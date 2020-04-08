Переболевший коронавирусом в Швеции Алекс Столт рассказал в ФБ, как шведы отказались его тестировать и госпитализировать, потому что он молодой. Оказывается, шведская статистика таких, как Алекс, не включает. Тех, кто умирает дома, тоже не включает.
С середины марта молодых заболевших в Швеции не проверяют (отказывают в тесте на коронавирус, даже если есть явные симптомы и были контакты с выявленными зараженными), никак не изолируют на карантин. Государство полностью самоустранилось от контроля за распространением инфекции.
Пять тонн активного ингредиента хлорохина, который прибыл в Грецию по воздуху из Индии утром эгейским грузовым рейсом, уже несколько часов доступны греческим фармацевтическим компаниям. Как сообщает Capital.gr, министерство здравоохранения и EOF получили заказ из Индии несколько дней назад, так что запас есть в наличии. Отмечается, что хлорохин также вводится в греческих больницах пациентам с ишемической болезнью сердца. Согласно отчету, обеспечение запасов было критическим, поскольку с сегодняшнего дня Индия запрещает экспорт активного вещества, устанавливая в качестве приоритета удовлетворение внутренних потребностей. https://www.tourismtoday.gr/%CE%AD%CF%8 ... %B9%CE%BD/ Хлорохин у пациентов, находящихся дома Однако, помимо госпитализированных пациентов, компетентный комитет специалистов уже позаботился о алгоритме лечения амбулаторных больных в алгоритме лечения. Другими словами, это люди, которые находятся дома, не относятся к группе высокого риска, не имеют основного заболевания, но симптомы COVID-19 слабо перерастают в умеренные, то есть высокая температура, которая сохраняется или появляется вновь, насыщение кислородом ниже 93%, положительный рентгенография или компьютерная томография и одышка. Этим людям назначают хлорохин в сочетании с возможным антибиотиком азитромицина, чтобы предотвратить развитие болезни и госпитализацию. Профилактическое лечение для врачей и медсестер Наконец, комитет экспертов Министерства здравоохранения рассматривает введение хлорохина в качестве профилактического средства для работников, находящихся на переднем крае системы здравоохранения, для защиты от нового коронавируса. По данным Панфелленической федерации работников государственных больниц (POEDIN), 101 работник здравоохранения страдает от COVID-19, четверо проходят лечение, один умер, а 500 находятся на карантине. Специалисты по инфекционным заболеваниям Греции изучают, что происходит в международном научном сообществе, чтобы выяснить, какие лекарства могут защитить врачей, медсестер и других работников, находящихся на переднем крае структур здравоохранения. По словам г-на Циодраса, «мы хотим обсудить возможность предоставления им (в сфере здравоохранения) лекарств в течение следующих 8–12 недель, а в последующие несколько недель, когда вирус будет выпущен. И мы хотели, чтобы это было безопасное лекарство, но также и лекарство, которое могло бы сработать ». Фактически, специальный подкомитет министерства обсудит этот вопрос сегодня после обзора международной научной литературы. Однако г-н Сотирис Циодрас сказал, что для медицинских работников введение хлорохина как формы постоянной профилактики делится на две части: так называемая «профилактика перед воздействием», то есть профилактика перед воздействием, которая уже применяется к ВИЧ / СПИДу и гепатиту. и «постконтактная профилактика», то есть для людей, которые подверглись воздействию вируса и знают, что они подвергались воздействию. По словам представителя Министерства здравоохранения по поводу новой коронарной артерии, сегодня будут обсуждаться обе части лечения презерватива, чтобы не упустить возможность давать хлорохин работникам здравоохранения. https://voliotaki.gr/wordpress/2020/04/ ... CE%B1.html
fler написав:в м. Києві на період до кінця квітня 2020 року - на 02.05.20 очікується 4975 інфікованих у Києві (якщо не вживати заходи і т.д.).
В принципе может быть. Сейчас в Киеве 495 случаев, до 2 мая 19 дней осталось. Москва прошла такой путь от 500 до 5000 за 12 дней. В Москве население побольше.
21 января Ухань закрыли от мира при 495 официальных случаев. 15 февраля изоляцию усилили до полного запрета выхода даже в магазин, за день до этого в Ухани зафиксировали 107 смертей. Через 76 дней от первого случая и полного коллапса провинции Хубэй, теперь открыли полностью нормальную жизнь самолёты/поезда, хотя в других провинция контролируют до сих пор регистрацию иностранцев и Хубей. Киев при 495 на 13 апреля всё спокойно. Так для истории...
fler написав:в м. Києві на період до кінця квітня 2020 року - на 02.05.20 очікується 4975 інфікованих у Києві (якщо не вживати заходи і т.д.).
В принципе может быть. Сейчас в Киеве 495 случаев, до 2 мая 19 дней осталось. Москва прошла такой путь от 500 до 5000 за 12 дней. В Москве население побольше.
21 января Ухань закрыли от мира при 495 официальных случаев. 15 февраля изоляцию усилили до полного запрета выхода даже в магазин, за день до этого в Ухани зафиксировали 107 смертей. Через 76 дней от первого случая и полного коллапса провинции Хубэй, теперь открыли полностью нормальную жизнь самолёты/поезда, хотя в других провинция контролируют до сих пор регистрацию иностранцев и Хубей. Киев при 495 на 13 апреля всё спокойно. Так для истории...
а що вчора 107 пішло від корони?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
edvardd написав:В январе 2020 в Пекине был приговорен к 12 годам тюрьмы ученый за коррупцию, включая 1 миллион долларов профита с продажи живых подопытных крыс и обезьян на местных рынках. По закону они должны быть кремированы после экспериментов.
Где вы такой бред находите?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
edvardd написав:В январе 2020 в Пекине был приговорен к 12 годам тюрьмы ученый за коррупцию, включая 1 миллион долларов профита с продажи живых подопытных крыс и обезьян на местных рынках. По закону они должны быть кремированы после экспериментов.
Где вы такой бред находите?
Там же, где и бред о кризисе 2018 года и о том, что в 2021 году не будет ЕС
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:В принципе может быть. Сейчас в Киеве 495 случаев, до 2 мая 19 дней осталось. Москва прошла такой путь от 500 до 5000 за 12 дней. В Москве население побольше.
21 января Ухань закрыли от мира при 495 официальных случаев. 15 февраля изоляцию усилили до полного запрета выхода даже в магазин, за день до этого в Ухани зафиксировали 107 смертей. Через 76 дней от первого случая и полного коллапса провинции Хубэй, теперь открыли полностью нормальную жизнь самолёты/поезда, хотя в других провинция контролируют до сих пор регистрацию иностранцев и Хубей. Киев при 495 на 13 апреля всё спокойно. Так для истории...
а що вчора 107 пішло від корони?
Флай, вчера +10 официально. И заболевших по всей Украине 3102. Пока идём ровненько, но открывать метро рано, хотя ограничение свободного передвижения очень противоправно. 90 случаев Киево-Печерская лавра намолили... Киев (495) обогнал Черновицкую (462) область, где тоже успешно отстаивают в суде права ходить без маски Эти два региона впринципе приобретут иммунитет быстрее, благодаря религии и юридическому сопровождению Ещё раз, это просто день в истории, что бы потом наблюдать и только. И почему Вы сбежали так далеко на дачу?
Необходимо закрывать все церкви всех конфессий по всей стране. Необходимо закрывать для посещения все кладбища по всей стране. Иначе, после Пасхи и поминальных дней, можем получить нефиговый всплеск количества больных COVID-19
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой