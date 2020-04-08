Додано: Вів 14 кві, 2020 12:09

чик написав: писал про совпадения, вчера встретил знакомую рентгенолога из интосаны, грит как только получили тесты больных сразу прибавилось, чего и следовало ожидать, а с описанными симптомами к ней приходили ешо в декабре - январе, точно не помнит... тут писал про совпадения, вчера встретил знакомую рентгенолога из интосаны, грит как только получили тесты больных сразу прибавилось, чего и следовало ожидать, а с описанными симптомами к ней приходили ешо в декабре - январе, точно не помнит...

1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись"2. Если бы реально хотели "победить" или хотя бы значительно ослабить корону:2.1. Делали бы тесты массово, пусть не всем, но при минимальном подозрении или вероятности2.2. Обеспечили бы население и "социальную инфраструктуру" антисептиками, масками-перчатками. Пусть не по рекомендованным нормам, а хотя бы минимально.А сейчас реально "каждый сам за себя", и "спасение утопающих - ...". Государство как обычно самоустранилось от решения проблемы. Но при этом не забывает загнать народ "под шконку" и даже пытаться на этом "стричь купоны"3. Кризис и так уже давно намечался, мировая экономика была перегрета с помощью 300% долга по отношению к годовому ВВП, и никто не знал, что с этим делать.Долг отдать, или хотя бы как-то компенсировать - не представлялось возможным. Показывать дальнейший "рост" было всё тяжелее, даже раздачей "бесплатных" денег.И тут "на помощь" пришла корона, на которую можно всё списать, напечатать ещё денег, и "охладить экономику" загнав электорат под домашний арест.А "илитка" пока будет "решать вопросы", а простолюдины не будут "путаться под ногами", и "расходовать ИХ ресурсы"А если простолюдины "начнут что-то подозревать", то подогреют панику "новыми штаммами", и разными версиями вируса ("лёгочный", "желудочный", и т.п.)ИМХО, мировая "илитка" ("золотой миллиард", или "миллион") увидели, что такими темпами ресурсы планеты (чистый воздух, вода, земля, и т.д.) скоро закончатся, и решили "обнулить" "лишних". А для "илиты" хватит и текущего уровня автоматизации производства, и возобновляемых источников энергии