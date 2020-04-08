Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 910911912913 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 175 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 37 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 26 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 5% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 33 Всього голосів : 175 Додано: Вів 14 кві, 2020 02:41 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Очень надеюсь, что на пасху обойдётся - попам "объяснят", что не надо зарываться. Очень надеюсь, что на пасху обойдётся - попам "объяснят", что не надо зарываться.



Попы частично сами вымрут с таким де*** подходом к "дистанцированию" (точнее, с его полным игнорированием) - плохо то, что церкви станут (уже являются) рассадниками заразы и попы с собой еще утянут уйму своих прихожан...



Опыт Киево-Печерской лавры никого не учит. Очень жаль. Попы частично сами вымрут с таким де*** подходом к "дистанцированию" (точнее, с его полным игнорированием) - плохо то, что церкви станут (уже являются) рассадниками заразы и попы с собой еще утянут уйму своих прихожан...Опыт Киево-Печерской лавры никого не учит. Очень жаль. Civis Повідомлень: 165 З нами з: 08.03.15 Подякував: 43 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 07:56 ЛАД написав: athena1 написав: ...............

Думаю потім скаже " Я ж попереджав, що свята внесуть коррективу"

А вони внесуть точно. На заході Великдень. На решта територіі - "майскіє"! ...............Думаю потім скаже " Я ж попереджав, що свята внесуть коррективу"А вони внесуть точно. На заході Великдень. На решта територіі - "майскіє"!

Очень надеюсь, что на пасху обойдётся - попам "объяснят", что не надо зарываться. Хотя... в церкви не соберутся, так могут и вне её погулять.

А вот с майскими будет сложнее, особенно , если будет хорошая погода - как не организовать пикничок на травке в хорошей компании. Разве что к тому моменту будет много заболевших, забитые больницы и все об этом будут знать. Очень надеюсь, что на пасху обойдётся - попам "объяснят", что не надо зарываться. Хотя... в церкви не соберутся, так могут и вне её погулять.А вот с майскими будет сложнее, особенно , если будет хорошая погода - как не организовать пикничок на травке в хорошей компании. Разве что к тому моменту будет много заболевших, забитые больницы и все об этом будут знать.



Угу . Источник заражения Попы - думайте своими мозгами и не пишите бред . Угу . Источник заражения Попы - думайте своими мозгами и не пишите бред . moldashavanin

Повідомлень: 537 З нами з: 22.07.11 Подякував: 198 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 07:59 freeze написав: artlife написав: По-моему, как только людей начнут выпускать на работу, не выйдя на 0 новых зараженных сроком хотя бы в 2 недели, эпидемия вернется и предыдущие жертвы в виде карантина и потери экономики будут напрасными. По-моему, как только людей начнут выпускать на работу, не выйдя на 0 новых зараженных сроком хотя бы в 2 недели, эпидемия вернется и предыдущие жертвы в виде карантина и потери экономики будут напрасными.



Эпидемия несомненно будет возвращаться, и карантин в мае несомненно будет ослаблен, и потом будет опять некоторое увеличение.

Тут единственная цель карантина - не остановить эпидемию, мы же всё-таки не китайцы, а растянуть пик заболевших во времени и снизить пиковую нагрузку на больницы. Эпидемия несомненно будет возвращаться, и карантин в мае несомненно будет ослаблен, и потом будет опять некоторое увеличение.Тут единственная цель карантина - не остановить эпидемию, мы же всё-таки не китайцы, а растянуть пик заболевших во времени и снизить пиковую нагрузку на больницы.



какие такие пиковые нагрузки на больницы - 30 мест на 30 000 населения

про какой бред вы городите ? какие такие пиковые нагрузки на больницы - 30 мест на 30 000 населенияпро какой бред вы городите ? moldashavanin

Повідомлень: 537 З нами з: 22.07.11 Подякував: 198 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 08:06 antey1969 написав: fler написав: Якщо будемо дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то, в принципі, вже скоро побачимо позитивну динаміку і з 24-го квітня ми розпочнемо виходити карантину.

Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Відміняти жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО. Ми це зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як буде проходити ЗНО. А для дітей до 9-11-го класу, я думаю, навчальний рік вже закінчився, вже вони не будуть виходити на один місяць.

Зараз ми можемо робити 30 тис. тестів на тиждень, але розширятимемося до 80 тис. тестів на тиждень.

Коли в нас було 400 випадків, то з них 58% – серед людей, які повернулися з-за кордону.

У нас зараз немає критичного навантаження на систему охорони здоров’я. Завантажено тільки 8% апаратів ШВЛ, які призначені для допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Тому, в принципі, 20 лікарів, які поїхали до Італії, це доволі гарна можливість для навчання реагуванню на критичну ситуацію. Вони повернуться й розкажуть нам, як правильно організовувати процес надання медичної допомоги при масовому надходженнях хворих, процес санітарного сортування, визначення пріоритетності, кому і як транспортувати, коли передавати пацієнта до інтенсивної терапії і т.д..

Повний текст:

https://lb.ua/society/2020/04/12/455111 ... d1ZalU7Ox8 Якщо будемо дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то, в принципі, вже скоро побачимо позитивну динаміку і з 24-го квітня ми розпочнемо виходити карантину.Після піку, який прогнозується на 17 квітня, має бути стабільне зниження кількості нових випадків. Відміняти жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО. Ми це зараз вже виписуємо з Міністерством освіти нові нормативи, як буде проходити ЗНО. А для дітей до 9-11-го класу, я думаю, навчальний рік вже закінчився, вже вони не будуть виходити на один місяць.Зараз ми можемо робити 30 тис. тестів на тиждень, але розширятимемося до 80 тис. тестів на тиждень.Коли в нас було 400 випадків, то з них 58% – серед людей, які повернулися з-за кордону.У нас зараз немає критичного навантаження на систему охорони здоров’я. Завантажено тільки 8% апаратів ШВЛ, які призначені для допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Тому, в принципі, 20 лікарів, які поїхали до Італії, це доволі гарна можливість для навчання реагуванню на критичну ситуацію. Вони повернуться й розкажуть нам, як правильно організовувати процес надання медичної допомоги при масовому надходженнях хворих, процес санітарного сортування, визначення пріоритетності, кому і як транспортувати, коли передавати пацієнта до інтенсивної терапії і т.д..Повний текст:

Искажение реальной ситуации идет практически в каждом предложении.

Выступление Ляшко выглядит полным бредом.

На самом деле:

1. До пика нам еще как до Луны, о пике в апреле может говорить разве что выпускник ЦПШ, да и то, если не дружил с элементарной арифметикой.

2. Исходя из первого пункта, мантры о ЗНО выглядят горячечным бредом.

3. О количестве тестов в неделю просто наглая ложь.

4. Нет нагрузки на систему здравоохранения только потому что карантин был запущен раньше времени. Но даже при этом ее умудряются финансировать менее чем на половину от уже урезанных потребностей. Не дай бог пойдет пик... Она же рухнет одномоментно.

5. ХЗ кто из Италии что расскажет. Половина делегации там почему то от МВД, остальные далеко не светила, их у нас не то что в МОЗе, начмеды больниц на подоконнике выстроят. К тому же, Украина - не Италия. Что сможет сделать врач при отсутствии медикаментов, как долго поработает медсестра без полноценной защиты?

Разве что сортировкой займутся, пока не заболеют сами... Искажение реальной ситуации идет практически в каждом предложении.Выступление Ляшко выглядит полным бредом.На самом деле:1. До пика нам еще как до Луны, о пике в апреле может говорить разве что выпускник ЦПШ, да и то, если не дружил с элементарной арифметикой.2. Исходя из первого пункта, мантры о ЗНО выглядят горячечным бредом.3. О количестве тестов в неделю просто наглая ложь.4. Нет нагрузки на систему здравоохранения только потому что карантин был запущен раньше времени. Но даже при этом ее умудряются финансировать менее чем на половину от уже урезанных потребностей. Не дай бог пойдет пик... Она же рухнет одномоментно.5. ХЗ кто из Италии что расскажет. Половина делегации там почему то от МВД, остальные далеко не светила, их у нас не то что в МОЗе, начмеды больниц на подоконнике выстроят. К тому же, Украина - не Италия. Что сможет сделать врач при отсутствии медикаментов, как долго поработает медсестра без полноценной защиты?Разве что сортировкой займутся, пока не заболеют сами...



Некоторые форумчане транслировали мнение ТВ - пик в апреле .

Теперь будут транслировать мнение - попы разносят заразу .

После 24 числа будут кричать - заразы нету .

Даже здесь власть по полной облажалась . Некоторые форумчане транслировали мнение ТВ - пик в апреле .Теперь будут транслировать мнение - попы разносят заразу .После 24 числа будут кричать - заразы нету .Даже здесь власть по полной облажалась . moldashavanin

Повідомлень: 537 З нами з: 22.07.11 Подякував: 198 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 910911912913 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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