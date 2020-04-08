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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 911912913914915>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 178
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
29
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 02:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Очень надеюсь, что на пасху обойдётся - попам "объяснят", что не надо зарываться.


Попы частично сами вымрут с таким де*** подходом к "дистанцированию" (точнее, с его полным игнорированием) - плохо то, что церкви станут (уже являются) рассадниками заразы и попы с собой еще утянут уйму своих прихожан...

Опыт Киево-Печерской лавры никого не учит. Очень жаль.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 07:59

  freeze написав:
  artlife написав:По-моему, как только людей начнут выпускать на работу, не выйдя на 0 новых зараженных сроком хотя бы в 2 недели, эпидемия вернется и предыдущие жертвы в виде карантина и потери экономики будут напрасными.


Эпидемия несомненно будет возвращаться, и карантин в мае несомненно будет ослаблен, и потом будет опять некоторое увеличение.
Тут единственная цель карантина - не остановить эпидемию, мы же всё-таки не китайцы, а растянуть пик заболевших во времени и снизить пиковую нагрузку на больницы.


какие такие пиковые нагрузки на больницы - 30 мест на 30 000 населения
про какой бред вы городите ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 08:54

Моліться за братію і переказуйте гроші. Намісник охопленої коронавірусом Лаври звернувся до вірян
"Нужно больше золота"
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 08:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Civis написав:
  ЛАД написав:Очень надеюсь, что на пасху обойдётся - попам "объяснят", что не надо зарываться.


Попы частично сами вымрут с таким де*** подходом к "дистанцированию" (точнее, с его полным игнорированием) - плохо то, что церкви станут (уже являются) рассадниками заразы и попы с собой еще утянут уйму своих прихожан...

Опыт Киево-Печерской лавры никого не учит. Очень жаль.


Ещё со средневековья церковь была одним из главных путей распространения заразы во все эпидемии, от чумы до холеры, так что опыт не учит уже много сотен лет
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:12

Призыв посещать храмы в карантин — диверсия РПЦ против Украины. ДОКУМЕНТ

Такие двойные стандарты РПЦ: на территории Украины прихожан РПЦвУ призывают к посещению богослужений в условиях карантина, а в самой России дают указания максимально придерживаться карантина и самоизолироваться, следует рассматривать как диверсию, направленную на ухудшение эпидемиологической ситуации в нашей стране.

Московских попов под суд.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:27

  Faceless написав:......
Ещё со средневековья церковь была одним из главных путей распространения заразы во все эпидемии, от чумы до холеры, так что опыт не учит уже много сотен лет

Тут дело не в опыте, а в деньгах и влиянии.
Церкви это выгодно. "Несите ваши денежки", молитесь. Не получилось - "плохо молились, грехи ваши велики, вера слаба, молитесь сильнее, несите больше денежек". Получилось, эпидемия (засуха, ...) закончилась - "бог внял молитвам, благодарите бога (и церковь" и опять "несите денежки(пожертвования)".
Но сейчас у церкви уже нет того влияния и власти, что в средневековье. Хотя влияние всё ещё достаточно велико, но всё же она сильнее зависит от государства (впрочем, на востоке такая зависимость всегда была сильнее, чем на Западе).
Поэтому надеюсь, что церковь "убедят".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 200 випадків;
Волинська область — 80 випадків;
Дніпропетровська область — 71 випадок;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 112 випадків;
Закарпатська область — 99 випадків;
Запорізька область — 89 випадків;
Івано-Франківська область — 332 випадки;
Кіровоградська область — 144 випадки;
м. Київ — 551 випадок;
Київська область — 224 випадки;
Львівська область — 136 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 26 випадків;
Рівненська область — 134 випадки;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 280 випадків;
Харківська область — 14 випадків;
Херсонська область — 34 випадки;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 546 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 року до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:34

  Faceless написав:
Civis написав:
  ЛАД написав:Очень надеюсь, что на пасху обойдётся - попам "объяснят", что не надо зарываться.


Попы частично сами вымрут с таким де*** подходом к "дистанцированию" (точнее, с его полным игнорированием) - плохо то, что церкви станут (уже являются) рассадниками заразы и попы с собой еще утянут уйму своих прихожан...

Опыт Киево-Печерской лавры никого не учит. Очень жаль.


Ещё со средневековья церковь была одним из главных путей распространения заразы во все эпидемии, от чумы до холеры, так что опыт не учит уже много сотен лет

Интересно откуда у вас такая информация можно ссылку?
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали

красивые цифры... где-то в мире еще такие были?
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

300-500 заражених щодня буде ще місяць, потім почне затухати, імхо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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