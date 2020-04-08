Puente написав:Ось наприклад - чому так мало вилікувалися в Нідерландах , Португалії , Швеції , Ірландії - навіть в Японії ? Статистика якась така ? Запізнення дуже велике ?
Мне кажется, что выздоровивший человек, или переболевший легко, может просто не пойти в больницу в конце, если самочувствие хорошее, температуры нет, то могут сидеть дома, тест проверочный не делать в целях экономии.
Puente написав:Ось наприклад - чому так мало вилікувалися в Нідерландах , Португалії , Швеції , Ірландії - навіть в Японії ? Статистика якась така ? Запізнення дуже велике ?
Мне кажется, что выздоровивший человек, или переболевший легко, может просто не пойти в больницу в конце, если самочувствие хорошее, температуры нет, то могут сидеть дома, тест проверочный не делать в целях экономии.
Не подходит. Если он уже зарегистрирован как заболевший, значит, куда-то обращался и потом должен быть записан или туда, или сюда.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Моя психика, может, и "вражена совком", но Ваша точно вражена махровым национализмом и ксенофобией. Мне лично всё равно к какой епархии принадлежат эти дураки, я не хожу ни в МП, ни в КП, ни в мечеть, ни в синагогу - я атеист. В средние века эпидемия чумы послужила толчком к возбуждению антисемитизма - евреев обвиняли в распространении чумы. Сейчас начнем обвинять прихожан МП? Читая таких умников, убеждаюсь, что правильно голосовал против По - он дал толчок к очередному поводу для разделения Украины. Теперь ещё и по религиозному признаку. Вы уже называете украинцев в Ровно и в Черновцах (Свято-Духовской собор - там всё же ПЦУ или тоже МП?) москалями. Кстати, о "совке" - Вы "вражені" и им тоже, причём сильнее меня. Требование "единомыслия" это оттуда. Сказали "сверху", что надо ходить в ПЦУ, не фиг быдлу рассуждать - все в ПЦУ! А кто не согласен - москаль и ... что будете с ним делать?
А писать Вы, конечно, можете, где хотите, хоть на заборе. Но на ветке желательно придерживаться тематики ветки, а то что-то о коронавирусе от Вас не было ни одного поста. А как поразжигать страсти и вражду, Вы тут как тут.
дружище, навчіться читати і зрозуміти що написано (чи не так ви тут радите іншим?), для вас виділено було навмисно, ще раз - навмисне злісне порушення карантину (порушення чинного законодавства, чи не так?, за яке передчається чимале покарання), і так сталося, що саме тільки однією з багатьох конфесій (ну дивний збіг, напевно всіх за пашою-мерседесом вдогонку відправити хочуть, чи цілеспрямована диверсія?). саме це можете якось прокоментувати, а не чиєсь гіпотетичне відношення до якоїсь конфесії?
Добавьте к этому очень загруженную медицину, страх людей выходить из дома, а тем более идти в больницу.. Да, по протоколу, врач должен выписать, но разгильдяйство, плюс паника, плюс загрузка.. Человек записан как заболевший, а как выздоровевший может выписаться через очень продолжительное время.