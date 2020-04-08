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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 914915916917

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 179
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
28
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
38
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
29
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
4%
8
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:35

  Вкладчик1234 написав:1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись"

ну так об этом и речь...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:36

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:......
дружище, навчіться читати і зрозуміти що написано (чи не так ви тут радите іншим?), для вас виділено було навмисно, ще раз - навмисне злісне порушення карантину (порушення чинного законодавства, чи не так?, за яке передчається чимале покарання), і так сталося, що саме тільки однією з багатьох конфесій (ну дивний збіг, напевно всіх за пашою-мерседесом вдогонку відправити хочуть, чи цілеспрямована диверсія?). саме це можете якось прокоментувати, а не чиєсь гіпотетичне відношення до якоїсь конфесії?

Дружище, научитесь ещё не передёргивать факты. :)
Нарушение - да!
Наказывать за это нужно.
"цілеспрямована диверсія" - не знаю. И Вы тоже. Доказательства, что это "цілеспрямована диверсія" приведёте?
Пока их нет, Ваши слова "разжигание" и прочее. И методы НКВД.


ні, дружище, так не піде. не потрібно ваше передьоргування фактів приписувати мені. і ксенофобію і розпалювання і навіть антисемітизм мені вже приписали. це все існує тільки у вашому мозку. і саме ваші методи типово нквдшні, коли чимось притиснули, почали переводити стрілки. і факти я вам навів - і порушення карантину і тільки 1ю конфесією (ну це все "совпадєніє" (с)). а свої домисли залиште собі.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:38

  rollo написав:
  ЛАД написав:Бл-и-и-н.
Ну неужели нельзя по каждому поводу и без не приплетать политику?
Одиночки были только у коммунистов в Союзе? И нигде больше?
Это как-то связано с короной?

Из-за короны человека могут бросить в одиночный бокс.
Политика не при чем.

Не единственная болезнь, при которой помещают в отдельный бокс.
Но Вы помянули коммунистов и одиночки. Это с короной никак не связано.
А у человека, возможно, клаустрофобия.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:42

  rollo написав:
  ЛАД написав:Бл-и-и-н.
Ну неужели нельзя по каждому поводу и без не приплетать политику?
Одиночки были только у коммунистов в Союзе? И нигде больше?
Это как-то связано с короной?

Из-за короны человека могут бросить в одиночный бокс.
Политика не при чем.


Щось ось цього я не зрозумів . Силоміць можуть кинути ? А хвора людина ( чи навіть не хвора - тільки з підозрою ) категорично відмовляється ? І хоче бути вільною , незалежною і робити що хотіти ?
О - а клаустрофобія - це хвороба така ... Насправді багато у кого є - але тут більше проблеми з контактами напевно ... Але все одно - якісь проблеми ...
Востаннє редагувалось Puente в Вів 14 кві, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:43

  чик написав:
  Вкладчик1234 написав:1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись"

ну так об этом и речь...

Мой вопрос в том, что эту тему начали "форсить" именно сейчас - случайно?
Или её достали сейчас специально - чтоб всё на неё списать

Типа как фокусники, отвлекают внимание на что-то одно, пока шарят по карманам :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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