dima_beleb написав:как то быстро: от заражения до смерти. Вы хотя бы для приличия им дали 14 дней.
Как по мне, все эти события, связанные с этим коронавирусным гриппом - самый большой глобальный развод в современной истории человечества. Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.
Так здесь пугали сказками - вот , вот , вот ,будет Пик заболевания и прочее страшное . Почему его нету или песня про коронавирус стала не актуальна ?
Аlександр написав:Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.
Пока есть версия о прививке БЦЖ делающейся в отсталых странах о которой давно забыли в Италии, Испании, США. Поэтому феномен Индии более интересен чем Украины. Но поскольку пока нигде ничего не закончилось это не более чем версия
dima_beleb написав:как то быстро: от заражения до смерти. Вы хотя бы для приличия им дали 14 дней.
Как по мне, все эти события, связанные с этим коронавирусным гриппом - самый большой глобальный развод в современной истории человечества. Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.
Дело в генетике. В США в основном негры и латиносы непропорционально белому населению мрут от вируса.
Аlександр написав:Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.
Пока есть версия о прививке БЦЖ делающейся в отсталых странах о которой давно забыли в Италии, Испании, США. Поэтому феномен Индии более интересен чем Украины. Но поскольку пока нигде ничего не закончилось это не более чем версия
Пенсионер, ты в группе риска. Но продолжай отрицать.
Хотя сам же, сидишь на жестком карантине. Но отрицаешь эпидемию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Аlександр написав:Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.
Пока есть версия о прививке БЦЖ делающейся в отсталых странах о которой давно забыли в Италии, Испании, США. Поэтому феномен Индии более интересен чем Украины. Но поскольку пока нигде ничего не закончилось это не более чем версия
Пенсионер, ты в группе риска. Но продолжай отрицать.
Хотя сам же, сидишь на жестком карантине. Но отрицаешь эпидемию
Мальчик, я тебе уже писал что твоё место возле параши, т. е. в политветке где твоя чушь не модерируется.
freeze написав:Скорее всего тесты фуфловые, я думаю, что практически все кто сейчас помирают от пневмонии - это коронавирусник.
и в январе тоже ?
нельзя утверждать, но есть некоторые основания предположить, что реально мы (украинцы) массово столкнулись с этим вирусом ещё в конце 19-начале 20 года. И на данный момент уже имеем неплохой иммунитет. Увы, до массового охвата населения тестированием можно лишь строить предположения.
Якщо будемо дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то, в принципі, вже скоро побачимо позитивну динаміку і з 24-го квітня ми розпочнемо виходити карантину. Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Відміняти жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО. Ми це зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як буде проходити ЗНО. А для дітей до 9-11-го класу, я думаю, навчальний рік вже закінчився, вже вони не будуть виходити на один місяць. Зараз ми можемо робити 30 тис. тестів на тиждень, але розширятимемося до 80 тис. тестів на тиждень. Коли в нас було 400 випадків, то з них 58% – серед людей, які повернулися з-за кордону. У нас зараз немає критичного навантаження на систему охорони здоров’я. Завантажено тільки 8% апаратів ШВЛ, які призначені для допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Тому, в принципі, 20 лікарів, які поїхали до Італії, це доволі гарна можливість для навчання реагуванню на критичну ситуацію. Вони повернуться й розкажуть нам, як правильно організовувати процес надання медичної допомоги при масовому надходженнях хворих, процес санітарного сортування, визначення пріоритетності, кому і як транспортувати, коли передавати пацієнта до інтенсивної терапії і т.д.. Повний текст: https://lb.ua/society/2020/04/12/455111 ... d1ZalU7Ox8