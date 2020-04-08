RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 905906907908909>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 175
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
26
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Про шведів - чи хтось може підтвердити - ? З ЖЖ :

Переболевший коронавирусом в Швеции Алекс Столт рассказал в ФБ, как шведы отказались его тестировать и госпитализировать, потому что он молодой. Оказывается, шведская статистика таких, как Алекс, не включает. Тех, кто умирает дома, тоже не включает.

С середины марта молодых заболевших в Швеции не проверяют (отказывают в тесте на коронавирус, даже если есть явные симптомы и были контакты с выявленными зараженными), никак не изолируют на карантин. Государство полностью самоустранилось от контроля за распространением инфекции.
Puente
 
Повідомлень: 2929
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:21

Полицию в ответ на требования одеть маски уже начинают бить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/13/7247667/
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9571
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1101 раз.
Подякували: 2525 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:41

Пять тонн активного ингредиента хлорохина, который прибыл в Грецию по воздуху из Индии утром эгейским грузовым рейсом, уже несколько часов доступны греческим фармацевтическим компаниям.
Как сообщает Capital.gr, министерство здравоохранения и EOF получили заказ из Индии несколько дней назад, так что запас есть в наличии. Отмечается, что хлорохин также вводится в греческих больницах пациентам с ишемической болезнью сердца.
Согласно отчету, обеспечение запасов было критическим, поскольку с сегодняшнего дня Индия запрещает экспорт активного вещества, устанавливая в качестве приоритета удовлетворение внутренних потребностей.
https://www.tourismtoday.gr/%CE%AD%CF%8 ... %B9%CE%BD/
Хлорохин у пациентов, находящихся дома
Однако, помимо госпитализированных пациентов, компетентный комитет специалистов уже позаботился о алгоритме лечения амбулаторных больных в алгоритме лечения.
Другими словами, это люди, которые находятся дома, не относятся к группе высокого риска, не имеют основного заболевания, но симптомы COVID-19 слабо перерастают в умеренные, то есть высокая температура, которая сохраняется или появляется вновь, насыщение кислородом ниже 93%, положительный рентгенография или компьютерная томография и одышка.
Этим людям назначают хлорохин в сочетании с возможным антибиотиком азитромицина, чтобы предотвратить развитие болезни и госпитализацию.
Профилактическое лечение для врачей и медсестер
Наконец, комитет экспертов Министерства здравоохранения рассматривает введение хлорохина в качестве профилактического средства для работников, находящихся на переднем крае системы здравоохранения, для защиты от нового коронавируса.
По данным Панфелленической федерации работников государственных больниц (POEDIN), 101 работник здравоохранения страдает от COVID-19, четверо проходят лечение, один умер, а 500 находятся на карантине.
Специалисты по инфекционным заболеваниям Греции изучают, что происходит в международном научном сообществе, чтобы выяснить, какие лекарства могут защитить врачей, медсестер и других работников, находящихся на переднем крае структур здравоохранения.
По словам г-на Циодраса, «мы хотим обсудить возможность предоставления им (в сфере здравоохранения) лекарств в течение следующих 8–12 недель, а в последующие несколько недель, когда вирус будет выпущен.
И мы хотели, чтобы это было безопасное лекарство, но также и лекарство, которое могло бы сработать ». Фактически, специальный подкомитет министерства обсудит этот вопрос сегодня после обзора международной научной литературы.
Однако г-н Сотирис Циодрас сказал, что для медицинских работников введение хлорохина как формы постоянной профилактики делится на две части: так называемая «профилактика перед воздействием», то есть профилактика перед воздействием, которая уже применяется к ВИЧ / СПИДу и гепатиту. и «постконтактная профилактика», то есть для людей, которые подверглись воздействию вируса и знают, что они подвергались воздействию.
По словам представителя Министерства здравоохранения по поводу новой коронарной артерии, сегодня будут обсуждаться обе части лечения презерватива, чтобы не упустить возможность давать хлорохин работникам здравоохранения.
https://voliotaki.gr/wordpress/2020/04/ ... CE%B1.html
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6282
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:52

Карта медичного забезпечення
від YouControl
Інтерактивна система для аналізу та прогнозування
медичного забезпечення у зв'язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19).

https://youcontrol.com.ua/virus/?utm_so ... dium=email
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8116
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:32

  freeze написав:
  fler написав:в м. Києві на період до кінця квітня 2020 року - на 02.05.20 очікується 4975 інфікованих у Києві (якщо не вживати заходи і т.д.).


В принципе может быть.
Сейчас в Киеве 495 случаев, до 2 мая 19 дней осталось.
Москва прошла такой путь от 500 до 5000 за 12 дней. В Москве население побольше.

21 января Ухань закрыли от мира при 495 официальных случаев. 15 февраля изоляцию усилили до полного запрета выхода даже в магазин, за день до этого в Ухани зафиксировали 107 смертей. Через 76 дней от первого случая и полного коллапса провинции Хубэй, теперь открыли полностью нормальную жизнь самолёты/поезда, хотя в других провинция контролируют до сих пор регистрацию иностранцев и Хубей.
Киев при 495 на 13 апреля всё спокойно. Так для истории...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 04.03.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:00

  stm написав:
  freeze написав:
  fler написав:в м. Києві на період до кінця квітня 2020 року - на 02.05.20 очікується 4975 інфікованих у Києві (якщо не вживати заходи і т.д.).


В принципе может быть.
Сейчас в Киеве 495 случаев, до 2 мая 19 дней осталось.
Москва прошла такой путь от 500 до 5000 за 12 дней. В Москве население побольше.

21 января Ухань закрыли от мира при 495 официальных случаев. 15 февраля изоляцию усилили до полного запрета выхода даже в магазин, за день до этого в Ухани зафиксировали 107 смертей. Через 76 дней от первого случая и полного коллапса провинции Хубэй, теперь открыли полностью нормальную жизнь самолёты/поезда, хотя в других провинция контролируют до сих пор регистрацию иностранцев и Хубей.
Киев при 495 на 13 апреля всё спокойно. Так для истории...

а що вчора 107 пішло від корони?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18515
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1045 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:20

  edvardd написав:В январе 2020 в Пекине был приговорен к 12 годам тюрьмы ученый за коррупцию, включая 1 миллион долларов профита с продажи живых подопытных крыс и обезьян на местных рынках. По закону они должны быть кремированы после экспериментов.

Где вы такой бред находите?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17145
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1830 раз.
Подякували: 2692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:33

  Starikan написав:
  edvardd написав:В январе 2020 в Пекине был приговорен к 12 годам тюрьмы ученый за коррупцию, включая 1 миллион долларов профита с продажи живых подопытных крыс и обезьян на местных рынках. По закону они должны быть кремированы после экспериментов.

Где вы такой бред находите?

Там же, где и бред о кризисе 2018 года и о том, что в 2021 году не будет ЕС
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4335
З нами з: 31.08.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:38

  flyman написав:
  stm написав:
  freeze написав:В принципе может быть.
Сейчас в Киеве 495 случаев, до 2 мая 19 дней осталось.
Москва прошла такой путь от 500 до 5000 за 12 дней. В Москве население побольше.

21 января Ухань закрыли от мира при 495 официальных случаев. 15 февраля изоляцию усилили до полного запрета выхода даже в магазин, за день до этого в Ухани зафиксировали 107 смертей. Через 76 дней от первого случая и полного коллапса провинции Хубэй, теперь открыли полностью нормальную жизнь самолёты/поезда, хотя в других провинция контролируют до сих пор регистрацию иностранцев и Хубей.
Киев при 495 на 13 апреля всё спокойно. Так для истории...

а що вчора 107 пішло від корони?

Флай, вчера +10 официально. И заболевших по всей Украине 3102. Пока идём ровненько, но открывать метро рано, хотя ограничение свободного передвижения очень противоправно. 90 случаев Киево-Печерская лавра намолили... Киев (495) обогнал Черновицкую (462) область, где тоже успешно отстаивают в суде права ходить без маски ;) Эти два региона впринципе приобретут иммунитет быстрее, благодаря религии и юридическому сопровождению :) Ещё раз, это просто день в истории, что бы потом наблюдать и только. И почему Вы сбежали так далеко на дачу?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 04.03.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Прошло Вербное Воскресение

Аваков о скоплении людей в церквях: Безответственность не имеет к Богу никакого отношения

В Житомире верующие массово игнорируют карантин и идут в храмы

"Очередь в несколько сотен метров": в сети показали толпу нарушителей карантина возле церкви в Одессе (фото)

В Черновцах несмотря на карантин возле храмов сегодня собрались толпы (фото)
При том, что в Черновцах на прошлых выходных действовал жесткий карантин - никто никуда не ходит, всё закрыто.

Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин - Кличко (фоторепортаж)

Необходимо закрывать все церкви всех конфессий по всей стране.
Необходимо закрывать для посещения все кладбища по всей стране.
Иначе, после Пасхи и поминальных дней, можем получить нефиговый всплеск количества больных COVID-19
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4335
З нами з: 31.08.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 905906907908909>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: athena1, es77, kbadoo, user412, yama і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6908 1541730
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.