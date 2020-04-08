edvardd написав:В январе 2020 в Пекине был приговорен к 12 годам тюрьмы ученый за коррупцию, включая 1 миллион долларов профита с продажи живых подопытных крыс и обезьян на местных рынках. По закону они должны быть кремированы после экспериментов.
Вот только один маааахонький нюансик - он делал это за 8 лет до COVID-19:
В решении по делу Ли, обнародованном 2 января этого года, указывалось, что в период с 2008 по 2012 годы лаборатория Ли продавала экспериментальных свиней, коров и молоко на местные рынки.
Эти животные и продукты животного происхождения были куплены на средства исследовательских фондов. Таким образом, Ли и его коллеги присвоили в общей сложности 10 179 210 юаней (92,367 млн руб.), полученные от их продажи.
edvardd написав:Пять тонн активного ингредиента хлорохина, который прибыл в Грецию по воздуху из Индии утром эгейским грузовым рейсом, уже несколько часов доступны греческим фармацевтическим компаниям.
edvardd написав:В январе 2020 в Пекине был приговорен к 12 годам тюрьмы ученый за коррупцию, включая 1 миллион долларов профита с продажи живых подопытных крыс и обезьян на местных рынках. По закону они должны быть кремированы после экспериментов.
Где вы такой бред находите?
Там же, где и бред о кризисе 2018 года и о том, что в 2021 году не будет ЕС
pesikot написав: Необходимо закрывать все церкви всех конфессий по всей стране. Необходимо закрывать для посещения все кладбища по всей стране. Иначе, после Пасхи и поминальных дней, можем получить нефиговый всплеск количества больных COVID-19
как можно получить тогго, чего не существует? кстати. в Италии и Греции на праздник Пасха, яйца пропали из продажи.
Гонконг (CNN) Китай наложил ограничения на публикацию научных исследований происхождения нового коронавируса в соответствии с директивой центрального правительства и онлайн-уведомлениями, опубликованными двумя китайскими университетами, которые с тех пор были удалены из Интернета. В соответствии с новой политикой все научные статьи по Covid-19 будут подвергаться дополнительной проверке перед отправкой на публикацию. Исследования по происхождению вируса будут подвергнуты дополнительной проверке и должны быть одобрены должностными лицами центрального правительства, согласно удаленным сообщениям. Медицинский эксперт в Гонконге, который сотрудничал с исследователями материка, чтобы опубликовать клинический анализ случаев Covid-19 в международном медицинском журнале, сказал, что его работа не подвергалась такой проверке в феврале.
stm написав:Флай, вчера +10 официально. И заболевших по всей Украине 3102. Пока идём ровненько, но открывать метро рано, хотя ограничение свободного передвижения очень противоправно. 90 случаев Киево-Печерская лавра намолили... Киев (495) обогнал Черновицкую (462) область, где тоже успешно отстаивают в суде права ходить без маски Эти два региона впринципе приобретут иммунитет быстрее, благодаря религии и юридическому сопровождению Ещё раз, это просто день в истории, что бы потом наблюдать и только. И почему Вы сбежали так далеко на дачу?
Можно еще добавить, что в киеве за вчера умерло около сотни человек. И вчера. И позавчера. И сегодня умрет столько же. Большинство сердечников. Интересно, какие меры предпримут власти для, скажем улучшения экологии города, чтобы уменьшить смертность? Хотя о чем это я, все и так понятно. Кстати, за три месяца этого года, в стране 748 погибших в дтп. 250 в месяц, вот сегодня +8 официально. Просто день в истории страны и города.
Востаннє редагувалось vano80 в Пон 13 кві, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.