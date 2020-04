Додано: Пон 13 кві, 2020 18:00

stm написав: freeze написав: fler написав: в м. Києві на період до кінця квітня 2020 року - на 02.05.20 очікується 4975 інфікованих у Києві (якщо не вживати заходи і т.д.). в м. Києві на період до кінця квітня 2020 року - на 02.05.20 очікується 4975 інфікованих у Києві (якщо не вживати заходи і т.д.).



В принципе может быть.

Сейчас в Киеве 495 случаев, до 2 мая 19 дней осталось.

Москва прошла такой путь от 500 до 5000 за 12 дней. В Москве население побольше. В принципе может быть.Сейчас в Киеве 495 случаев, до 2 мая 19 дней осталось.Москва прошла такой путь от 500 до 5000 за 12 дней. В Москве население побольше.

21 января Ухань закрыли от мира при 495 официальных случаев. 15 февраля изоляцию усилили до полного запрета выхода даже в магазин, за день до этого в Ухани зафиксировали 107 смертей. Через 76 дней от первого случая и полного коллапса провинции Хубэй, теперь открыли полностью нормальную жизнь самолёты/поезда, хотя в других провинция контролируют до сих пор регистрацию иностранцев и Хубей.

Киев при 495 на 13 апреля всё спокойно. Так для истории... 21 января Ухань закрыли от мира при 495 официальных случаев. 15 февраля изоляцию усилили до полного запрета выхода даже в магазин, за день до этого в Ухани зафиксировали 107 смертей. Через 76 дней от первого случая и полного коллапса провинции Хубэй, теперь открыли полностью нормальную жизнь самолёты/поезда, хотя в других провинция контролируют до сих пор регистрацию иностранцев и Хубей.Киев при 495 на 13 апреля всё спокойно. Так для истории...

а що вчора 107 пішло від корони? а що вчора 107 пішло від корони?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/