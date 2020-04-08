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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 909910911912 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 175 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 37 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 26 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 5% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 33 Всього голосів : 175 Додано: Пон 13 кві, 2020 23:45 Zebra написав: Аlександр написав: dima_beleb написав: как то быстро: от заражения до смерти. Вы хотя бы для приличия им дали 14 дней. как то быстро: от заражения до смерти.Вы хотя бы для приличия им дали

Как по мне, все эти события, связанные с этим коронавирусным гриппом - самый большой глобальный развод в современной истории человечества. Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении. Как по мне, все эти события, связанные с этим коронавирусным гриппом - самый большой глобальный развод в современной истории человечества. Сужу по полчищам потенциальных коронаносцев, вернувшихся домой. Сотни тысяч заробитчан вернулись в Украину, в том числе и из очагов пандемии. А выхлопа все по-прежнему нет, т. е. шестизначных чисел заболевших, хотя уже и месяц прошел. Поэтому еще раз убеждаюсь, что дело не в вирусе, а в Экологии и Глобальном потеплении.

Дело в генетике. В США в основном негры и латиносы непропорционально белому населению мрут от вируса. Дело в генетике. В США в основном негры и латиносы непропорционально белому населению мрут от вируса.

Или банально нет денег. Нет работы - нет страховки. У них с этим жестко.

Десятки тысяч долларов за лечение



Еще одно объяснение быстрому распространению инфекции - дорогая медицина в США и отсутствие оплачиваемого больничного во многих штатах, из-за чего грипп тут обычно переносят на ногах (а к коронавирусу сначала относились как к гриппу).



Те, кто не мог себе позволить лечение от коронавируса (люди без страховки), лечились дома, а в больницу попадали уже когда помочь им было нельзя.



"Из-за карантина в США работу потеряли 16 миллионов человек, то есть они остались без страховки, которую обычно оплачивает работодатель. Кроме них, еще примерно у 30 миллионов американцев нет страховки (низкооплачиваемые сотрудники сферы обслуживания, водители, кассиры, официанты, повара, работники торговли), а еще есть миллионы нелегалов. Попасть в больницу для них - это счета на десятки тысяч долларов. И тесты на коронавирус поначалу были платными, около 900 долларов. Лишь 18 марта приняли закон Families First Coronavirus Response Act, который покрывает стоимость тестирования на коронавирус, но не стоимость обращения в пункты скорой помощи, консультацию врача и лечение", - говорит "Стране" журналистка Абигайль Абрамс.



Как говорят эксперты, если бы в США ввели всеобщую систему медицинского страхования для всех граждан, вне зависимости от их дохода (как это практикуется в большинстве европейских стран), распространение пандемии удалось бы сдержать на более ранних стадиях.



Нынче же есть несколько планов страховок, от которых зависит плата за лечение.



Согласно анализу независимого исследовательского центра Фонд семьи Кайзер, стоимость лечения COVID-19 для человека, имеющего страховку работодателя доходит до 10 тысяч долларов США за 5 дней госпитализации. Люди с серьезными осложнениями могут получить счета примерно вдвое больше: 20 тысяч (за 7 дней госпитализации).



А без страховки эти суммы и вовсе составляют 40-75 тысяч долларов , пишет CNBC со ссылкой на организацию FAIR Health. Правда, малоимущие могут претендовать на госсубсидии на лечение.



История Дэнни Аскини



Одна из тех, кому выставили колоссальный счет за лечение коронавируса, стала жительница Бостона Дэнни Аскини, об истории которой рассказали американские СМИ.



Женщина, которая борется с онкологией, попала в больницу с симптомами коронавируса в конце февраля, после того, как уволилась с работы из-за переезда в другой штат и потеряла страховку.



Аскини сначала пошла в отделение скорой помощи, но ей отказали в тесте. Обследовали через пару дней, когда стало хуже. Женщину в итоге вылечили.



По затем ей пришел крупный счет, в который был вписана и стоимость теста, так как она проходила его еще до того, как приняли закон о бесплатных тестах (закон не распространяется на тех пациентов, кому тест на коронавирус делали до его принятия 18 марта).



"У меня просто не было слов, я была шокирована. Счет был примерно на 34 тысячи долларов. Только тест на COVID-19 обошелся в 907 долларов. И это всего 2% моего счета", - рассказывала Аскини Times.



Например, счет за первый визит в пункт скорой помощи госпиталя составил 1 тысячи 804 доллара за само посещение и 3 тысячи 841 доллар за услуги больницы и налог на нахождение в госпитале, который снимают за каждое посещение. В услуги больницы могут входить тестирование на грипп, рентгенографию грудной клетки и бактериальные, вирусные или анализы крови.



В своем Twitter женщина показала те самые счета.



Еще одно объяснение быстрому распространению инфекции - дорогая медицина в США и отсутствие оплачиваемого больничного во многих штатах, из-за чего грипп тут обычно переносят на ногах (а к коронавирусу сначала относились как к гриппу).Те, кто не мог себе позволить лечение от коронавируса (люди без страховки), лечились дома, а в больницу попадали уже когда помочь им было нельзя.И тесты на коронавирус поначалу были платными, около 900 долларов. Лишь 18 марта приняли закон Families First Coronavirus Response Act, который покрывает стоимость тестирования на коронавирус, но не стоимость обращения в пункты скорой помощи, консультацию врача и лечение", - говорит "Стране" журналистка Абигайль Абрамс.Как говорят эксперты, если бы в США ввели всеобщую систему медицинского страхования для всех граждан, вне зависимости от их дохода (как это практикуется в большинстве европейских стран), распространение пандемии удалось бы сдержать на более ранних стадиях.Нынче же есть несколько планов страховок, от которых зависит плата за лечение.Согласно анализу независимого исследовательского центра Фонд семьи Кайзер, стоимость лечения COVID-19 для человека, имеющего страховку работодателя доходит до 10 тысяч долларов США за 5 дней госпитализации. Люди с серьезными осложнениями могут получить счета примерно вдвое больше: 20 тысяч (за 7 дней госпитализации)., пишет CNBC со ссылкой на организацию FAIR Health. Правда, малоимущие могут претендовать на госсубсидии на лечение.Одна из тех, кому выставили колоссальный счет за лечение коронавируса, стала жительница Бостона Дэнни Аскини, об истории которой рассказали американские СМИ.Женщина, которая борется с онкологией, попала в больницу с симптомами коронавируса в конце февраля, после того, как уволилась с работы из-за переезда в другой штат и потеряла страховку.Аскини сначала пошла в отделение скорой помощи, но ей отказали в тесте. Обследовали через пару дней, когда стало хуже. Женщину в итоге вылечили.По затем ей пришел крупный счет, в который был вписана и стоимость теста, так как она проходила его еще до того, как приняли закон о бесплатных тестах (закон не распространяется на тех пациентов, кому тест на коронавирус делали до его принятия 18 марта)."У меня просто не было слов, я была шокирована. Счет был примерно на 34 тысячи долларов. Только тест на COVID-19 обошелся в 907 долларов. И это всего 2% моего счета", - рассказывала Аскини Times.Например, счет за первый визит в пункт скорой помощи госпиталя составил 1 тысячи 804 доллара за само посещение и 3 тысячи 841 доллар за услуги больницы и налог на нахождение в госпитале, который снимают за каждое посещение. В услуги больницы могут входить тестирование на грипп, рентгенографию грудной клетки и бактериальные, вирусные или анализы крови.В своем Twitter женщина показала те самые счета. Или банально нет денег. Нет работы - нет страховки. У них с этим жестко. Аlександр Повідомлень: 3494 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 23:47 greenozon написав: safonovstanislav написав: Начал буянить и вести себя вообще неадекватно. Начал буянить и вести себя вообще неадекватно.

що трапилось що трапилось

Та особо ничего и не случилось. Только это я сейчас понимаю.

А тогда, когда отсидел 2 суток в боксе один, на третьи сутки реально накрыло. Когда садят в комнату, и из неё нельзя выходить, сам факт этого просто капец как угнетает. Хотелось выломать двери, разбить стены, окна, чтоб выбраться оттуда. Начал ненавидеть всех сотрудников, хотя они мне ничего плохого не сделали. Из плохого, выбил дверь. Никуда из бокса не выходил, но на тот момент мне казалось, что вот она - свобода. Сейчас очень стыдно за себя. Но, тогда мне казалось, что нужно вырываться на свободу.

Вообщем, никому не советую попадать в отдельные боксы. Психологически - очень тяжело. Я всегда думал, что смогу легко не выходить из комнаты и ни с кем не общаться месяцами или даже годами, если будет компьютер, интернет, и будут кормить. Ошибался.



Справедливости ради, скажу, что после получения результатов, тех у кого он положительный, куда-то переселяют. По сколько человек там селят, я не знаю. В этих одиночных боксах сидели только те, кто под подозрением Та особо ничего и не случилось. Только это я сейчас понимаю.А тогда, когда отсидел 2 суток в боксе один, на третьи сутки реально накрыло. Когда садят в комнату, и из неё нельзя выходить, сам факт этого просто капец как угнетает. Хотелось выломать двери, разбить стены, окна, чтоб выбраться оттуда. Начал ненавидеть всех сотрудников, хотя они мне ничего плохого не сделали. Из плохого, выбил дверь. Никуда из бокса не выходил, но на тот момент мне казалось, что вот она - свобода. Сейчас очень стыдно за себя. Но, тогда мне казалось, что нужно вырываться на свободу.Вообщем, никому не советую попадать в отдельные боксы. Психологически - очень тяжело. Я всегда думал, что смогу легко не выходить из комнаты и ни с кем не общаться месяцами или даже годами, если будет компьютер, интернет, и будут кормить. Ошибался.Справедливости ради, скажу, что после получения результатов, тех у кого он положительный, куда-то переселяют. По сколько человек там селят, я не знаю. В этих одиночных боксах сидели только те, кто под подозрением safonovstanislav Повідомлень: 2670 З нами з: 10.05.14 Подякував: 177 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 00:06 ЛАД написав: Народ, вы когда пишете о Китае, не сравнивайте несравнимое.

В Китае на жёстком карантине была одна провинция. Да,большая. Да, она больше Украины. Но всё же это 60 млн. на 1,5-млрд. страну. Это примерно равноценно тому, что у нас на карантине была бы какая-нибудь одна область.

Но у нас на карантине вся страна. Народ, вы когда пишете о Китае, не сравнивайте несравнимое.В Китае на жёстком карантине былапровинция. Да,большая. Да, она больше Украины. Но всё же это 60 млн. на 1,5-млрд. страну. Это примерно равноценно тому, что у нас на карантине была бы какая-нибудь одна область.Но у нас на карантине вся страна.

Додам, що Китай (і не тільки він) дуже сильно приховував дані і орієнтуватися на них немає сенсу. Дуже багато пропаганди. недаремно вони мають "свій інтернет". Додам, що Китай (і не тільки він) дуже сильно приховував дані і орієнтуватися на них немає сенсу. Дуже багато пропаганди. недаремно вони мають "свій інтернет". athena1 Повідомлень: 2140 З нами з: 18.12.08 Подякував: 82 раз. Подякували: 253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 00:09 antey1969 написав: fler написав: Якщо будемо дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то, в принципі, вже скоро побачимо позитивну динаміку і з 24-го квітня ми розпочнемо виходити карантину.

Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Відміняти жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО. Ми це зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як буде проходити ЗНО. А для дітей до 9-11-го класу, я думаю, навчальний рік вже закінчився, вже вони не будуть виходити на один місяць.

Зараз ми можемо робити 30 тис. тестів на тиждень, але розширятимемося до 80 тис. тестів на тиждень.

Коли в нас було 400 випадків, то з них 58% – серед людей, які повернулися з-за кордону.

У нас зараз немає критичного навантаження на систему охорони здоров’я. Завантажено тільки 8% апаратів ШВЛ, які призначені для допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Тому, в принципі, 20 лікарів, які поїхали до Італії, це доволі гарна можливість для навчання реагуванню на критичну ситуацію. Вони повернуться й розкажуть нам, як правильно організовувати процес надання медичної допомоги при масовому надходженнях хворих, процес санітарного сортування, визначення пріоритетності, кому і як транспортувати, коли передавати пацієнта до інтенсивної терапії і т.д..

Повний текст:

https://lb.ua/society/2020/04/12/455111 ... d1ZalU7Ox8 Якщо будемо дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то, в принципі, вже скоро побачимо позитивну динаміку і з 24-го квітня ми розпочнемо виходити карантину.Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Відміняти жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО. Ми це зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як буде проходити ЗНО. А для дітей до 9-11-го класу, я думаю, навчальний рік вже закінчився, вже вони не будуть виходити на один місяць.Зараз ми можемо робити 30 тис. тестів на тиждень, але розширятимемося до 80 тис. тестів на тиждень.Коли в нас було 400 випадків, то з них 58% – серед людей, які повернулися з-за кордону.У нас зараз немає критичного навантаження на систему охорони здоров’я. Завантажено тільки 8% апаратів ШВЛ, які призначені для допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Тому, в принципі, 20 лікарів, які поїхали до Італії, це доволі гарна можливість для навчання реагуванню на критичну ситуацію. Вони повернуться й розкажуть нам, як правильно організовувати процес надання медичної допомоги при масовому надходженнях хворих, процес санітарного сортування, визначення пріоритетності, кому і як транспортувати, коли передавати пацієнта до інтенсивної терапії і т.д..Повний текст:

Искажение реальной ситуации идет практически в каждом предложении.

Выступление Ляшко выглядит полным бредом.

На самом деле:

1. До пика нам еще как до Луны, о пике в апреле может говорить разве что выпускник ЦПШ, да и то, если не дружил с элементарной арифметикой.

2. Исходя из первого пункта, мантры о ЗНО выглядят горячечным бредом.

3. О количестве тестов в неделю просто наглая ложь.

4. Нет нагрузки на систему здравоохранения только потому что карантин был запущен раньше времени. Но даже при этом ее умудряются финансировать менее чем на половину от уже урезанных потребностей. Не дай бог пойдет пик... Она же рухнет одномоментно.

5. ХЗ кто из Италии что расскажет. Половина делегации там почему то от МВД, остальные далеко не светила, их у нас не то что в МОЗе, начмеды больниц на подоконнике выстроят. К тому же, Украина - не Италия. Что сможет сделать врач при отсутствии медикаментов, как долго поработает медсестра без полноценной защиты?

Разве что сортировкой займутся, пока не заболеют сами... Искажение реальной ситуации идет практически в каждом предложении.Выступление Ляшко выглядит полным бредом.На самом деле:1. До пика нам еще как до Луны, о пике в апреле может говорить разве что выпускник ЦПШ, да и то, если не дружил с элементарной арифметикой.2. Исходя из первого пункта, мантры о ЗНО выглядят горячечным бредом.3. О количестве тестов в неделю просто наглая ложь.4. Нет нагрузки на систему здравоохранения только потому что карантин был запущен раньше времени. Но даже при этом ее умудряются финансировать менее чем на половину от уже урезанных потребностей. Не дай бог пойдет пик... Она же рухнет одномоментно.5. ХЗ кто из Италии что расскажет. Половина делегации там почему то от МВД, остальные далеко не светила, их у нас не то что в МОЗе, начмеды больниц на подоконнике выстроят. К тому же, Украина - не Италия. Что сможет сделать врач при отсутствии медикаментов, как долго поработает медсестра без полноценной защиты?Разве что сортировкой займутся, пока не заболеют сами...

Єдине, що сподобалось: він визнав, що усі "драконівські міри" були більше для залякування.

Правда тим більше не зрозуміло чому розповідати про пік на цьому тиждні.

Думаю потім скаже " Я ж попереджав, що свята внесуть коррективу"

А вони внесуть точно. На заході Великдень. На решта територіі - "майскіє"! Єдине, що сподобалось: він визнав, що усі "драконівські міри" були більше для залякування.Правда тим більше не зрозуміло чому розповідати про пік на цьому тиждні.Думаю потім скаже " Я ж попереджав, що свята внесуть коррективу"А вони внесуть точно. На заході Великдень. На решта територіі - "майскіє"! athena1 Повідомлень: 2140 З нами з: 18.12.08 Подякував: 82 раз. Подякували: 253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 00:36 wild.tomcat написав: ЛАД написав: wild.tomcat написав: о, захисники ображених москалів повилазили ви б спочатику матчастину проштудіювали, а потім з розумним виглядом щось писали. 1й про те, що в кожному облцентрі західної україни є церкви упм мп, навіть у бандерівському львові , а 2й нехай би поцікавився і побачив що собор хоч і пцу, але проводять богослужіння в ньому і пцу і упц мп. і на відео черга саме в упц мп, і піп саме від них. так що ловіть камінець який ви хотіли так закинути в чужий город собі назад. о, захисники ображених москалів повилазиливи б спочатику матчастину проштудіювали, а потім з розумним виглядом щось писали. 1й про те, що в кожному облцентрі західної україни є церкви упм мп, навіть у бандерівському львові, а 2й нехай би поцікавився і побачив що собор хоч і пцу, але проводять богослужіння в ньому і пцу і упц мп. і на відео черга саме в упц мп, і піп саме від них. так що ловіть камінець який ви хотіли так закинути в чужий город собі назад.

Ви б спершу мiзки пiдлiкували.

"Ображенi москалi" у Рiвному?

Звiдки вони там взялися?

Чи Ви вже у москалi записуєте i українцiв тiльки за те, що вони ходять до УПЦ МП?

Це вже якийсь психiчний розлад...

Звернiться хоча б до холяви.

А поки що чимчикуйте до полiтгiлки. У тому гадюшнику Вам саме мiсце. Ви б спершу мiзки пiдлiкували."Ображенi москалi" у Рiвному?Звiдки вони там взялися?Чи Ви вже у москалi записуєте i українцiв тiльки за те, що вони ходять до УПЦ МП?Це вже якийсь психiчний розлад...Звернiться хоча б до холяви.А поки що чимчикуйте до полiтгiлки. У тому гадюшнику Вам саме мiсце.



ви собі мізки для початку підлікуйте і свою вражену совком психіку вправте, потім іншим поради будете роздавати, психіатр ви наш доморощений. це 1е. по 2е, звідки ви знаєте, кого саме ethereum москалями назвав - прихожан ( хоча і вони того варті ) чи упц мп в цілому. і по 3е, факт злісного порушення карантину упц мп - є по цьому щось сказати чи так скромно промовчите, бо то свої ж, рідні? і по 4е, де мені писати я і без вашого благословіння вирішу, так що не говоріть що мені роботи і я не скаже куди вам слід йти.



ще й на придачу, зза таких оленів як на відео і їх захисників, наступні вихідні з достатньою високою долею імовірності з суботи до вівторка всі будуть сидіти вдома, без можливості виходу, на жорсткому карантині, так як це намагалися спробувати тестово реалізувати минулих вихідних. на наступні точно реалізують. ви собі мізки для початку підлікуйте і свою вражену совком психіку вправте, потім іншим поради будете роздавати, психіатр ви наш доморощений. це 1е. по 2е, звідки ви знаєте, кого саме ethereum москалями назвав - прихожан () чи упц мп в цілому. і по 3е,- є по цьому щось сказати чи так скромно промовчите, бо то свої ж, рідні? і по 4е, де мені писати я і без вашого благословіння вирішу, так що не говоріть що мені роботи і я не скаже куди вам слід йти.ще й на придачу, зза таких оленів як на відео і їх захисників, наступні вихідні з достатньою високою долею імовірності з суботи до вівторка всі будуть сидіти вдома,, так як це намагалися спробувати тестово реалізувати минулих вихідних. на наступні точно реалізують.

Моя психика, может, и "вражена совком", но Ваша точно вражена махровым национализмом и ксенофобией.

Мне лично всё равно к какой епархии принадлежат эти дураки, я не хожу ни в МП, ни в КП, ни в мечеть, ни в синагогу - я атеист. В средние века эпидемия чумы послужила толчком к возбуждению антисемитизма - евреев обвиняли в распространении чумы. Сейчас начнем обвинять прихожан МП?

Читая таких умников, убеждаюсь, что правильно голосовал против По - он дал толчок к очередному поводу для разделения Украины. Теперь ещё и по религиозному признаку. Вы уже называете украинцев в Ровно и в Черновцах (Свято-Духовской собор - там всё же ПЦУ или тоже МП?) москалями.

Кстати, о "совке" - Вы "вражені" и им тоже, причём сильнее меня. Требование "единомыслия" это оттуда. Сказали "сверху", что надо ходить в ПЦУ, не фиг быдлу рассуждать - все в ПЦУ! А кто не согласен - москаль и ... что будете с ним делать?



А писать Вы, конечно, можете, где хотите, хоть на заборе. Но на ветке желательно придерживаться тематики ветки, а то что-то о коронавирусе от Вас не было ни одного поста. А как поразжигать страсти и вражду, Вы тут как тут. Моя психика, может, и "вражена совком", но Ваша точно вражена махровым национализмом и ксенофобией.Мне лично всё равно к какой епархии принадлежат эти дураки, я не хожу ни в МП, ни в КП, ни в мечеть, ни в синагогу - я атеист. В средние века эпидемия чумы послужила толчком к возбуждению антисемитизма - евреев обвиняли в распространении чумы. Сейчас начнем обвинять прихожан МП?Читая таких умников, убеждаюсь, что правильно голосовал против По - он дал толчок к очередному поводу для разделения Украины. Теперь ещё и по религиозному признаку. Вы уже называете украинцев в Ровно и в Черновцах (Свято-Духовской собор - там всё же ПЦУ или тоже МП?) москалями.Кстати, о "совке" - Вы "вражені" и им тоже, причём сильнее меня. Требование "единомыслия" это оттуда. Сказали "сверху", что надо ходить в ПЦУ, не фиг быдлу рассуждать - все в ПЦУ! А кто не согласен - москаль и ... что будете с ним делать?А писать Вы, конечно, можете, где хотите, хоть на заборе. Но на ветке желательно придерживаться тематики ветки, а то что-то о коронавирусе от Вас не было ни одного поста. А как поразжигать страсти и вражду, Вы тут как тут. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16066 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4413 раз. Подякували: 4091 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 00:47 athena1 написав: ...............

Думаю потім скаже " Я ж попереджав, що свята внесуть коррективу"

А вони внесуть точно. На заході Великдень. На решта територіі - "майскіє"! ...............Думаю потім скаже " Я ж попереджав, що свята внесуть коррективу"А вони внесуть точно. На заході Великдень. На решта територіі - "майскіє"!

Очень надеюсь, что на пасху обойдётся - попам "объяснят", что не надо зарываться. Хотя... в церкви не соберутся, так могут и вне её погулять.

А вот с майскими будет сложнее, особенно , если будет хорошая погода - как не организовать пикничок на травке в хорошей компании. Разве что к тому моменту будет много заболевших, забитые больницы и все об этом будут знать. Очень надеюсь, что на пасху обойдётся - попам "объяснят", что не надо зарываться. Хотя... в церкви не соберутся, так могут и вне её погулять.А вот с майскими будет сложнее, особенно , если будет хорошая погода - как не организовать пикничок на травке в хорошей компании. Разве что к тому моменту будет много заболевших, забитые больницы и все об этом будут знать. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16066 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4413 раз. Подякували: 4091 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 01:24 Всего случаев в мире - 1918679 (+66422).

Если не сегодня, то завтра возьмём рубеж 2 млн.

Но сегодня freeze нас порадует. Во всех странах с наибольшим количеством заболевших новых случаев заметно меньше. При этом в США, Испании, Великобритании, Германии и смертей тоже меньше.

В Италии и Франции смертей примерно столько же, сколько вчера, но тоже заметно меньше, чем на прошлой неделе. И новых случаев тоже меньше, чем вчера чем на прошлой неделе.

Хорошо будет, если это не продолжение "эффекта воскресенья", а установившаяся тенденция.

Надежда есть - снижение во всех этих странах продолжается уже 3-4 дня. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16066 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4413 раз. Подякували: 4091 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 01:33 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Всего случаев в мире - 1918679 (+66422).

Если не сегодня, то завтра возьмём рубеж 2 млн.

Но сегодня freeze нас порадует. Во всех странах с наибольшим количеством заболевших новых случаев заметно меньше. При этом в США, Испании, Великобритании, Германии и смертей тоже меньше.

В Италии и Франции смертей примерно столько же, сколько вчера, но тоже заметно меньше, чем на прошлой неделе. И новых случаев тоже меньше, чем вчера чем на прошлой неделе.

Хорошо будет, если это не продолжение "эффекта воскресенья", а установившаяся тенденция.

Надежда есть - снижение во всех этих странах продолжается уже 3-4 дня.



Да, пока выглядит неплохо, но в последний час до 0.00 по Гринвичу обычно американцы докидывают статистику. Да, пока выглядит неплохо, но в последний час до 0.00 по Гринвичу обычно американцы докидывают статистику. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16293 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4107 раз. Подякували: 6447 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 909910911912 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 10 кві, 2020 11:15