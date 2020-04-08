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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 912913914915>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 178
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
29
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

denstuch написав:
  Faceless написав:
Civis написав:[quote="4936542:ЛАД"]Очень надеюсь, что на пасху обойдётся - попам "объяснят", что не надо зарываться.


Попы частично сами вымрут с таким де*** подходом к "дистанцированию" (точнее, с его полным игнорированием) - плохо то, что церкви станут (уже являются) рассадниками заразы и попы с собой еще утянут уйму своих прихожан...

Опыт Киево-Печерской лавры никого не учит. Очень жаль.


Ещё со средневековья церковь была одним из главных путей распространения заразы во все эпидемии, от чумы до холеры, так что опыт не учит уже много сотен лет

Интересно откуда у вас такая информация можно ссылку?[/quote]
Да материалов полно. Что ни эпидемия - все бежали причащаться и кресты лизать, почитайте о любом бедствии в средние века, везде один алгоритм
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

st512 написав:
з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали

красивые цифры... где-то в мире еще такие были?
В Латинській Америці ще гарніші.
https://youtu.be/rmbQ60bqYL0
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:42

  varlo написав:В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 200 випадків;
Волинська область — 80 випадків;
Дніпропетровська область — 71 випадок;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 112 випадків;
Закарпатська область — 99 випадків;
Запорізька область — 89 випадків;
Івано-Франківська область — 332 випадки;
Кіровоградська область — 144 випадки;
м. Київ — 551 випадок;
Київська область — 224 випадки;
Львівська область — 136 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 26 випадків;
Рівненська область — 134 випадки;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 280 випадків;
Харківська область — 14 випадків;
Херсонська область — 34 випадки;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 546 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 року до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.

Вчера 13.04.20г - 325, сегодня 14.04.20г - 270, позавчера 12.04.20г - 266, поза-позавчера 11.04.20г - 308; Плато?
denstuch
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:44

  Faceless написав:Да материалов полно. Что ни эпидемия - все бежали причащаться и кресты лизать, почитайте о любом бедствии в средние века, везде один алгоритм

Так ссылку можно? Хотя бы одну если так полно.
Я не нашел ни одной.
denstuch
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  denstuch написав:Вчера 13.04.20г - 325, сегодня 14.04.20г - 270, позавчера 12.04.20г - 266, поза-позавчера 11.04.20г - 308; Плато?

Да, похоже.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

denstuch написав:Вчера 13.04.20г - 325, сегодня 14.04.20г - 270, позавчера 12.04.20г - 266, поза-позавчера 11.04.20г - 308; Плато?

А що там по кількості тестів?
Бо поляки жартують: менше тестів, менше заражень))


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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:57

  denstuch написав:
  Faceless написав:Да материалов полно. Что ни эпидемия - все бежали причащаться и кресты лизать, почитайте о любом бедствии в средние века, везде один алгоритм

Так ссылку можно? Хотя бы одну если так полно.
Я не нашел ни одной.

вам не к ссылкам, а к летописям надо бы :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:58

stryzhko Со вчера прирост, количества вчера было 670 тестов на 1млн населения, сего 743 на 1млн. населения. По количеству тестов динамика растет.
denstuch
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:02

  19yuriy91 написав:
  denstuch написав:
  Faceless написав:Да материалов полно. Что ни эпидемия - все бежали причащаться и кресты лизать, почитайте о любом бедствии в средние века, везде один алгоритм

Так ссылку можно? Хотя бы одну если так полно.
Я не нашел ни одной.

вам не к ссылкам, а к летописям надо бы :D

Да без разницы можно на летописи ссылку, хоть какую-то, где бы было сказано, что основное заражение людей происходило именно в церквях. Я очень сомневаюсь, что такому утверждению есть хотя бы маломальское подтверждение.
denstuch
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От скільки дивлюся на цю статистику - завжди знаходжу якісь дивні речі .
Ось наприклад - чому так мало вилікувалися в Нідерландах , Португалії , Швеції , Ірландії - навіть в Японії ? Статистика якась така ? Запізнення дуже велике ?
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