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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 кві, 2020 20:12
Аlександр написав:
Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.
все гораздо прозаичнее: дело в деньгах и в повальных банкротствах предприятий по всему миру из-за карантина, а значит кому-то эти активы достанутся за очень дешево.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:15
Аlександр написав:
Как по мне, все эти события, связанные с этим коронавирусным гриппом - самый большой глобальный развод в современной истории человечества. Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.
Так здесь пугали сказками - вот , вот , вот ,будет Пик заболевания и прочее страшное .
Почему его нету или песня про коронавирус стала не актуальна ?
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:19
Schmit написав:
В Киево-Печерской лавре под сотню зараженных попов, двое уже умерли...
Кубло содомитов (по филарету), али страдальцы от них ?
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:46
edvardd написав:
пишешь по теме - вылазят недовольные
не пишешь по теме - не вылазят недовольные
отсюда вывод - нехр писать, читайте новости мухосранска...
Неправильный вывод
Правильный - не обращать внимания на недовольных.
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить в ней время на дураков.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:10
Аlександр написав:
Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.
Пока есть версия о прививке БЦЖ делающейся в отсталых странах о которой давно забыли в Италии, Испании, США.
Поэтому феномен Индии более интересен чем Украины.
Но поскольку пока нигде ничего не закончилось это не более чем версия
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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