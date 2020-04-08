Додано: Пон 13 кві, 2020 22:09

fler написав: Якщо будемо дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то, в принципі, вже скоро побачимо позитивну динаміку і з 24-го квітня ми розпочнемо виходити карантину.

Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Відміняти жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО. Ми це зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як буде проходити ЗНО. А для дітей до 9-11-го класу, я думаю, навчальний рік вже закінчився, вже вони не будуть виходити на один місяць.

Зараз ми можемо робити 30 тис. тестів на тиждень, але розширятимемося до 80 тис. тестів на тиждень.

Коли в нас було 400 випадків, то з них 58% – серед людей, які повернулися з-за кордону.

У нас зараз немає критичного навантаження на систему охорони здоров’я. Завантажено тільки 8% апаратів ШВЛ, які призначені для допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Тому, в принципі, 20 лікарів, які поїхали до Італії, це доволі гарна можливість для навчання реагуванню на критичну ситуацію. Вони повернуться й розкажуть нам, як правильно організовувати процес надання медичної допомоги при масовому надходженнях хворих, процес санітарного сортування, визначення пріоритетності, кому і як транспортувати, коли передавати пацієнта до інтенсивної терапії і т.д..

Повний текст:

https://lb.ua/society/2020/04/12/455111 ... d1ZalU7Ox8 Якщо будемо дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то, в принципі, вже скоро побачимо позитивну динаміку і з 24-го квітня ми розпочнемо виходити карантину.Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Відміняти жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО. Ми це зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як буде проходити ЗНО. А для дітей до 9-11-го класу, я думаю, навчальний рік вже закінчився, вже вони не будуть виходити на один місяць.Зараз ми можемо робити 30 тис. тестів на тиждень, але розширятимемося до 80 тис. тестів на тиждень.Коли в нас було 400 випадків, то з них 58% – серед людей, які повернулися з-за кордону.У нас зараз немає критичного навантаження на систему охорони здоров’я. Завантажено тільки 8% апаратів ШВЛ, які призначені для допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Тому, в принципі, 20 лікарів, які поїхали до Італії, це доволі гарна можливість для навчання реагуванню на критичну ситуацію. Вони повернуться й розкажуть нам, як правильно організовувати процес надання медичної допомоги при масовому надходженнях хворих, процес санітарного сортування, визначення пріоритетності, кому і як транспортувати, коли передавати пацієнта до інтенсивної терапії і т.д..Повний текст:

Искажение реальной ситуации идет практически в каждом предложении.Выступление Ляшко выглядит полным бредом.На самом деле:1. До пика нам еще как до Луны, о пике в апреле может говорить разве что выпускник ЦПШ, да и то, если не дружил с элементарной арифметикой.2. Исходя из первого пункта, мантры о ЗНО выглядят горячечным бредом.3. О количестве тестов в неделю просто наглая ложь.4. Нет нагрузки на систему здравоохранения только потому что карантин был запущен раньше времени. Но даже при этом ее умудряются финансировать менее чем на половину от уже урезанных потребностей. Не дай бог пойдет пик... Она же рухнет одномоментно.5. ХЗ кто из Италии что расскажет. Половина делегации там почему то от МВД, остальные далеко не светила, их у нас не то что в МОЗе, начмеды больниц на подоконнике выстроят. К тому же, Украина - не Италия. Что сможет сделать врач при отсутствии медикаментов, как долго поработает медсестра без полноценной защиты?Разве что сортировкой займутся, пока не заболеют сами...