет. А в некоторых странах это весьма заметно. Видимо, службы, занимающиеся учётом и регистрацией, работают в лайт режиме.