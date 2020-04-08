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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 906907908909

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 175
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
26
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:14

  flyman написав:
  Schmit написав:В Киево-Печерской лавре под сотню зараженных попов, двое уже умерли. Вот же упоротые сектанты московские. Страшно подумать, сколько людей они заразили.

Я би їх церкву заборонив, зовсім.
Там їх церква взагалі неканонічна, томасу не має. Самозванці.

Нарушение конституции. Или вам не нее наср....
Хотя ограничение перемещения без ввода ЧП ни кого не волнует.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:15

  vano80 написав:
  stm написав:Флай, вчера +10 официально. И заболевших по всей Украине 3102. Пока идём ровненько, но открывать метро рано, хотя ограничение свободного передвижения очень противоправно. 90 случаев Киево-Печерская лавра намолили... Киев (495) обогнал Черновицкую (462) область, где тоже успешно отстаивают в суде права ходить без маски ;) Эти два региона впринципе приобретут иммунитет быстрее, благодаря религии и юридическому сопровождению :) Ещё раз, это просто день в истории, что бы потом наблюдать и только. И почему Вы сбежали так далеко на дачу?


Можно еще добавить, что в киеве за вчера умерло около сотни человек. И вчера. И позавчера. И сегодня умрет столько же. Большинство сердечников. Интересно, какие меры предпримут власти для, скажем улучшения экологии города, чтобы уменьшить смертность? Хотя о чем это я, все и так понятно.
Кстати, за три месяца этого года, в стране 748 погибших в дтп. 250 в месяц, вот сегодня +8 официально.
Просто день в истории страны и города.

треба машини заборонити
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:22

  dima_beleb написав:
  Schmit написав:В Киево-Печерской лавре под сотню зараженных попов, двое уже умерли. Вот же упоротые сектанты московские. Страшно подумать, сколько людей они заразили.

как то быстро: от заражения до смерти. :shock: :shock: :shock: Вы хотя бы для приличия им дали 14 дней.


Там то ли тесты фуфлыжные, то ли еще что, но в обоих случаях, не смогли определить коронавирус.

Вот оба умерших.

"Два теста на COVID-19 у архимандрита Нектария показали отрицательный результат."

"Монах Наум, который умер вчера, попал в больницу в достаточно сложном состоянии, так как у него было много сопутствующих заболеваний. Но ему дважды делали диагностику на коронавирус и дважды тесты показали отрицательный результат"

Скорее всего тесты фуфловые, я думаю, что практически все кто сейчас помирают от пневмонии - это коронавирусник.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 13 кві, 2020 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:22


Весь карантин - в пустую потраченое время из-за этих московских попов.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

з останніх телефонних приватних новин з Піттсбурга конкретно афроамериканці в великій паніці.А українська громада здорова немає ні одного зараженого на сьогодні.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:32

пишешь по теме - вылазят недовольные
не пишешь по теме - не вылазят недовольные
отсюда вывод - нехр писать, читайте новости мухосранска...
edvardd
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