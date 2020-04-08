freeze написав:Интересная статистика по количеству тестирований на коронавирус в разных странах, в количестве тестов в пересчете на условный миллион населения.
Топ-10 прочно забили небольшие и даже маленькие небедные страны и территории.
1. Фарерские острова 112744 2. Исландия 103308 3. Эмираты 65538 4. Люксембург 46591 5. Гибралтар 46244 6. Фолклендские острова 39368 7. Мальта 38633 8. Бахрейн 37596 9. Сан-Марино 24933 10.Лихтенштейн 23605 ... Норвегия 23332 ... Швейцария 22393 ... Италия 16708 ... Испания 12833 ... США 8559 ... Россия 8223 ... Беларусь 6773 ... Швеция 5416 ... Молдова 1555 ... Украина 693
Выглядит печально по Украине ((( ...
Подозреваю, что весь прикол в том, что данные отражают разные периоды времени. Т.е. Фарерские острова, например, раньше других стран начали тестировать, а Швеция - значительно позже. И конечно, разные подходы к тестированию - всех подряд или очень выборочно (как у нас).
По его словам, за прошедшие сутки в Киево-Печерской Лавре зафиксировано 63 новых случая заболевания COVID-19. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания. Также Кличко добавил, что в Лавру направят мобильные рентгены и бригаду медиков для того, чтобы сделать ПЦР-тестирование. "
Світовий цент даних «Геоінформатика і сталий розвиток» надає результати експрес-дослідження розповсюдження пандемії коронавірусу в м. Києві, як в одному із найбільш вражених регіонів України. Дослідження ґрунтувалися на використанні відкритих даних геокодування адрес проживання хворих на COVID-19 та на відкритих даних МОЗ України. Визначено концентрацію хворих на території м. Києва та проведено класифікацію за рівнем небезпеки передачі захворювання на основі розрахунку матриці щільності хворих на 1 км2. Побудовано буферні зони в 1 км (15 хв. пішої доступності) – зона ризику для оточуючих.Здійснено прогнозне моделювання подальшого поширення пандемії в м. Києві на період до кінця квітня 2020 року - на 02.05.20 очікується 4975 інфікованих у Києві (якщо не вживати заходи і т.д.). http://wdc.org.ua/uk/covid19-kyiv?fbcli ... _-sacVpEY8
Пока что все николаевские - из одного рассадника. Намолили.
Первыми заболели мать и дочь 60 и 82 лет, жительницы села Вороновка Вознесенского района.
В настоящее время они находятся на стационаре в «Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней.
По факту обнаружения этих случаев проведено эпидемическое расследование. Из контактного круга женщины уже выявлены три человека, у которых также подтвердился коронавирус. Двое из них также из Вороновки и одна женщина из Вознесенска.
В настоящее время проведено круг контактных еще расширился. Сначала обследовали 10 человек. Сегодня срочно обследованы уже 17.
Также сегодня, 12 апреля, за медицинской помощью обратился один пациент с подозрением на COVID-19. Он госпитализирован в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».
Сейчас в инфекционном стационаре находится 15 пациентов с подозрением на COVID-19 и двое пациентов с подтвержденным диагнозом «короновирусная инфекция COVID-19».
Трое из обнаруженных контактных с подтвержденным диагнозом «короновирусные инфекция COVID-19» получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.
Об этом сообщает оперативный штаб при Главном государственном санитарном враче Николаевской области.
freeze написав:Интересная статистика по количеству тестирований на коронавирус в разных странах, в количестве тестов в пересчете на условный миллион населения.
Топ-10 прочно забили небольшие и даже маленькие небедные страны и территории.
1. Фарерские острова 112744 2. Исландия 103308 3. Эмираты 65538 4. Люксембург 46591 5. Гибралтар 46244 6. Фолклендские острова 39368 7. Мальта 38633 8. Бахрейн 37596 9. Сан-Марино 24933 10.Лихтенштейн 23605 ... Норвегия 23332 ... Швейцария 22393 ... Италия 16708 ... Испания 12833 ... США 8559 ... Россия 8223 ... Беларусь 6773 ... Швеция 5416 ... Молдова 1555 ... Украина 693
Выглядит печально по Украине ((( ...
Подозреваю, что весь прикол в том, что данные отражают разные периоды времени. Т.е. Фарерские острова, например, раньше других стран начали тестировать, а Швеция - значительно позже. И конечно, разные подходы к тестированию - всех подряд или очень выборочно (как у нас).
Фарерские острова вообще уникальные, там один учёный по исследованию ДНК лососевых переоборудовал лабораторию под тесты на ковид, его островитяне на руках носят...