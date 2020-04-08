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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 907908909910

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 175
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
26
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:12

  Аlександр написав: Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.

все гораздо прозаичнее: дело в деньгах и в повальных банкротствах предприятий по всему миру из-за карантина, а значит кому-то эти активы достанутся за очень дешево.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:15

  Аlександр написав:
  dima_beleb написав:как то быстро: от заражения до смерти. :shock: :shock: :shock: Вы хотя бы для приличия им дали 14 дней.

Как по мне, все эти события, связанные с этим коронавирусным гриппом - самый большой глобальный развод в современной истории человечества. Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.


Так здесь пугали сказками - вот , вот , вот ,будет Пик заболевания и прочее страшное .
Почему его нету или песня про коронавирус стала не актуальна ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:19

  Schmit написав:В Киево-Печерской лавре под сотню зараженных попов, двое уже умерли...

Кубло содомитов (по филарету), али страдальцы от них ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:46

  edvardd написав:пишешь по теме - вылазят недовольные
не пишешь по теме - не вылазят недовольные
отсюда вывод - нехр писать, читайте новости мухосранска...

Неправильный вывод :!: Правильный - не обращать внимания на недовольных.
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить в ней время на дураков.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:10

  Аlександр написав:Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.

Пока есть версия о прививке БЦЖ делающейся в отсталых странах о которой давно забыли в Италии, Испании, США.
Поэтому феномен Индии более интересен чем Украины.
Но поскольку пока нигде ничего не закончилось это не более чем версия
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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