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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 908909910911

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 175
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
26
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:09

  fler написав:Якщо будемо дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то, в принципі, вже скоро побачимо позитивну динаміку і з 24-го квітня ми розпочнемо виходити карантину.
Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Відміняти жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО. Ми це зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як буде проходити ЗНО. А для дітей до 9-11-го класу, я думаю, навчальний рік вже закінчився, вже вони не будуть виходити на один місяць.
Зараз ми можемо робити 30 тис. тестів на тиждень, але розширятимемося до 80 тис. тестів на тиждень.
Коли в нас було 400 випадків, то з них 58% – серед людей, які повернулися з-за кордону.
У нас зараз немає критичного навантаження на систему охорони здоров’я. Завантажено тільки 8% апаратів ШВЛ, які призначені для допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Тому, в принципі, 20 лікарів, які поїхали до Італії, це доволі гарна можливість для навчання реагуванню на критичну ситуацію. Вони повернуться й розкажуть нам, як правильно організовувати процес надання медичної допомоги при масовому надходженнях хворих, процес санітарного сортування, визначення пріоритетності, кому і як транспортувати, коли передавати пацієнта до інтенсивної терапії і т.д..
Повний текст:
https://lb.ua/society/2020/04/12/455111 ... d1ZalU7Ox8

Искажение реальной ситуации идет практически в каждом предложении.
Выступление Ляшко выглядит полным бредом.
На самом деле:
1. До пика нам еще как до Луны, о пике в апреле может говорить разве что выпускник ЦПШ, да и то, если не дружил с элементарной арифметикой.
2. Исходя из первого пункта, мантры о ЗНО выглядят горячечным бредом.
3. О количестве тестов в неделю просто наглая ложь.
4. Нет нагрузки на систему здравоохранения только потому что карантин был запущен раньше времени. Но даже при этом ее умудряются финансировать менее чем на половину от уже урезанных потребностей. Не дай бог пойдет пик... Она же рухнет одномоментно.
5. ХЗ кто из Италии что расскажет. Половина делегации там почему то от МВД, остальные далеко не светила, их у нас не то что в МОЗе, начмеды больниц на подоконнике выстроят. К тому же, Украина - не Италия. Что сможет сделать врач при отсутствии медикаментов, как долго поработает медсестра без полноценной защиты?
Разве что сортировкой займутся, пока не заболеют сами...
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:12

  moldashavanin написав:
Так здесь пугали сказками - вот , вот , вот ,будет Пик заболевания и прочее страшное .
Почему его нету или песня про коронавирус стала не актуальна ?


Насколько я помню, официально шла речь о средине апреля, о 15 что ли. и если после пойдет на спад количество выявленных, то типа карантин пошел на пользу.
Вопрос качества и количества тестов отдельный, ведь так приятно когда цифры не режут глаз и не надо никому ничего объяснять и предпринимать.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Канаде более 50 медицинских центров объединили усилия в масштабном проекте по пассивной иммунизации тяжелобольных COVID-19 плазмой крови тех пациентов, которые уже выздоровели от этой болезни, передает FaceNews.ua.

Речь идет о лечении с использованием конвалесцентной сыворотки крови выздоровевших людей.

Известно, что когда заразившийся человек выздоравливает, то у него в крови появляются антитела – вырабатывается иммунитет от повторного заражения. Медики будут выжидать две недели после того, как симптомы исчезнут, прежде чем собирать плазму у выздоровевших пациентов.

https://www.facenews.ua/news/2020/477993/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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