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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 903904905906

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 175
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
26
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:21

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ВОЗ сообщает, что в настоящее время разрабатывается 70 вакцин от коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:32

  freeze написав:ВОЗ сообщает, что в настоящее время разрабатывается 70 вакцин от коронавируса.

Должен же ВОЗ хоть что-то говорить :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:05

  freeze написав:Интересная статистика по количеству тестирований на коронавирус в разных странах, в количестве тестов в пересчете на условный миллион населения.

Топ-10 прочно забили небольшие и даже маленькие небедные страны и территории.

1. Фарерские острова 112744
2. Исландия 103308
3. Эмираты 65538
4. Люксембург 46591
5. Гибралтар 46244
6. Фолклендские острова 39368
7. Мальта 38633
8. Бахрейн 37596
9. Сан-Марино 24933
10.Лихтенштейн 23605
... Норвегия 23332
... Швейцария 22393
... Италия 16708
... Испания 12833
... США 8559
... Россия 8223
... Беларусь 6773
... Швеция 5416
... Молдова 1555
... Украина 693

Выглядит печально по Украине (((
...

Подозреваю, что весь прикол в том, что данные отражают разные периоды времени. Т.е. Фарерские острова, например, раньше других стран начали тестировать, а Швеция - значительно позже. И конечно, разные подходы к тестированию - всех подряд или очень выборочно (как у нас).
fler
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/kiev/news/kievo-p ... h-covid-19
"Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин. Я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать выполнение этого решения", - заявил Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки в Киево-Печерской Лавре зафиксировано 63 новых случая заболевания COVID-19. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания. Также Кличко добавил, что в Лавру направят мобильные рентгены и бригаду медиков для того, чтобы сделать ПЦР-тестирование. "
_Mykola_
 
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