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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 914915916917>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 179
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
38
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
29
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 11:49

тут писал про совпадения, вчера встретил знакомую рентгенолога из интосаны, грит как только получили тесты больных сразу прибавилось, чего и следовало ожидать, а с описанными симптомами к ней приходили ешо в начале зимы, точно не помнит...
Востаннє редагувалось чик в Вів 14 кві, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 11:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тесты часто показывают отрицательный результат, когда ПЦР положительный.
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http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 11:52

  Мизантрóп написав:Братия просит помощи уже)) https://lavra.ua/namestnik-i-bratiya-la ... pomoshhyu/

Бог поможет. Деб...лы, прости господи :D
Прошу не банить за оскорбление чувств верующих. Все-таки не будем путать религию и веру. Если даже Бог и существует, Лавра к нему точно никакого отношения не имеет.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 11:55

  Schmit написав:Призыв посещать храмы в карантин — диверсия РПЦ против Украины. ДОКУМЕНТ

Такие двойные стандарты РПЦ: на территории Украины прихожан РПЦвУ призывают к посещению богослужений в условиях карантина, а в самой России дают указания максимально придерживаться карантина и самоизолироваться, следует рассматривать как диверсию, направленную на ухудшение эпидемиологической ситуации в нашей стране.

Московских попов под суд.

Под суд можно и нужно любых попов (и не попов) в случае нарушения законов или указов.
Но по Вашей ссылке громкое название, но документа как раз и нет. Точнее, есть но российский.
Если пройти по ссылке в конце статьи, там не менее громкое название - «У нас Бог живий, а не Бог онлайн»: РПЦ-ФСБ не відмовилось здійснити диверсію проти України на Великдень. А фактически цитируются слова митрополитов Антония и Климента.
Так можно привести цитату почётного Патриарха ПЦУ Филарета:
Прямая речь: "А запретить таинство причастия мы не можем. Потому что сейчас вокруг этого идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложечки.

Я задаю вопрос – вы верите, что это кровь Иисуса Христа и тело Христово? Если вы не верите, то вы не причащаетесь. А если вы верите, что это тело, реальное тело Христово и Его кровь, то разве от Христа, от Его тела и крови можно получить эти вирусы? Невозможно, так как тело и кровь есть жизнь, и от жизни вы не можете получить болезнь. А кто не верит в это, пусть не причащается. А кто верит, тот никогда не заболеет. И никто никогда в истории от причастия тела и крови не заболевал и не умирал".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/22/7244637/. Там есть и другие интересные высказывания. В частности, о том, что причина пандемии - однополые браки.
Можно найти и ещё высказывания от ПЦУ. Встречалось, например, - спасение от болезни на 50% обеспечивается санитарными мерами, а на 50% молитвой. Сейчас лень искать.
Так что не стоит разгонять страсти. Надо просто выполнять решения по карантину.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:06

  lapay написав:
  Мизантрóп написав:Прикольно сейчас атеисты,которые не верят в Б-га,потому что его не видно прячутся дома от вируса,которого не видят.

Вірус видно в електронний мікроскоп ( я навіть атоми бачив :) ), а бога навіть Хаббл не знайшов.:)

Какое ограниченное мышление. А когда вам родители, дети, жена, друзья говорят что вас любят, вы их любовь тоже в Хаббл пытаетесь рассмотреть? Вы пытаетесь сравнивать науку (объективные знания) с религией (субъективным опытом). И у человечества за многие тысячелетия сложилось очень много субъективного опыта, который позволяет говорить о существовании Бога, и который нельзя опровергнуть тем, что вы не увидели Бога в хаббел, поскольку вы и не могли Его там увидеть, как и не могли увидеть любовь своих родителей, детей, жены, друзей.
denstuch
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:09

  чик написав:тут писал про совпадения, вчера встретил знакомую рентгенолога из интосаны, грит как только получили тесты больных сразу прибавилось, чего и следовало ожидать, а с описанными симптомами к ней приходили ешо в декабре - январе, точно не помнит...

1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись"
2. Если бы реально хотели "победить" или хотя бы значительно ослабить корону:
2.1. Делали бы тесты массово, пусть не всем, но при минимальном подозрении или вероятности
2.2. Обеспечили бы население и "социальную инфраструктуру" антисептиками, масками-перчатками. Пусть не по рекомендованным нормам, а хотя бы минимально.

А сейчас реально "каждый сам за себя", и "спасение утопающих - ...". Государство как обычно самоустранилось от решения проблемы. Но при этом не забывает загнать народ "под шконку" и даже пытаться на этом "стричь купоны"

3. Кризис и так уже давно намечался, мировая экономика была перегрета с помощью 300% долга по отношению к годовому ВВП, и никто не знал, что с этим делать.

Долг отдать, или хотя бы как-то компенсировать - не представлялось возможным. Показывать дальнейший "рост" было всё тяжелее, даже раздачей "бесплатных" денег.

И тут "на помощь" пришла корона, на которую можно всё списать, напечатать ещё денег, и "охладить экономику" загнав электорат под домашний арест.

А "илитка" пока будет "решать вопросы", а простолюдины не будут "путаться под ногами", и "расходовать ИХ ресурсы"

А если простолюдины "начнут что-то подозревать", то подогреют панику "новыми штаммами", и разными версиями вируса ("лёгочный", "желудочный", и т.п.)

ИМХО, мировая "илитка" ("золотой миллиард", или "миллион") увидели, что такими темпами ресурсы планеты (чистый воздух, вода, земля, и т.д.) скоро закончатся, и решили "обнулить" "лишних". А для "илиты" хватит и текущего уровня автоматизации производства, и возобновляемых источников энергии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:14

  rollo написав:
  safonovstanislav написав:Та особо ничего и не случилось. Только это я сейчас понимаю.
А тогда, когда отсидел 2 суток в боксе один, на третьи сутки реально накрыло. Когда садят в комнату, и из неё нельзя выходить, сам факт этого просто капец как угнетает. Хотелось выломать двери, разбить стены, окна, чтоб выбраться оттуда. Начал ненавидеть всех сотрудников, хотя они мне ничего плохого не сделали. Из плохого, выбил дверь. Никуда из бокса не выходил, но на тот момент мне казалось, что вот она - свобода. Сейчас очень стыдно за себя. Но, тогда мне казалось, что нужно вырываться на свободу.
Вообщем, никому не советую попадать в отдельные боксы. Психологически - очень тяжело. Я всегда думал, что смогу легко не выходить из комнаты и ни с кем не общаться месяцами или даже годами, если будет компьютер, интернет, и будут кормить. Ошибался.

Справедливости ради, скажу, что после получения результатов, тех у кого он положительный, куда-то переселяют. По сколько человек там селят, я не знаю. В этих одиночных боксах сидели только те, кто под подозрением

А теперь представьте людей, которых коммунисты-большевики без вины кидали в одиночные камеры.

Бл-и-и-н.
Ну неужели нельзя по каждому поводу и без не приплетать политику?
Одиночки были только у коммунистов в Союзе? И нигде больше?
Это как-то связано с короной?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:23

  LordEmerald написав:
  Мизантрóп написав:Братия просит помощи уже)) https://lavra.ua/namestnik-i-bratiya-la ... pomoshhyu/

Бог поможет. Деб...лы, прости господи :D
Прошу не банить за оскорбление чувств верующих. Все-таки не будем путать религию и веру. Если даже Бог и существует, Лавра к нему точно никакого отношения не имеет.


Зеблоїдів туди в Лавру,закрити. А ще краще парламент з голобородько.
І переобрати всіх.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:26

  wild.tomcat написав:......
дружище, навчіться читати і зрозуміти що написано (чи не так ви тут радите іншим?), для вас виділено було навмисно, ще раз - навмисне злісне порушення карантину (порушення чинного законодавства, чи не так?, за яке передчається чимале покарання), і так сталося, що саме тільки однією з багатьох конфесій (ну дивний збіг, напевно всіх за пашою-мерседесом вдогонку відправити хочуть, чи цілеспрямована диверсія?). саме це можете якось прокоментувати, а не чиєсь гіпотетичне відношення до якоїсь конфесії?

Дружище, научитесь ещё не передёргивать факты. :)
Нарушение - да!
Наказывать за это нужно.
"цілеспрямована диверсія" - не знаю. И Вы тоже. Доказательства, что это "цілеспрямована диверсія" приведёте?
Пока их нет, Ваши слова "разжигание" и прочее. И методы НКВД.

P.s. и всё же. Не проясните - богослужение в Свято-Духовском соборе в Черновцах - там всё же ПЦУ или тоже МП?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 14 кві, 2020 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:29

  ЛАД написав:Бл-и-и-н.
Ну неужели нельзя по каждому поводу и без не приплетать политику?
Одиночки были только у коммунистов в Союзе? И нигде больше?
Это как-то связано с короной?

Из-за короны человека могут бросить в одиночный бокс.
Политика не при чем.
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