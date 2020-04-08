Переболевший коронавирусом в Швеции Алекс Столт рассказал в ФБ, как шведы отказались его тестировать и госпитализировать, потому что он молодой. Оказывается, шведская статистика таких, как Алекс, не включает. Тех, кто умирает дома, тоже не включает.
С середины марта молодых заболевших в Швеции не проверяют (отказывают в тесте на коронавирус, даже если есть явные симптомы и были контакты с выявленными зараженными), никак не изолируют на карантин. Государство полностью самоустранилось от контроля за распространением инфекции.