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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 906907908909>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 175
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
26
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:42

  edvardd написав:В январе 2020 в Пекине был приговорен к 12 годам тюрьмы ученый за коррупцию, включая 1 миллион долларов профита с продажи живых подопытных крыс и обезьян на местных рынках. По закону они должны быть кремированы после экспериментов.

Вот только один маааахонький нюансик - он делал это за 8 лет до COVID-19:
В решении по делу Ли, обнародованном 2 января этого года, указывалось, что в период с 2008 по 2012 годы лаборатория Ли продавала экспериментальных свиней, коров и молоко на местные рынки.

Эти животные и продукты животного происхождения были куплены на средства исследовательских фондов. Таким образом, Ли и его коллеги присвоили в общей сложности 10 179 210 юаней (92,367 млн руб.), полученные от их продажи.

https://www.epochtimes.ru/kitajskie-pol ... -99066058/
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:55

  edvardd написав:Пять тонн активного ингредиента хлорохина, который прибыл в Грецию по воздуху из Индии утром эгейским грузовым рейсом, уже несколько часов доступны греческим фармацевтическим компаниям.

Врачи заявили о смертельных осложнениях из-за препарата против COVID-19
Исследование препарата Хлорохин, который используют для лечения при COVID-19, частично прекратили из-за риска смертельных осложнений.

Ранее
Швеция отказалась от лекарства, которым лечат коронавирус в Украине, из-за побочных эффектов
Больницы Швеции прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин, который используют в Украине для лечения коронавируса COVID-19, из-за его побочных действий.

Не занимайтесь самолечением и не втягивайте в самолечение остальных
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:55

  pesikot написав:
  Starikan написав:
  edvardd написав:В январе 2020 в Пекине был приговорен к 12 годам тюрьмы ученый за коррупцию, включая 1 миллион долларов профита с продажи живых подопытных крыс и обезьян на местных рынках. По закону они должны быть кремированы после экспериментов.

Где вы такой бред находите?

Там же, где и бред о кризисе 2018 года и о том, что в 2021 году не будет ЕС

в мультфильме про Симсонов :)
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:58

  pesikot написав:
Необходимо закрывать все церкви всех конфессий по всей стране.
Необходимо закрывать для посещения все кладбища по всей стране.
Иначе, после Пасхи и поминальных дней, можем получить нефиговый всплеск количества больных COVID-19

как можно получить тогго, чего не существует?
кстати.
в Италии и Греции на праздник Пасха, яйца пропали из продажи.

Интересно. У нас такое сделают?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:00

Гонконг (CNN) Китай наложил ограничения на публикацию научных исследований происхождения нового коронавируса в соответствии с директивой центрального правительства и онлайн-уведомлениями, опубликованными двумя китайскими университетами, которые с тех пор были удалены из Интернета.
В соответствии с новой политикой все научные статьи по Covid-19 будут подвергаться дополнительной проверке перед отправкой на публикацию. Исследования по происхождению вируса будут подвергнуты дополнительной проверке и должны быть одобрены должностными лицами центрального правительства, согласно удаленным сообщениям.
Медицинский эксперт в Гонконге, который сотрудничал с исследователями материка, чтобы опубликовать клинический анализ случаев Covid-19 в международном медицинском журнале, сказал, что его работа не подвергалась такой проверке в феврале.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:02


Один из побочных эффектов - частичная потеря зрения. Капец, чудо лекарство.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:05

В Киево-Печерской лавре под сотню зараженных попов, двое уже умерли. Вот же упоротые сектанты московские. Страшно подумать, сколько людей они заразили.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:11

  stm написав:Флай, вчера +10 официально. И заболевших по всей Украине 3102. Пока идём ровненько, но открывать метро рано, хотя ограничение свободного передвижения очень противоправно. 90 случаев Киево-Печерская лавра намолили... Киев (495) обогнал Черновицкую (462) область, где тоже успешно отстаивают в суде права ходить без маски ;) Эти два региона впринципе приобретут иммунитет быстрее, благодаря религии и юридическому сопровождению :) Ещё раз, это просто день в истории, что бы потом наблюдать и только. И почему Вы сбежали так далеко на дачу?


Можно еще добавить, что в киеве за вчера умерло около сотни человек. И вчера. И позавчера. И сегодня умрет столько же. Большинство сердечников. Интересно, какие меры предпримут власти для, скажем улучшения экологии города, чтобы уменьшить смертность? Хотя о чем это я, все и так понятно.
Кстати, за три месяца этого года, в стране 748 погибших в дтп. 250 в месяц, вот сегодня +8 официально.
Просто день в истории страны и города.
Востаннє редагувалось vano80 в Пон 13 кві, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:11

  Schmit написав:В Киево-Печерской лавре под сотню зараженных попов, двое уже умерли. Вот же упоротые сектанты московские. Страшно подумать, сколько людей они заразили.

Я би їх церкву заборонив, зовсім.
Там їх церква взагалі неканонічна, томасу не має. Самозванці.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:12

  Schmit написав:В Киево-Печерской лавре под сотню зараженных попов, двое уже умерли. Вот же упоротые сектанты московские. Страшно подумать, сколько людей они заразили.

как то быстро: от заражения до смерти. :shock: :shock: :shock: Вы хотя бы для приличия им дали 14 дней.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Пон 13 кві, 2020 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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