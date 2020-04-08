Нарушение конституции. Или вам не нее наср....
Хотя ограничение перемещения без ввода ЧП ни кого не волнует.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:14
Нарушение конституции. Или вам не нее наср....
Хотя ограничение перемещения без ввода ЧП ни кого не волнует.
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:15
треба машини заборонити
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:22
Там то ли тесты фуфлыжные, то ли еще что, но в обоих случаях, не смогли определить коронавирус.
Вот оба умерших.
"Два теста на COVID-19 у архимандрита Нектария показали отрицательный результат."
"Монах Наум, который умер вчера, попал в больницу в достаточно сложном состоянии, так как у него было много сопутствующих заболеваний. Но ему дважды делали диагностику на коронавирус и дважды тесты показали отрицательный результат"
Скорее всего тесты фуфловые, я думаю, что практически все кто сейчас помирают от пневмонии - это коронавирусник.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 13 кві, 2020 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:22
Весь карантин - в пустую потраченое время из-за этих московских попов.
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
з останніх телефонних приватних новин з Піттсбурга конкретно афроамериканці в великій паніці.А українська громада здорова немає ні одного зараженого на сьогодні.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:32
пишешь по теме - вылазят недовольные
не пишешь по теме - не вылазят недовольные
отсюда вывод - нехр писать, читайте новости мухосранска...
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