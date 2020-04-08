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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 912913914915

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 178
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
37
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
29
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
33
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Ось наприклад - чому так мало вилікувалися в Нідерландах , Португалії , Швеції , Ірландії - навіть в Японії ? Статистика якась така ? Запізнення дуже велике ?

Мне кажется, что выздоровивший человек, или переболевший легко, может просто не пойти в больницу в конце, если самочувствие хорошее, температуры нет, то могут сидеть дома, тест проверочный не делать в целях экономии.
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:29

  st512 написав:
  Puente написав:Ось наприклад - чому так мало вилікувалися в Нідерландах , Португалії , Швеції , Ірландії - навіть в Японії ? Статистика якась така ? Запізнення дуже велике ?

Мне кажется, что выздоровивший человек, или переболевший легко, может просто не пойти в больницу в конце, если самочувствие хорошее, температуры нет, то могут сидеть дома, тест проверочный не делать в целях экономии.

Не подходит. Если он уже зарегистрирован как заболевший, значит, куда-то обращался и потом должен быть записан или туда, или сюда.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:30

  Faceless написав:Да материалов полно. Что ни эпидемия - все бежали причащаться и кресты лизать, почитайте о любом бедствии в средние века, везде один алгоритм

Прикольно сейчас атеисты,которые не верят в Б-га,потому что его не видно прячутся дома от вируса,которого не видят.

Братия просит помощи уже)) https://lavra.ua/namestnik-i-bratiya-la ... pomoshhyu/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:34

  Мизантрóп написав:Прикольно сейчас атеисты,которые не верят в Б-га,потому что его не видно прячутся дома от вируса,которого не видят.

Вірус видно в електронний мікроскоп ( я навіть атоми бачив :) ), а бога навіть Хаббл не знайшов.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:35

  ЛАД написав:Моя психика, может, и "вражена совком", но Ваша точно вражена махровым национализмом и ксенофобией.
Мне лично всё равно к какой епархии принадлежат эти дураки, я не хожу ни в МП, ни в КП, ни в мечеть, ни в синагогу - я атеист. В средние века эпидемия чумы послужила толчком к возбуждению антисемитизма - евреев обвиняли в распространении чумы. Сейчас начнем обвинять прихожан МП?
Читая таких умников, убеждаюсь, что правильно голосовал против По - он дал толчок к очередному поводу для разделения Украины. Теперь ещё и по религиозному признаку. Вы уже называете украинцев в Ровно и в Черновцах (Свято-Духовской собор - там всё же ПЦУ или тоже МП?) москалями.
Кстати, о "совке" - Вы "вражені" и им тоже, причём сильнее меня. Требование "единомыслия" это оттуда. Сказали "сверху", что надо ходить в ПЦУ, не фиг быдлу рассуждать - все в ПЦУ! А кто не согласен - москаль и ... что будете с ним делать?

А писать Вы, конечно, можете, где хотите, хоть на заборе. Но на ветке желательно придерживаться тематики ветки, а то что-то о коронавирусе от Вас не было ни одного поста. А как поразжигать страсти и вражду, Вы тут как тут.


дружище, навчіться читати і зрозуміти що написано (чи не так ви тут радите іншим?), для вас виділено було навмисно, ще раз - навмисне злісне порушення карантину (порушення чинного законодавства, чи не так?, за яке передчається чимале покарання), і так сталося, що саме тільки однією з багатьох конфесій (ну дивний збіг, напевно всіх за пашою-мерседесом вдогонку відправити хочуть, чи цілеспрямована диверсія?). саме це можете якось прокоментувати, а не чиєсь гіпотетичне відношення до якоїсь конфесії?
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Не подходит.

Добавьте к этому очень загруженную медицину, страх людей выходить из дома, а тем более идти в больницу.. Да, по протоколу, врач должен выписать, но разгильдяйство, плюс паника, плюс загрузка.. Человек записан как заболевший, а как выздоровевший может выписаться через очень продолжительное время.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:41

про воз и его главу
с 1ч9мин
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