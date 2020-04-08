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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 914915916917 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 179 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 28 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 38 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 29 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 4% 8 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 33 Всього голосів : 179 Додано: Вів 14 кві, 2020 12:35 Вкладчик1234 написав: 1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись" 1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись"

ну так об этом и речь... ну так об этом и речь... а шо делать? чик 1

Повідомлень: 6063 З нами з: 03.01.09 Подякував: 4409 раз. Подякували: 684 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 12:36 ЛАД написав: wild.tomcat написав: ......

дружище, навчіться читати і зрозуміти що написано (чи не так ви тут радите іншим?), для вас виділено було навмисно, ще раз - навмисне злісне порушення карантину (порушення чинного законодавства, чи не так?, за яке передчається чимале покарання), і так сталося, що саме тільки однією з багатьох конфесій (ну дивний збіг, напевно всіх за пашою-мерседесом вдогонку відправити хочуть, чи цілеспрямована диверсія?). саме це можете якось прокоментувати, а не чиєсь гіпотетичне відношення до якоїсь конфесії? ......дружище, навчіться читати і зрозуміти що написано (чи не так ви тут радите іншим?), для вас виділено було навмисно, ще раз -(порушення чинного законодавства, чи не так?, за яке передчається чимале покарання), і так сталося, що саме(ну дивний збіг, напевно всіх за пашою-мерседесом вдогонку відправити хочуть,?). саме це можете якось прокоментувати, а не чиєсь гіпотетичне відношення до якоїсь конфесії?

Дружище, научитесь ещё не передёргивать факты.

Нарушение - да!

Наказывать за это нужно.

"цілеспрямована диверсія" - не знаю. И Вы тоже. Доказательства, что это "цілеспрямована диверсія" приведёте?

Пока их нет, Ваши слова "разжигание" и прочее. И методы НКВД. Дружище, научитесь ещё не передёргивать факты.Нарушение - да!Наказывать за это нужно."цілеспрямована диверсія" - не знаю. И Вы тоже. Доказательства, что это "цілеспрямована диверсія" приведёте?Пока их нет, Ваши слова "разжигание" и прочее. И методы НКВД.



ні, дружище, так не піде. не потрібно ваше передьоргування фактів приписувати мені. і ксенофобію і розпалювання і навіть антисемітизм мені вже приписали. це все існує тільки у вашому мозку. і саме ваші методи типово нквдшні, коли чимось притиснули, почали переводити стрілки. і факти я вам навів - і порушення карантину і тільки 1ю конфесією (ну це все "совпадєніє" (с)). а свої домисли залиште собі. ні, дружище, так не піде. не потрібно ваше передьоргування фактів приписувати мені. і ксенофобію і розпалювання і навіть антисемітизм мені вже приписали. це все існує тільки у вашому мозку. і саме ваші методи типово нквдшні, коли чимось притиснули, почали переводити стрілки. і факти я вам навів - і порушення карантину і тільки 1ю конфесією (ну це все "совпадєніє" (с)). а свої домисли залиште собі. wild.tomcat Повідомлень: 908 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 12:38 rollo написав: ЛАД написав: Бл-и-и-н.

Ну неужели нельзя по каждому поводу и без не приплетать политику?

Одиночки были только у коммунистов в Союзе? И нигде больше?

Это как-то связано с короной? Бл-и-и-н.Ну неужели нельзя по каждому поводу и без не приплетать политику?Одиночки были только у коммунистов в Союзе? И нигде больше?Это как-то связано с короной?

Из-за короны человека могут бросить в одиночный бокс.

Политика не при чем. Из-за короны человека могут бросить в одиночный бокс.Политика не при чем.

Не единственная болезнь, при которой помещают в отдельный бокс.

Но Вы помянули коммунистов и одиночки. Это с короной никак не связано.

А у человека, возможно, клаустрофобия. Не единственная болезнь, при которой помещают в отдельный бокс.Но Вы помянули коммунистов и одиночки. Это с короной никак не связано.А у человека, возможно, клаустрофобия. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16073 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4415 раз. Подякували: 4092 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 12:42 rollo написав: ЛАД написав: Бл-и-и-н.

Ну неужели нельзя по каждому поводу и без не приплетать политику?

Одиночки были только у коммунистов в Союзе? И нигде больше?

Это как-то связано с короной? Бл-и-и-н.Ну неужели нельзя по каждому поводу и без не приплетать политику?Одиночки были только у коммунистов в Союзе? И нигде больше?Это как-то связано с короной?

Из-за короны человека могут бросить в одиночный бокс.

Политика не при чем. Из-за короны человека могут бросить в одиночный бокс.Политика не при чем.



Щось ось цього я не зрозумів . Силоміць можуть кинути ? А хвора людина ( чи навіть не хвора - тільки з підозрою ) категорично відмовляється ? І хоче бути вільною , незалежною і робити що хотіти ?

О - а клаустрофобія - це хвороба така ... Насправді багато у кого є - але тут більше проблеми з контактами напевно ... Але все одно - якісь проблеми ... Щось ось цього я не зрозумів . Силоміць можуть кинути ? А хвора людина ( чи навіть не хвора - тільки з підозрою ) категорично відмовляється ? І хоче бути вільною , незалежною і робити що хотіти ?О - а клаустрофобія - це хвороба така ... Насправді багато у кого є - але тут більше проблеми з контактами напевно ... Але все одно - якісь проблеми ... Востаннє редагувалось Puente в Вів 14 кві, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз. Puente Повідомлень: 2938 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 354 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 кві, 2020 12:43 чик написав: Вкладчик1234 написав: 1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись" 1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись"

ну так об этом и речь... ну так об этом и речь...

Мой вопрос в том, что эту тему начали "форсить" именно сейчас - случайно?

Или её достали сейчас специально - чтоб всё на неё списать



Типа как фокусники, отвлекают внимание на что-то одно, пока шарят по карманам Мой вопрос в том, что эту тему начали "форсить" именно сейчас - случайно?Или её достали сейчас специально - чтоб всё на неё списатьТипа как фокусники, отвлекают внимание на что-то одно, пока шарят по карманам Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11060 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6720 раз. Подякували: 2971 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 914915916917 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6908 1541978

ЛОБ П'ят 10 кві, 2020 11:15