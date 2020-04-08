artlife написав:Если карантин держать до уровня в 0 новых зараженных на протяжении 2 недель, тогда эпидемия будет ликвидирована и большая часть людей не заболеет. Если пойти на ослабление карантина при появлении новых зараженных, и растянуть кривую во времени, тогда постепенно переболеют все с большим числом летальных исходов, только растянутым во времени.
Только для этого нужно сначала полностью закрыть границу на въезд, что невозможно. Сейчас ежедневно въезжает до 5000 человек, сколько из них зараженных? Так что эту волыну с карантином, как антисептичную мыльную оперу, можно месяцами тянуть.
artlife написав:Если карантин держать до уровня в 0 новых зараженных на протяжении 2 недель, тогда эпидемия будет ликвидирована и большая часть людей не заболеет.
Так или иначе, с вирусом проконтактируют 100% населения. За пару месяцев или за год, но проконтактируют. И конечное количество тяжёлых заболевших будет одинаковое. Но во втором случае у нас есть шансы спасти бОльшее число тяжёлых больных.
Народ, вы когда пишете о Китае, не сравнивайте несравнимое. В Китае на жёстком карантине была одна провинция. Да,большая. Да, она больше Украины. Но всё же это 60 млн. на 1,5-млрд. страну. Это примерно равноценно тому, что у нас на карантине была бы какая-нибудь одна область. Но у нас на карантине вся страна.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
dima_beleb написав:как то быстро: от заражения до смерти. Вы хотя бы для приличия им дали 14 дней.
Как по мне, все эти события, связанные с этим коронавирусным гриппом - самый большой глобальный развод в современной истории человечества. Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.
Дело в генетике. В США в основном негры и латиносы непропорционально белому населению мрут от вируса.
Или банально нет денег. Нет работы - нет страховки. У них с этим жестко.
Еще одно объяснение быстрому распространению инфекции - дорогая медицина в США и отсутствие оплачиваемого больничного во многих штатах, из-за чего грипп тут обычно переносят на ногах (а к коронавирусу сначала относились как к гриппу).
Те, кто не мог себе позволить лечение от коронавируса (люди без страховки), лечились дома, а в больницу попадали уже когда помочь им было нельзя.
"Из-за карантина в США работу потеряли 16 миллионов человек, то есть они остались без страховки, которую обычно оплачивает работодатель. Кроме них, еще примерно у 30 миллионов американцев нет страховки (низкооплачиваемые сотрудники сферы обслуживания, водители, кассиры, официанты, повара, работники торговли), а еще есть миллионы нелегалов. Попасть в больницу для них - это счета на десятки тысяч долларов. И тесты на коронавирус поначалу были платными, около 900 долларов. Лишь 18 марта приняли закон Families First Coronavirus Response Act, который покрывает стоимость тестирования на коронавирус, но не стоимость обращения в пункты скорой помощи, консультацию врача и лечение", - говорит "Стране" журналистка Абигайль Абрамс.
Как говорят эксперты, если бы в США ввели всеобщую систему медицинского страхования для всех граждан, вне зависимости от их дохода (как это практикуется в большинстве европейских стран), распространение пандемии удалось бы сдержать на более ранних стадиях.
Нынче же есть несколько планов страховок, от которых зависит плата за лечение.
Согласно анализу независимого исследовательского центра Фонд семьи Кайзер, стоимость лечения COVID-19 для человека, имеющего страховку работодателя доходит до 10 тысяч долларов США за 5 дней госпитализации. Люди с серьезными осложнениями могут получить счета примерно вдвое больше: 20 тысяч (за 7 дней госпитализации).
А без страховки эти суммы и вовсе составляют 40-75 тысяч долларов, пишет CNBC со ссылкой на организацию FAIR Health. Правда, малоимущие могут претендовать на госсубсидии на лечение.
История Дэнни Аскини
Одна из тех, кому выставили колоссальный счет за лечение коронавируса, стала жительница Бостона Дэнни Аскини, об истории которой рассказали американские СМИ.
Женщина, которая борется с онкологией, попала в больницу с симптомами коронавируса в конце февраля, после того, как уволилась с работы из-за переезда в другой штат и потеряла страховку.
Аскини сначала пошла в отделение скорой помощи, но ей отказали в тесте. Обследовали через пару дней, когда стало хуже. Женщину в итоге вылечили.
По затем ей пришел крупный счет, в который был вписана и стоимость теста, так как она проходила его еще до того, как приняли закон о бесплатных тестах (закон не распространяется на тех пациентов, кому тест на коронавирус делали до его принятия 18 марта).
"У меня просто не было слов, я была шокирована. Счет был примерно на 34 тысячи долларов. Только тест на COVID-19 обошелся в 907 долларов. И это всего 2% моего счета", - рассказывала Аскини Times.
Например, счет за первый визит в пункт скорой помощи госпиталя составил 1 тысячи 804 доллара за само посещение и 3 тысячи 841 доллар за услуги больницы и налог на нахождение в госпитале, который снимают за каждое посещение. В услуги больницы могут входить тестирование на грипп, рентгенографию грудной клетки и бактериальные, вирусные или анализы крови.
safonovstanislav написав:Начал буянить и вести себя вообще неадекватно.
що трапилось
Та особо ничего и не случилось. Только это я сейчас понимаю. А тогда, когда отсидел 2 суток в боксе один, на третьи сутки реально накрыло. Когда садят в комнату, и из неё нельзя выходить, сам факт этого просто капец как угнетает. Хотелось выломать двери, разбить стены, окна, чтоб выбраться оттуда. Начал ненавидеть всех сотрудников, хотя они мне ничего плохого не сделали. Из плохого, выбил дверь. Никуда из бокса не выходил, но на тот момент мне казалось, что вот она - свобода. Сейчас очень стыдно за себя. Но, тогда мне казалось, что нужно вырываться на свободу. Вообщем, никому не советую попадать в отдельные боксы. Психологически - очень тяжело. Я всегда думал, что смогу легко не выходить из комнаты и ни с кем не общаться месяцами или даже годами, если будет компьютер, интернет, и будут кормить. Ошибался.
Справедливости ради, скажу, что после получения результатов, тех у кого он положительный, куда-то переселяют. По сколько человек там селят, я не знаю. В этих одиночных боксах сидели только те, кто под подозрением
ЛАД написав:Народ, вы когда пишете о Китае, не сравнивайте несравнимое. В Китае на жёстком карантине была одна провинция. Да,большая. Да, она больше Украины. Но всё же это 60 млн. на 1,5-млрд. страну. Это примерно равноценно тому, что у нас на карантине была бы какая-нибудь одна область. Но у нас на карантине вся страна.
Додам, що Китай (і не тільки він) дуже сильно приховував дані і орієнтуватися на них немає сенсу. Дуже багато пропаганди. недаремно вони мають "свій інтернет".
fler написав:Якщо будемо дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то, в принципі, вже скоро побачимо позитивну динаміку і з 24-го квітня ми розпочнемо виходити карантину. Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Відміняти жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО. Ми це зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як буде проходити ЗНО. А для дітей до 9-11-го класу, я думаю, навчальний рік вже закінчився, вже вони не будуть виходити на один місяць. Зараз ми можемо робити 30 тис. тестів на тиждень, але розширятимемося до 80 тис. тестів на тиждень. Коли в нас було 400 випадків, то з них 58% – серед людей, які повернулися з-за кордону. У нас зараз немає критичного навантаження на систему охорони здоров’я. Завантажено тільки 8% апаратів ШВЛ, які призначені для допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Тому, в принципі, 20 лікарів, які поїхали до Італії, це доволі гарна можливість для навчання реагуванню на критичну ситуацію. Вони повернуться й розкажуть нам, як правильно організовувати процес надання медичної допомоги при масовому надходженнях хворих, процес санітарного сортування, визначення пріоритетності, кому і як транспортувати, коли передавати пацієнта до інтенсивної терапії і т.д.. Повний текст: https://lb.ua/society/2020/04/12/455111 ... d1ZalU7Ox8
Искажение реальной ситуации идет практически в каждом предложении. Выступление Ляшко выглядит полным бредом. На самом деле: 1. До пика нам еще как до Луны, о пике в апреле может говорить разве что выпускник ЦПШ, да и то, если не дружил с элементарной арифметикой. 2. Исходя из первого пункта, мантры о ЗНО выглядят горячечным бредом. 3. О количестве тестов в неделю просто наглая ложь. 4. Нет нагрузки на систему здравоохранения только потому что карантин был запущен раньше времени. Но даже при этом ее умудряются финансировать менее чем на половину от уже урезанных потребностей. Не дай бог пойдет пик... Она же рухнет одномоментно. 5. ХЗ кто из Италии что расскажет. Половина делегации там почему то от МВД, остальные далеко не светила, их у нас не то что в МОЗе, начмеды больниц на подоконнике выстроят. К тому же, Украина - не Италия. Что сможет сделать врач при отсутствии медикаментов, как долго поработает медсестра без полноценной защиты? Разве что сортировкой займутся, пока не заболеют сами...
Єдине, що сподобалось: він визнав, що усі "драконівські міри" були більше для залякування. Правда тим більше не зрозуміло чому розповідати про пік на цьому тиждні. Думаю потім скаже " Я ж попереджав, що свята внесуть коррективу" А вони внесуть точно. На заході Великдень. На решта територіі - "майскіє"!