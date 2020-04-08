|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 02:41
ЛАД написав:
Очень надеюсь, что на пасху обойдётся - попам "объяснят", что не надо зарываться.
Попы частично сами вымрут с таким де*** подходом к "дистанцированию" (точнее, с его полным игнорированием) - плохо то, что церкви станут (уже являются) рассадниками заразы и попы с собой еще утянут уйму своих прихожан...
Опыт Киево-Печерской лавры никого не учит. Очень жаль.
-
Civis
-
-
- Повідомлень: 165
- З нами з: 08.03.15
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6908
|1541834
|
П'ят 10 кві, 2020 11:15
ЛОБ
|