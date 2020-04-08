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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 904905906907

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 175
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
26
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Про шведів - чи хтось може підтвердити - ? З ЖЖ :

Переболевший коронавирусом в Швеции Алекс Столт рассказал в ФБ, как шведы отказались его тестировать и госпитализировать, потому что он молодой. Оказывается, шведская статистика таких, как Алекс, не включает. Тех, кто умирает дома, тоже не включает.

С середины марта молодых заболевших в Швеции не проверяют (отказывают в тесте на коронавирус, даже если есть явные симптомы и были контакты с выявленными зараженными), никак не изолируют на карантин. Государство полностью самоустранилось от контроля за распространением инфекции.
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:21

Полицию в ответ на требования одеть маски уже начинают бить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/13/7247667/
antey1969
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