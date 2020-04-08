Civis написав:[quote="4936542:ЛАД"]Очень надеюсь, что на пасху обойдётся - попам "объяснят", что не надо зарываться.
Попы частично сами вымрут с таким де*** подходом к "дистанцированию" (точнее, с его полным игнорированием) - плохо то, что церкви станут (уже являются) рассадниками заразы и попы с собой еще утянут уйму своих прихожан...
Опыт Киево-Печерской лавры никого не учит. Очень жаль.
Ещё со средневековья церковь была одним из главных путей распространения заразы во все эпидемии, от чумы до холеры, так что опыт не учит уже много сотен лет
Интересно откуда у вас такая информация можно ссылку?[/quote] Да материалов полно. Что ни эпидемия - все бежали причащаться и кресты лизать, почитайте о любом бедствии в средние века, везде один алгоритм
varlo написав:В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 200 випадків; Волинська область — 80 випадків; Дніпропетровська область — 71 випадок; Донецька область — 12 випадків; Житомирська область — 112 випадків; Закарпатська область — 99 випадків; Запорізька область — 89 випадків; Івано-Франківська область — 332 випадки; Кіровоградська область — 144 випадки; м. Київ — 551 випадок; Київська область — 224 випадки; Львівська область — 136 випадків; Луганська область — 3 випадки; Миколаївська область — 5 випадків; Одеська область — 69 випадків; Полтавська область — 26 випадків; Рівненська область — 134 випадки; Сумська область — 74 випадки; Тернопільська область — 280 випадків; Харківська область — 14 випадків; Херсонська область — 34 випадки; Хмельницька область — 22 випадки; Чернівецька область — 546 випадків; Черкаська область — 105 випадків; Чернігівська область — 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 року до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.
Faceless написав:Да материалов полно. Что ни эпидемия - все бежали причащаться и кресты лизать, почитайте о любом бедствии в средние века, везде один алгоритм
Так ссылку можно? Хотя бы одну если так полно. Я не нашел ни одной.
вам не к ссылкам, а к летописям надо бы
Да без разницы можно на летописи ссылку, хоть какую-то, где бы было сказано, что основное заражение людей происходило именно в церквях. Я очень сомневаюсь, что такому утверждению есть хотя бы маломальское подтверждение.
От скільки дивлюся на цю статистику - завжди знаходжу якісь дивні речі . Ось наприклад - чому так мало вилікувалися в Нідерландах , Португалії , Швеції , Ірландії - навіть в Японії ? Статистика якась така ? Запізнення дуже велике ?