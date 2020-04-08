Первыми заболели мать и дочь 60 и 82 лет, жительницы села Вороновка Вознесенского района.



В настоящее время они находятся на стационаре в «Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней.



По факту обнаружения этих случаев проведено эпидемическое расследование. Из контактного круга женщины уже выявлены три человека, у которых также подтвердился коронавирус. Двое из них также из Вороновки и одна женщина из Вознесенска.



В настоящее время проведено круг контактных еще расширился. Сначала обследовали 10 человек. Сегодня срочно обследованы уже 17.



Также сегодня, 12 апреля, за медицинской помощью обратился один пациент с подозрением на COVID-19. Он госпитализирован в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».



Сейчас в инфекционном стационаре находится 15 пациентов с подозрением на COVID-19 и двое пациентов с подтвержденным диагнозом «короновирусная инфекция COVID-19».



Трое из обнаруженных контактных с подтвержденным диагнозом «короновирусные инфекция COVID-19» получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.



Об этом сообщает оперативный штаб при Главном государственном санитарном враче Николаевской области.