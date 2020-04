Додано: Пон 13 кві, 2020 19:15

vano80 написав: stm написав: Флай, вчера +10 официально. И заболевших по всей Украине 3102. Пока идём ровненько, но открывать метро рано, хотя ограничение свободного передвижения очень противоправно. 90 случаев Киево-Печерская лавра намолили... Киев (495) обогнал Черновицкую (462) область, где тоже успешно отстаивают в суде права ходить без маски Эти два региона впринципе приобретут иммунитет быстрее, благодаря религии и юридическому сопровождению Ещё раз, это просто день в истории, что бы потом наблюдать и только. И почему Вы сбежали так далеко на дачу? Флай, вчера +10 официально. И заболевших по всей Украине 3102. Пока идём ровненько, но открывать метро рано, хотя ограничение свободного передвижения очень противоправно. 90 случаев Киево-Печерская лавра намолили... Киев (495) обогнал Черновицкую (462) область, где тоже успешно отстаивают в суде права ходить без маскиЭти два региона впринципе приобретут иммунитет быстрее, благодаря религии и юридическому сопровождениюЕщё раз, это просто день в истории, что бы потом наблюдать и только. И почему Вы сбежали так далеко на дачу?



Можно еще добавить, что в киеве за вчера умерло около сотни человек. И вчера. И позавчера. И сегодня умрет столько же. Большинство сердечников. Интересно, какие меры предпримут власти для, скажем улучшения экологии города, чтобы уменьшить смертность? Хотя о чем это я, все и так понятно.

Кстати, за три месяца этого года, в стране 748 погибших в дтп. 250 в месяц, вот сегодня +8 официально.

треба машини заборонити треба машини заборонити

