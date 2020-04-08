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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 908909910911>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 175
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
26
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:12

  Аlександр написав: Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.

все гораздо прозаичнее: дело в деньгах и в повальных банкротствах предприятий по всему миру из-за карантина, а значит кому-то эти активы достанутся за очень дешево.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:15

  Аlександр написав:
  dima_beleb написав:как то быстро: от заражения до смерти. :shock: :shock: :shock: Вы хотя бы для приличия им дали 14 дней.

Как по мне, все эти события, связанные с этим коронавирусным гриппом - самый большой глобальный развод в современной истории человечества. Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.


Так здесь пугали сказками - вот , вот , вот ,будет Пик заболевания и прочее страшное .
Почему его нету или песня про коронавирус стала не актуальна ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:19

  Schmit написав:В Киево-Печерской лавре под сотню зараженных попов, двое уже умерли...

Кубло содомитов (по филарету), али страдальцы от них ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:46

  edvardd написав:пишешь по теме - вылазят недовольные
не пишешь по теме - не вылазят недовольные
отсюда вывод - нехр писать, читайте новости мухосранска...

Неправильный вывод :!: Правильный - не обращать внимания на недовольных.
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить в ней время на дураков.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:10

  Аlександр написав:Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.

Пока есть версия о прививке БЦЖ делающейся в отсталых странах о которой давно забыли в Италии, Испании, США.
Поэтому феномен Индии более интересен чем Украины.
Но поскольку пока нигде ничего не закончилось это не более чем версия
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:14

  Аlександр написав:
  dima_beleb написав:как то быстро: от заражения до смерти. :shock: :shock: :shock: Вы хотя бы для приличия им дали 14 дней.

Как по мне, все эти события, связанные с этим коронавирусным гриппом - самый большой глобальный развод в современной истории человечества. Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.

Дело в генетике. В США в основном негры и латиносы непропорционально белому населению мрут от вируса.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:15

  shapo написав:
  Аlександр написав:Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.

Пока есть версия о прививке БЦЖ делающейся в отсталых странах о которой давно забыли в Италии, Испании, США.
Поэтому феномен Индии более интересен чем Украины.
Но поскольку пока нигде ничего не закончилось это не более чем версия

Пенсионер, ты в группе риска. Но продолжай отрицать.

Хотя сам же, сидишь на жестком карантине. Но отрицаешь эпидемию
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:21

  pesikot написав:
  shapo написав:
  Аlександр написав:Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.

Пока есть версия о прививке БЦЖ делающейся в отсталых странах о которой давно забыли в Италии, Испании, США.
Поэтому феномен Индии более интересен чем Украины.
Но поскольку пока нигде ничего не закончилось это не более чем версия

Пенсионер, ты в группе риска. Но продолжай отрицать.

Хотя сам же, сидишь на жестком карантине. Но отрицаешь эпидемию

Мальчик, я тебе уже писал что твоё место возле параши, т. е. в политветке где твоя чушь не модерируется.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:27

  yama написав:
  freeze написав:Скорее всего тесты фуфловые, я думаю, что практически все кто сейчас помирают от пневмонии - это коронавирусник.

и в январе тоже ? :?:

нельзя утверждать, но есть некоторые основания предположить, что реально мы (украинцы) массово столкнулись с этим вирусом ещё в конце 19-начале 20 года. И на данный момент уже имеем неплохой иммунитет.
Увы, до массового охвата населения тестированием можно лишь строить предположения.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:41

Лонгрід від головного держсанлікаря В.Ляшка

Якщо будемо дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то, в принципі, вже скоро побачимо позитивну динаміку і з 24-го квітня ми розпочнемо виходити карантину.
Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Відміняти жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО. Ми це зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як буде проходити ЗНО. А для дітей до 9-11-го класу, я думаю, навчальний рік вже закінчився, вже вони не будуть виходити на один місяць.
Зараз ми можемо робити 30 тис. тестів на тиждень, але розширятимемося до 80 тис. тестів на тиждень.
Коли в нас було 400 випадків, то з них 58% – серед людей, які повернулися з-за кордону.
У нас зараз немає критичного навантаження на систему охорони здоров’я. Завантажено тільки 8% апаратів ШВЛ, які призначені для допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Тому, в принципі, 20 лікарів, які поїхали до Італії, це доволі гарна можливість для навчання реагуванню на критичну ситуацію. Вони повернуться й розкажуть нам, як правильно організовувати процес надання медичної допомоги при масовому надходженнях хворих, процес санітарного сортування, визначення пріоритетності, кому і як транспортувати, коли передавати пацієнта до інтенсивної терапії і т.д..
Повний текст:
https://lb.ua/society/2020/04/12/455111 ... d1ZalU7Ox8
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