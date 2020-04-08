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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:21
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Schmit
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:24
ВОЗ сообщает, что в настоящее время разрабатывается 70 вакцин от коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:32
freeze написав:
ВОЗ сообщает, что в настоящее время разрабатывается 70 вакцин от коронавируса.
Должен же ВОЗ хоть что-то говорить
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antey1969
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ЛОБ
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