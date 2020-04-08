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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 903904905906

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 175
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
26
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:21

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ВОЗ сообщает, что в настоящее время разрабатывается 70 вакцин от коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:32

  freeze написав:ВОЗ сообщает, что в настоящее время разрабатывается 70 вакцин от коронавируса.

Должен же ВОЗ хоть что-то говорить :roll:
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