Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 907908909910 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 175 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 37 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 26 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 5% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 33 Всього голосів : 175 Додано: Пон 13 кві, 2020 20:12 Аlександр написав: Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.

все гораздо прозаичнее: дело в деньгах и в повальных банкротствах предприятий по всему миру из-за карантина, а значит кому-то эти активы достанутся за очень дешево. все гораздо прозаичнее: дело в деньгах и в повальных банкротствах предприятий по всему миру из-за карантина, а значит кому-то эти активы достанутся за очень дешево. dima_beleb Повідомлень: 563 З нами з: 11.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 20:15 Аlександр написав: dima_beleb написав: как то быстро: от заражения до смерти. Вы хотя бы для приличия им дали 14 дней. как то быстро: от заражения до смерти.Вы хотя бы для приличия им дали

Как по мне, все эти события, связанные с этим коронавирусным гриппом - самый большой глобальный развод в современной истории человечества. Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении. Как по мне, все эти события, связанные с этим коронавирусным гриппом - самый большой глобальный развод в современной истории человечества. Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.



Так здесь пугали сказками - вот , вот , вот ,будет Пик заболевания и прочее страшное .

Почему его нету или песня про коронавирус стала не актуальна ? Так здесь пугали сказками - вот , вот , вот ,будет Пик заболевания и прочее страшное .Почему его нету или песня про коронавирус стала не актуальна ? moldashavanin

Повідомлень: 534 З нами з: 22.07.11 Подякував: 197 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 20:19 Schmit написав: В Киево-Печерской лавре под сотню зараженных попов, двое уже умерли... В Киево-Печерской лавре под сотню зараженных попов, двое уже умерли...

Кубло содомитов (по филарету), али страдальцы от них ? Кубло содомитов (по филарету), али страдальцы от них ? demichh Повідомлень: 2365 З нами з: 09.12.10 Подякував: 122 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 20:46 edvardd написав: пишешь по теме - вылазят недовольные

не пишешь по теме - не вылазят недовольные

отсюда вывод - нехр писать, читайте новости мухосранска... пишешь по теме - вылазят недовольныене пишешь по теме - не вылазят недовольныеотсюда вывод - нехр писать, читайте новости мухосранска...

Неправильный вывод Правильный - не обращать внимания на недовольных.

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить в ней время на дураков. Неправильный выводПравильный - не обращать внимания на недовольных.Жизнь слишком коротка, чтобы тратить в ней время на дураков. fler

Повідомлень: 1549 З нами з: 07.08.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 21:10 Аlександр написав: Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении. Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.

Пока есть версия о прививке БЦЖ делающейся в отсталых странах о которой давно забыли в Италии, Испании, США.

Поэтому феномен Индии более интересен чем Украины.

Но поскольку пока нигде ничего не закончилось это не более чем версия Пока есть версия о прививке БЦЖ делающейся в отсталых странах о которой давно забыли в Италии, Испании, США.Поэтому феномен Индии более интересен чем Украины.Но поскольку пока нигде ничего не закончилось это не более чем версия Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3236 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 907908909910 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6908 1541750

ЛОБ П'ят 10 кві, 2020 11:15