freeze написав:Интересная статистика по количеству тестирований на коронавирус в разных странах, в количестве тестов в пересчете на условный миллион населения.
Топ-10 прочно забили небольшие и даже маленькие небедные страны и территории.
1. Фарерские острова 112744 2. Исландия 103308 3. Эмираты 65538 4. Люксембург 46591 5. Гибралтар 46244 6. Фолклендские острова 39368 7. Мальта 38633 8. Бахрейн 37596 9. Сан-Марино 24933 10.Лихтенштейн 23605 ... Норвегия 23332 ... Швейцария 22393 ... Италия 16708 ... Испания 12833 ... США 8559 ... Россия 8223 ... Беларусь 6773 ... Швеция 5416 ... Молдова 1555 ... Украина 693
Выглядит печально по Украине ((( ...
Подозреваю, что весь прикол в том, что данные отражают разные периоды времени. Т.е. Фарерские острова, например, раньше других стран начали тестировать, а Швеция - значительно позже. И конечно, разные подходы к тестированию - всех подряд или очень выборочно (как у нас).
По его словам, за прошедшие сутки в Киево-Печерской Лавре зафиксировано 63 новых случая заболевания COVID-19. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания. Также Кличко добавил, что в Лавру направят мобильные рентгены и бригаду медиков для того, чтобы сделать ПЦР-тестирование. "