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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 907908909910>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 175
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
26
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:14

  flyman написав:
  Schmit написав:В Киево-Печерской лавре под сотню зараженных попов, двое уже умерли. Вот же упоротые сектанты московские. Страшно подумать, сколько людей они заразили.

Я би їх церкву заборонив, зовсім.
Там їх церква взагалі неканонічна, томасу не має. Самозванці.

Нарушение конституции. Или вам не нее наср....
Хотя ограничение перемещения без ввода ЧП ни кого не волнует.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:15

  vano80 написав:
  stm написав:Флай, вчера +10 официально. И заболевших по всей Украине 3102. Пока идём ровненько, но открывать метро рано, хотя ограничение свободного передвижения очень противоправно. 90 случаев Киево-Печерская лавра намолили... Киев (495) обогнал Черновицкую (462) область, где тоже успешно отстаивают в суде права ходить без маски ;) Эти два региона впринципе приобретут иммунитет быстрее, благодаря религии и юридическому сопровождению :) Ещё раз, это просто день в истории, что бы потом наблюдать и только. И почему Вы сбежали так далеко на дачу?


Можно еще добавить, что в киеве за вчера умерло около сотни человек. И вчера. И позавчера. И сегодня умрет столько же. Большинство сердечников. Интересно, какие меры предпримут власти для, скажем улучшения экологии города, чтобы уменьшить смертность? Хотя о чем это я, все и так понятно.
Кстати, за три месяца этого года, в стране 748 погибших в дтп. 250 в месяц, вот сегодня +8 официально.
Просто день в истории страны и города.

треба машини заборонити
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:22

  dima_beleb написав:
  Schmit написав:В Киево-Печерской лавре под сотню зараженных попов, двое уже умерли. Вот же упоротые сектанты московские. Страшно подумать, сколько людей они заразили.

как то быстро: от заражения до смерти. :shock: :shock: :shock: Вы хотя бы для приличия им дали 14 дней.


Там то ли тесты фуфлыжные, то ли еще что, но в обоих случаях, не смогли определить коронавирус.

Вот оба умерших.

"Два теста на COVID-19 у архимандрита Нектария показали отрицательный результат."

"Монах Наум, который умер вчера, попал в больницу в достаточно сложном состоянии, так как у него было много сопутствующих заболеваний. Но ему дважды делали диагностику на коронавирус и дважды тесты показали отрицательный результат"

Скорее всего тесты фуфловые, я думаю, что практически все кто сейчас помирают от пневмонии - это коронавирусник.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 13 кві, 2020 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:22


Весь карантин - в пустую потраченое время из-за этих московских попов.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

з останніх телефонних приватних новин з Піттсбурга конкретно афроамериканці в великій паніці.А українська громада здорова немає ні одного зараженого на Коронавірус сьогодні.
==============================================================
Напомню страшную статистистику если кто не смог найти

С января по сентябрь 2019 года в Украине зарегистрирован у более 15,5 тысяч новых зараженных человек. Об этом сообщили УНН в Центре медицинской статистики МЗ Украины. ... В Украине каждый год умирает 4 тысячи человек, а ежедневно – до 10 пациентов.
https://24tv.ua/ru/tuberkulez_v_ukraine ... i_n1289441
https://tsn.ua/ru/ukrayina/tuberkulez-e ... 99383.html
Так, за 9 месяцев 2019 года, заразиролось 15 562 человек . За соответствующий период на учете в учреждениях здравоохранения находится всего 31 615 зараженных формами активного туберкулеза.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1847630- ... tuberkuloz
Летальность считайте сами но в среднем Летальность туберкулёза ~3-8%

http://domik.ua/novosti/staryj-drug-xuz ... 30297.html

:!: карантин это то что нас спасет и возможно задержит епидемию :mrgreen:
Востаннє редагувалось yama в Пон 13 кві, 2020 19:49, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:32

пишешь по теме - вылазят недовольные
не пишешь по теме - не вылазят недовольные
отсюда вывод - нехр писать, читайте новости мухосранска...
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:54

  freeze написав:Скорее всего тесты фуфловые, я думаю, что практически все кто сейчас помирают от пневмонии - это коронавирусник.

и в январе тоже ? :?:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:57

  dima_beleb написав:
  flyman написав:
  Schmit написав:В Киево-Печерской лавре под сотню зараженных попов, двое уже умерли. Вот же упоротые сектанты московские. Страшно подумать, сколько людей они заразили.

Я би їх церкву заборонив, зовсім.
Там їх церква взагалі неканонічна, томасу не має. Самозванці.

Нарушение конституции. Или вам не нее наср....
Хотя ограничение перемещения без ввода ЧП ни кого не волнует.


Сектанти МП думають що вони безсмертні,як їх ідол :D
Цікаво куди тепер Новінський ходити буде? Щось не чув що він дав $ проти вірусу.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:05

  dima_beleb написав:как то быстро: от заражения до смерти. :shock: :shock: :shock: Вы хотя бы для приличия им дали 14 дней.

Как по мне, все эти события, связанные с этим коронавирусным гриппом - самый большой глобальный развод в современной истории человечества. Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Притом дефицит бюджета как всегда оптимистичный. Реально там будет выше.
Zebra
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