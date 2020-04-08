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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 910911912913

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 175
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
26
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 02:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Очень надеюсь, что на пасху обойдётся - попам "объяснят", что не надо зарываться.


Попы частично сами вымрут с таким де*** подходом к "дистанцированию" (точнее, с его полным игнорированием) - плохо то, что церкви станут (уже являются) рассадниками заразы и попы с собой еще утянут уйму своих прихожан...

Опыт Киево-Печерской лавры никого не учит. Очень жаль.
Civis
 
Повідомлень: 165
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ЛОБ

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