Додано: Пон 13 кві, 2020 16:41

Пять тонн активного ингредиента хлорохина, который прибыл в Грецию по воздуху из Индии утром эгейским грузовым рейсом, уже несколько часов доступны греческим фармацевтическим компаниям.Как сообщает Capital.gr, министерство здравоохранения и EOF получили заказ из Индии несколько дней назад, так что запас есть в наличии. Отмечается, что хлорохин также вводится в греческих больницах пациентам с ишемической болезнью сердца.Согласно отчету, обеспечение запасов было критическим, поскольку с сегодняшнего дня Индия запрещает экспорт активного вещества, устанавливая в качестве приоритета удовлетворение внутренних потребностей.Хлорохин у пациентов, находящихся домаОднако, помимо госпитализированных пациентов, компетентный комитет специалистов уже позаботился о алгоритме лечения амбулаторных больных в алгоритме лечения.Другими словами, это люди, которые находятся дома, не относятся к группе высокого риска, не имеют основного заболевания, но симптомы COVID-19 слабо перерастают в умеренные, то есть высокая температура, которая сохраняется или появляется вновь, насыщение кислородом ниже 93%, положительный рентгенография или компьютерная томография и одышка.Этим людям назначают хлорохин в сочетании с возможным антибиотиком азитромицина, чтобы предотвратить развитие болезни и госпитализацию.Профилактическое лечение для врачей и медсестерНаконец, комитет экспертов Министерства здравоохранения рассматривает введение хлорохина в качестве профилактического средства для работников, находящихся на переднем крае системы здравоохранения, для защиты от нового коронавируса.По данным Панфелленической федерации работников государственных больниц (POEDIN), 101 работник здравоохранения страдает от COVID-19, четверо проходят лечение, один умер, а 500 находятся на карантине.Специалисты по инфекционным заболеваниям Греции изучают, что происходит в международном научном сообществе, чтобы выяснить, какие лекарства могут защитить врачей, медсестер и других работников, находящихся на переднем крае структур здравоохранения.По словам г-на Циодраса, «мы хотим обсудить возможность предоставления им (в сфере здравоохранения) лекарств в течение следующих 8–12 недель, а в последующие несколько недель, когда вирус будет выпущен.И мы хотели, чтобы это было безопасное лекарство, но также и лекарство, которое могло бы сработать ». Фактически, специальный подкомитет министерства обсудит этот вопрос сегодня после обзора международной научной литературы.Однако г-н Сотирис Циодрас сказал, что для медицинских работников введение хлорохина как формы постоянной профилактики делится на две части: так называемая «профилактика перед воздействием», то есть профилактика перед воздействием, которая уже применяется к ВИЧ / СПИДу и гепатиту. и «постконтактная профилактика», то есть для людей, которые подверглись воздействию вируса и знают, что они подвергались воздействию.По словам представителя Министерства здравоохранения по поводу новой коронарной артерии, сегодня будут обсуждаться обе части лечения презерватива, чтобы не упустить возможность давать хлорохин работникам здравоохранения.