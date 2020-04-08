ЛАД написав:

Моя психика, может, и "вражена совком", но Ваша точно вражена махровым национализмом и ксенофобией.Мне лично всё равно к какой епархии принадлежат эти дураки, я не хожу ни в МП, ни в КП, ни в мечеть, ни в синагогу - я атеист. В средние века эпидемия чумы послужила толчком к возбуждению антисемитизма - евреев обвиняли в распространении чумы. Сейчас начнем обвинять прихожан МП?Читая таких умников, убеждаюсь, что правильно голосовал против По - он дал толчок к очередному поводу для разделения Украины. Теперь ещё и по религиозному признаку. Вы уже называете украинцев в Ровно и в Черновцах (Свято-Духовской собор - там всё же ПЦУ или тоже МП?) москалями.Кстати, о "совке" - Вы "вражені" и им тоже, причём сильнее меня. Требование "единомыслия" это оттуда. Сказали "сверху", что надо ходить в ПЦУ, не фиг быдлу рассуждать - все в ПЦУ! А кто не согласен - москаль и ... что будете с ним делать?А писать Вы, конечно, можете, где хотите, хоть на заборе. Но на ветке желательно придерживаться тематики ветки, а то что-то о коронавирусе от Вас не было ни одного поста. А как поразжигать страсти и вражду, Вы тут как тут.