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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 904905906907>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 175
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
26
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:21

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ВОЗ сообщает, что в настоящее время разрабатывается 70 вакцин от коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:32

  freeze написав:ВОЗ сообщает, что в настоящее время разрабатывается 70 вакцин от коронавируса.

Должен же ВОЗ хоть что-то говорить :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:05

  freeze написав:Интересная статистика по количеству тестирований на коронавирус в разных странах, в количестве тестов в пересчете на условный миллион населения.

Топ-10 прочно забили небольшие и даже маленькие небедные страны и территории.

1. Фарерские острова 112744
2. Исландия 103308
3. Эмираты 65538
4. Люксембург 46591
5. Гибралтар 46244
6. Фолклендские острова 39368
7. Мальта 38633
8. Бахрейн 37596
9. Сан-Марино 24933
10.Лихтенштейн 23605
... Норвегия 23332
... Швейцария 22393
... Италия 16708
... Испания 12833
... США 8559
... Россия 8223
... Беларусь 6773
... Швеция 5416
... Молдова 1555
... Украина 693

Выглядит печально по Украине (((
...

Подозреваю, что весь прикол в том, что данные отражают разные периоды времени. Т.е. Фарерские острова, например, раньше других стран начали тестировать, а Швеция - значительно позже. И конечно, разные подходы к тестированию - всех подряд или очень выборочно (как у нас).
fler
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/kiev/news/kievo-p ... h-covid-19
"Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин. Я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать выполнение этого решения", - заявил Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки в Киево-Печерской Лавре зафиксировано 63 новых случая заболевания COVID-19. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания. Также Кличко добавил, что в Лавру направят мобильные рентгены и бригаду медиков для того, чтобы сделать ПЦР-тестирование. "
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:23

Для непуганых ...

Світовий цент даних «Геоінформатика і сталий розвиток» надає результати експрес-дослідження розповсюдження пандемії коронавірусу в м. Києві, як в одному із найбільш вражених регіонів України. Дослідження ґрунтувалися на використанні відкритих даних геокодування адрес проживання хворих на COVID-19 та на відкритих даних МОЗ України.
Визначено концентрацію хворих на території м. Києва та проведено класифікацію за рівнем небезпеки передачі захворювання на основі розрахунку матриці щільності хворих на 1 км2. Побудовано буферні зони в 1 км (15 хв. пішої доступності) – зона ризику для оточуючих.Здійснено прогнозне моделювання подальшого поширення пандемії в м. Києві на період до кінця квітня 2020 року - на 02.05.20 очікується 4975 інфікованих у Києві (якщо не вживати заходи і т.д.).
http://wdc.org.ua/uk/covid19-kyiv?fbcli ... _-sacVpEY8
fler
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пока что все николаевские - из одного рассадника. Намолили.

Первыми заболели мать и дочь 60 и 82 лет, жительницы села Вороновка Вознесенского района.

В настоящее время они находятся на стационаре в «Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней.

По факту обнаружения этих случаев проведено эпидемическое расследование. Из контактного круга женщины уже выявлены три человека, у которых также подтвердился коронавирус. Двое из них также из Вороновки и одна женщина из Вознесенска.

В настоящее время проведено круг контактных еще расширился. Сначала обследовали 10 человек. Сегодня срочно обследованы уже 17.

Также сегодня, 12 апреля, за медицинской помощью обратился один пациент с подозрением на COVID-19. Он госпитализирован в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».

Сейчас в инфекционном стационаре находится 15 пациентов с подозрением на COVID-19 и двое пациентов с подтвержденным диагнозом «короновирусная инфекция COVID-19».

Трое из обнаруженных контактных с подтвержденным диагнозом «короновирусные инфекция COVID-19» получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Об этом сообщает оперативный штаб при Главном государственном санитарном враче Николаевской области.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:52

  fler написав:
  freeze написав:Интересная статистика по количеству тестирований на коронавирус в разных странах, в количестве тестов в пересчете на условный миллион населения.

Топ-10 прочно забили небольшие и даже маленькие небедные страны и территории.

1. Фарерские острова 112744
2. Исландия 103308
3. Эмираты 65538
4. Люксембург 46591
5. Гибралтар 46244
6. Фолклендские острова 39368
7. Мальта 38633
8. Бахрейн 37596
9. Сан-Марино 24933
10.Лихтенштейн 23605
... Норвегия 23332
... Швейцария 22393
... Италия 16708
... Испания 12833
... США 8559
... Россия 8223
... Беларусь 6773
... Швеция 5416
... Молдова 1555
... Украина 693

Выглядит печально по Украине (((
...

Подозреваю, что весь прикол в том, что данные отражают разные периоды времени. Т.е. Фарерские острова, например, раньше других стран начали тестировать, а Швеция - значительно позже. И конечно, разные подходы к тестированию - всех подряд или очень выборочно (как у нас).

Фарерские острова вообще уникальные, там один учёный по исследованию ДНК лососевых переоборудовал лабораторию под тесты на ковид, его островитяне на руках носят...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:55

  fler написав:в м. Києві на період до кінця квітня 2020 року - на 02.05.20 очікується 4975 інфікованих у Києві (якщо не вживати заходи і т.д.).


В принципе может быть.
Сейчас в Киеве 495 случаев, до 2 мая 19 дней осталось.
Москва прошла такой путь от 500 до 5000 за 12 дней. В Москве население побольше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:02

Минздрав россии подготовил медикам важную памятку, где разъясняется отличие коронавируса от ОРВИ. Врачей призвали не ждать результатов тестов и начинать лечение при совпадении указанных симптомов.
https://tsargrad.tv/news/ne-zhdite-test ... tku_247826
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/ ... REC_V1.pdf
edvardd
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