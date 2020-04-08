Аlександр написав:

dima_beleb написав: как то быстро: от заражения до смерти. Вы хотя бы для приличия им дали 14 дней. как то быстро: от заражения до смерти.Вы хотя бы для приличия им дали

Как по мне, все эти события, связанные с этим коронавирусным гриппом - самый большой глобальный развод в современной истории человечества. Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.