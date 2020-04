Додано: Пон 13 кві, 2020 19:11

Schmit написав: В Киево-Печерской лавре под сотню зараженных попов, двое уже умерли. Вот же упоротые сектанты московские. Страшно подумать, сколько людей они заразили. В Киево-Печерской лавре под сотню зараженных попов, двое уже умерли. Вот же упоротые сектанты московские. Страшно подумать, сколько людей они заразили.

Я би їх церкву заборонив, зовсім.

Там їх церква взагалі неканонічна, томасу не має. Самозванці. Я би їх церкву заборонив, зовсім.Там їх церква взагалі неканонічна, томасу не має. Самозванці.

