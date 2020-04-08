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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:49
тут писал про совпадения, вчера встретил знакомую рентгенолога из интосаны, грит как только получили тесты больных сразу прибавилось, чего и следовало ожидать, а с описанными симптомами к ней приходили ешо в начале зимы, точно не помнит...
Востаннє редагувалось чик в Вів 14 кві, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тесты часто показывают отрицательный результат, когда ПЦР положительный.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:52
Бог поможет. Деб...лы, прости господи
Прошу не банить за оскорбление чувств верующих. Все-таки не будем путать религию и веру. Если даже Бог и существует, Лавра к нему точно никакого отношения не имеет.
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:55
Под суд можно и нужно любых попов (и не попов) в случае нарушения законов или указов.
Но по Вашей ссылке громкое название, но документа как раз и нет. Точнее, есть но российский.
Если пройти по ссылке в конце статьи, там не менее громкое название - «У нас Бог живий, а не Бог онлайн»: РПЦ-ФСБ не відмовилось здійснити диверсію проти України на Великдень. А фактически цитируются слова митрополитов Антония и Климента.
Так можно привести цитату почётного Патриарха ПЦУ Филарета:
Можно найти и ещё высказывания от ПЦУ. Встречалось, например, - спасение от болезни на 50% обеспечивается санитарными мерами, а на 50% молитвой. Сейчас лень искать.
Так что не стоит разгонять страсти. Надо просто выполнять решения по карантину.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:06
Какое ограниченное мышление. А когда вам родители, дети, жена, друзья говорят что вас любят, вы их любовь тоже в Хаббл пытаетесь рассмотреть? Вы пытаетесь сравнивать науку (объективные знания) с религией (субъективным опытом). И у человечества за многие тысячелетия сложилось очень много субъективного опыта, который позволяет говорить о существовании Бога, и который нельзя опровергнуть тем, что вы не увидели Бога в хаббел, поскольку вы и не могли Его там увидеть, как и не могли увидеть любовь своих родителей, детей, жены, друзей.
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:09
1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись"
2. Если бы реально хотели "победить" или хотя бы значительно ослабить корону:
2.1. Делали бы тесты массово, пусть не всем, но при минимальном подозрении или вероятности
2.2. Обеспечили бы население и "социальную инфраструктуру" антисептиками, масками-перчатками. Пусть не по рекомендованным нормам, а хотя бы минимально.
А сейчас реально "каждый сам за себя", и "спасение утопающих - ...". Государство как обычно самоустранилось от решения проблемы. Но при этом не забывает загнать народ "под шконку" и даже пытаться на этом "стричь купоны"
3. Кризис и так уже давно намечался, мировая экономика была перегрета с помощью 300% долга по отношению к годовому ВВП, и никто не знал, что с этим делать.
Долг отдать, или хотя бы как-то компенсировать - не представлялось возможным. Показывать дальнейший "рост" было всё тяжелее, даже раздачей "бесплатных" денег.
И тут "на помощь" пришла корона, на которую можно всё списать, напечатать ещё денег, и "охладить экономику" загнав электорат под домашний арест.
А "илитка" пока будет "решать вопросы", а простолюдины не будут "путаться под ногами", и "расходовать ИХ ресурсы"
А если простолюдины "начнут что-то подозревать", то подогреют панику "новыми штаммами", и разными версиями вируса ("лёгочный", "желудочный", и т.п.)
ИМХО, мировая "илитка" ("золотой миллиард", или "миллион") увидели, что такими темпами ресурсы планеты (чистый воздух, вода, земля, и т.д.) скоро закончатся, и решили "обнулить" "лишних". А для "илиты" хватит и текущего уровня автоматизации производства, и возобновляемых источников энергии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:14
Бл-и-и-н.
Ну неужели нельзя по каждому поводу и без не приплетать политику?
Одиночки были только у коммунистов в Союзе? И нигде больше?
Это как-то связано с короной?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:23
Зеблоїдів туди в Лавру,закрити. А ще краще парламент з голобородько.
І переобрати всіх.
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:26
Дружище, научитесь ещё не передёргивать факты.
Нарушение - да!
Наказывать за это нужно.
"цілеспрямована диверсія" - не знаю. И Вы тоже. Доказательства, что это "цілеспрямована диверсія" приведёте?
Пока их нет, Ваши слова "разжигание" и прочее. И методы НКВД.
P.s. и всё же. Не проясните - богослужение в Свято-Духовском соборе в Черновцах - там всё же ПЦУ или тоже МП?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 14 кві, 2020 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:29
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